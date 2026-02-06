Orisha apresenta Scout, a sua IA empresarial transversal

Notícias fornecidas por

Orisha

06 fev, 2026, 07:00 GMT

PARIS, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Orisha, Grupo Europeu especializado no desenvolvimento de software empresarial, anuncia o lançamento do Scout, a sua inteligência artificial transversal destinada a apoiar os profissionais do comércio, do setor imobiliário, da construção (BTP), da saúde e do agrifood nas suas decisões e utilizações quotidianas. Este lançamento assinala uma etapa estratégica na implementação do plano de IA da Orisha. Num contexto marcado pela ascensão da IA generativa e por um mercado fragmentado, a Orisha afirma, com o Scout, uma visão clara: uma IA concreta, útil, controlada e profundamente enraizada nas realidades e nos usos profissionais.

Scout, o companheiro de IA dos profissionais
A utilização da IA generativa nos processos empresariais permite, em média, reduzir em 40% o tempo dedicado a tarefas administrativas e repetitivas.

Concebido como um "companheiro de IA" integrado em todo o software do grupo, o Scout baseia-se numa API central de IA desenvolvida pelo Laboratório de IA da Orisha. Esta abordagem permite unificar a experiência do utilizador em todas as verticais do grupo, respeitando simultaneamente as especificidades de cada profissão.

O Scout atua como um explorador: antecipa, propõe, explica e simplifica, sem nunca substituir a decisão humana. Acessível através de interações naturais, como clicar em "Ask Scout" no software profissional, permite a cada utilizador automatizar, diretamente na sua própria aplicação, tarefas repetitivas, respostas instantâneas, processos ou a geração de conteúdos, sem sair do seu ambiente de trabalho.

«O Scout é o guia da Orisha ao serviço das profissões. A nossa abordagem assenta numa IA partilhada, que oferece segurança, robustez e escalabilidade, mas sempre implementada o mais próximo possível dos usos: cada recomendação é específica e contextualizada. Esta aliança entre potência tecnológica e pragmatismo profissional é o que faz a diferença na Orisha», explica Aymeric Thas-Pinot, CTO da Orisha.

Já integrado no núcleo das soluções do Grupo, o Scout permite responder a um vasto leque de usos profissionais:

  • No setor imobiliário, o Scout facilita a redação de documentos, o pré-tratamento automatizado de faturas contabilísticas, a geração de anúncios e o home staging assistido.
  • Na construção, apoia a declaração de não conformidades a partir da análise de fotografias e permite consultar bases de dados em linguagem natural para efeitos de gestão e business intelligence.
  • Na saúde, o Scout auxilia a análise de imagens médicas, a transcrição de consultas e a proposta de planos de tratamento, em parceria com entidades especializadas.
  • No comércio, apoia a previsão de stocks, a ajuda ao reabastecimento e a geração de conteúdos de produto para venda online.
  • Por fim, no agrifood, o Scout contribui para a otimização das rotas de entrega e para as questões dedicadas ao suporte de produto.

A médio prazo, estes investimentos visam aumentar em 50% a capacidade de resposta e a satisfação do suporte ao cliente, graças a respostas instantâneas e contextualizadas disponíveis 24/7. Em matéria de tratamento de dados, a assistência do Scout permite ainda reduzir até 80% o risco de erros humanos relacionados com a introdução manual de dados ou falhas de conformidade, assegurando assim os fluxos críticos das empresas.

Uma estratégia de IA ao serviço dos usos profissionais e da tecnologia do quotidiano
O lançamento do Scout marca uma etapa estruturante na estratégia de crescimento europeu da Orisha e na implementação do seu plano de IA. A Orisha investe 25% das suas receitas em I&D, sendo a maior parte dedicada à inteligência artificial e aos dados. Em 2025, estes investimentos representaram cerca de 90 milhões de euros.

A Orisha desenvolveu igualmente uma Task Force de IA centralizada e investe no recrutamento e na capacitação de uma equipa de cerca de 150 especialistas em Data Science, ML Engineering e Prompt Engineering.

Ao adotar um nome único para o conjunto das suas ferramentas de inteligência artificial, implementadas em todo o seu portefólio, a Orisha reforça a clareza da sua oferta e afirma uma diferenciação clara num mercado ainda fragmentado.

«A nossa ambição não é "fazer IA", mas conceber software mais inteligente, mais fiável e mais útil. Com o Scout, escolhemos uma IA concreta, que esclarece a ação, reforça a experiência humana e cria valor real para os nossos clientes. O Scout é um pilar estratégico desta visão e um forte marcador do nosso compromisso. Na Orisha, queremos acompanhar esta revolução tecnológica do dia a dia, afirmando uma visão europeia da IA baseada na confiança, na exigência tecnológica e na proximidade com as profissões, e contribuir para o surgimento de soluções capazes de se impor à escala europeia, conciliando inovação, responsabilidade e impacto operacional», declara Alexandre Fretti, CEO da Orisha.

Sobre a Orisha
Fundada em 2003, a Orisha é um Grupo Europeu especializado no desenvolvimento de software empresarial dedicado às empresas do retalho, imobiliário, saúde, construção e agrifood. Desde a sua criação, a Orisha acompanha as empresas rumo ao sucesso, oferecendo soluções específicas para a sua atividade e indispensáveis ao seu negócio (pagamentos, gestão comercial e financeira, gestão de stocks, CRM, RH, comércio eletrónico, etc.). Todos os dias, as soluções concebidas pela Orisha tornam possíveis milhões de interações e transações num mundo hiperconectado. Desde 2021, a Orisha é apoiada pela TA Associates, um ator global de private equity e líder no setor tecnológico. Em julho de 2024, a Francisco Partners, também um importante ator de private equity especializado em empresas tecnológicas, associou-se à TA Associates para entrar no capital do grupo e apoiar a continuidade do seu desenvolvimento. O grupo, nascido em França, conta hoje com mais de 2.000 colaboradores na Europa e apoia os seus clientes em mais de 50 países.

Da mesma fonte

Orisha Commerce foi reconhecida por sua solução Openbravo POS pelo segundo ano consecutivo no Relatório da Gartner® sobre IA e Comércio Unificado

Orisha Commerce foi reconhecida por sua solução Openbravo POS pelo segundo ano consecutivo no Relatório da Gartner® sobre IA e Comércio Unificado

Pelo segundo ano consecutivo, a solução Openbravo POS da Orisha Commerce foi mencionada no Gartner Market Guide for Unified Commerce Platforms...
Orisha Commerce recognized for its Openbravo POS solution for the second consecutive year in the Gartner® report on AI and Unified Commerce

Orisha Commerce recognized for its Openbravo POS solution for the second consecutive year in the Gartner® report on AI and Unified Commerce

For the second consecutive year, Orisha Commerce has been recognized for its Openbravo POS solution in the Gartner Market Guide for Unified Commerce...
Mais comunicados de imprensa desta fonte

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Computer Software

Computer Software

Comunicados de imprensa em tópicos semelhantes