Orisha presenta Scout, su IA empresarial transversal

PARÍS, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Orisha, Grupo Europeo especializado en la edición de software empresarial, anuncia el lanzamiento de Scout, su inteligencia artificial transversal destinada a acompañar a los profesionales del comercio, el sector inmobiliario, la construcción (BTP), la salud y el agrifood en sus decisiones y usos cotidianos. Este lanzamiento marca un hito estratégico en el despliegue del plan de IA de Orisha. En un contexto marcado por el auge de la IA generativa y un mercado fragmentado, Orisha afirma con Scout una visión clara: una IA concreta, útil, controlada y profundamente anclada en las realidades y los usos de cada profesión.

Scout, el compañero de IA de los profesionales

El uso de la IA generativa en los procesos empresariales permite, de media, reducir en un 40 % el tiempo dedicado a tareas administrativas y repetitivas.

Concebida como un "compañero de IA" integrado en todo el software del grupo, Scout se apoya en una API central de IA desarrollada por el Lab de IA de Orisha. Permite unificar la experiencia de usuario en todas las verticales del grupo respetando, al mismo tiempo, las especificidades de cada profesión.

Scout actúa como un explorador: anticipa, propone, explica y simplifica, sin sustituir nunca la decisión humana. Accesible mediante interacciones naturales como hacer clic en "Ask Scout" dentro del software profesional, permite a cada usuario automatizar, directamente en su propia herramienta, tareas repetitivas, respuestas instantáneas, procesos o la generación de contenidos, sin salir de su entorno de trabajo.

«Scout es la guía de Orisha al servicio de los oficios. Nuestro enfoque se basa en una IA compartida, que ofrece seguridad, robustez y escalabilidad, pero siempre desplegada lo más cerca posible de los usos: cada recomendación es específica y contextualizada. Esta alianza entre potencia tecnológica y pragmatismo empresarial es lo que marca la diferencia en Orisha», explica Aymeric Thas-Pinot, CTO de Orisha.

Ya integrado en el corazón de las soluciones del Grupo, Scout permite cubrir un amplio abanico de usos profesionales:

En el sector inmobiliario, Scout facilita la redacción de documentos, el pretratamiento automatizado de facturas contables, la generación de anuncios y el home staging asistido.

En la construcción, acompaña la declaración de no conformidades a partir del análisis de fotos y permite consultar bases de datos en lenguaje natural para la gestión y la business intelligence.

En salud, Scout asiste en el análisis de imágenes médicas, la transcripción de consultas y la propuesta de planes de tratamiento, en colaboración con actores especializados.

En el comercio, apoya la previsión de inventarios, la ayuda al reabastecimiento y la generación de contenidos de producto para la venta online.

Por último, en el agrifood, Scout contribuye a la optimización de las rutas de entrega y a las consultas dedicadas al soporte de producto.

A medio plazo, estas inversiones tienen como objetivo aumentar en un 50 % la capacidad de respuesta y la satisfacción del soporte al cliente, gracias a respuestas instantáneas y contextualizadas disponibles 24/7. En cuanto al tratamiento de datos, la asistencia de Scout permite además reducir hasta en un 80 % el riesgo de errores humanos relacionados con la introducción manual de datos o incumplimientos normativos, asegurando así los flujos críticos de las empresas.

Una estrategia de IA al servicio de los usos profesionales y de la tecnología cotidiana El lanzamiento de Scout marca una etapa estructurante en la estrategia de crecimiento europeo de Orisha y en el despliegue de su plan de IA. Orisha invierte el 25 % de sus ingresos en I+D, gran parte de ellos en inteligencia artificial y Data. En 2025, estas inversiones representaron cerca de 90 millones de euros.

Orisha también ha desarrollado una Task Force de IA centralizada e invierte en la contratación y el desarrollo de competencias de un equipo de cerca de 150 expertos en Data Science, ML Engineering y Prompt Engineering.

Al adoptar un nombre único para todas sus herramientas de inteligencia artificial, desplegadas en todo su portafolio, Orisha refuerza la claridad de su oferta y afirma una diferenciación clara en un mercado todavía fragmentado.

«Nuestra ambición no es "hacer IA", sino diseñar software más inteligente, más fiable y más útil. Con Scout, apostamos por una IA concreta, que ilumina la acción, refuerza la experiencia humana y crea un valor real para nuestros clientes. Scout es un pilar estratégico de esta visión y un fuerte marcador de nuestro compromiso. En Orisha, queremos acompañar esta revolución tecnológica del día a día afirmando una visión europea de la IA basada en la confianza, la exigencia tecnológica y la cercanía con los oficios, y contribuir al surgimiento de soluciones capaces de imponerse a escala europea, conciliando innovación, responsabilidad e impacto operativo», declara Alexandre Fretti, CEO de Orisha.

Acerca de Orisha

Fundado en 2003, Orisha es un Grupo Europeo especializado en la edición de software empresarial dedicado a empresas del retail, inmobiliario, salud, construcción y agrifood. Desde su creación, Orisha acompaña a las empresas hacia el éxito ofreciéndoles soluciones específicas para su actividad y esenciales para su negocio (cobro, gestión comercial y financiera, gestión de inventarios, CRM, RR. HH., comercio electrónico, etc.). Cada día, las soluciones diseñadas por Orisha hacen posibles millones de interacciones y transacciones en un mundo hiperconectado. Desde 2021, Orisha cuenta con el respaldo de TA Associates, actor global del private equity y líder en el sector tecnológico. En julio de 2024, Francisco Partners, también un actor destacado del private equity especializado en empresas tecnológicas, se asoció con TA Associates para entrar en el capital del grupo y acompañar la continuidad de su desarrollo. El grupo, nacido en Francia, cuenta hoy con más de 2.000 empleados en Europa y acompaña a sus clientes en más de 50 países.

Más información: www.orisha.com

Orisha, lighting up the way.