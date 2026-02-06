Orisha apresenta Scout, a sua IA empresarial transversal

PARIS, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Orisha, Grupo Europeu especializado no desenvolvimento de software empresarial, anuncia o lançamento do Scout, a sua inteligência artificial transversal destinada a apoiar os profissionais do comércio, do setor imobiliário, da construção (BTP), da saúde e do agrifood nas suas decisões e utilizações quotidianas. Este lançamento assinala uma etapa estratégica na implementação do plano de IA da Orisha. Num contexto marcado pela ascensão da IA generativa e por um mercado fragmentado, a Orisha afirma, com o Scout, uma visão clara: uma IA concreta, útil, controlada e profundamente enraizada nas realidades e nos usos profissionais.

Scout, o companheiro de IA dos profissionais

A utilização da IA generativa nos processos empresariais permite, em média, reduzir em 40% o tempo dedicado a tarefas administrativas e repetitivas.

Concebido como um "companheiro de IA" integrado em todo o software do grupo, o Scout baseia-se numa API central de IA desenvolvida pelo Laboratório de IA da Orisha. Esta abordagem permite unificar a experiência do utilizador em todas as verticais do grupo, respeitando simultaneamente as especificidades de cada profissão.

O Scout atua como um explorador: antecipa, propõe, explica e simplifica, sem nunca substituir a decisão humana. Acessível através de interações naturais, como clicar em "Ask Scout" no software profissional, permite a cada utilizador automatizar, diretamente na sua própria aplicação, tarefas repetitivas, respostas instantâneas, processos ou a geração de conteúdos, sem sair do seu ambiente de trabalho.

«O Scout é o guia da Orisha ao serviço das profissões. A nossa abordagem assenta numa IA partilhada, que oferece segurança, robustez e escalabilidade, mas sempre implementada o mais próximo possível dos usos: cada recomendação é específica e contextualizada. Esta aliança entre potência tecnológica e pragmatismo profissional é o que faz a diferença na Orisha», explica Aymeric Thas-Pinot, CTO da Orisha.

Já integrado no núcleo das soluções do Grupo, o Scout permite responder a um vasto leque de usos profissionais:

No setor imobiliário, o Scout facilita a redação de documentos, o pré-tratamento automatizado de faturas contabilísticas, a geração de anúncios e o home staging assistido.

Na construção, apoia a declaração de não conformidades a partir da análise de fotografias e permite consultar bases de dados em linguagem natural para efeitos de gestão e business intelligence.

Na saúde, o Scout auxilia a análise de imagens médicas, a transcrição de consultas e a proposta de planos de tratamento, em parceria com entidades especializadas.

No comércio, apoia a previsão de stocks, a ajuda ao reabastecimento e a geração de conteúdos de produto para venda online.

Por fim, no agrifood, o Scout contribui para a otimização das rotas de entrega e para as questões dedicadas ao suporte de produto.

A médio prazo, estes investimentos visam aumentar em 50% a capacidade de resposta e a satisfação do suporte ao cliente, graças a respostas instantâneas e contextualizadas disponíveis 24/7. Em matéria de tratamento de dados, a assistência do Scout permite ainda reduzir até 80% o risco de erros humanos relacionados com a introdução manual de dados ou falhas de conformidade, assegurando assim os fluxos críticos das empresas.

Uma estratégia de IA ao serviço dos usos profissionais e da tecnologia do quotidiano

O lançamento do Scout marca uma etapa estruturante na estratégia de crescimento europeu da Orisha e na implementação do seu plano de IA. A Orisha investe 25% das suas receitas em I&D, sendo a maior parte dedicada à inteligência artificial e aos dados. Em 2025, estes investimentos representaram cerca de 90 milhões de euros.

A Orisha desenvolveu igualmente uma Task Force de IA centralizada e investe no recrutamento e na capacitação de uma equipa de cerca de 150 especialistas em Data Science, ML Engineering e Prompt Engineering.

Ao adotar um nome único para o conjunto das suas ferramentas de inteligência artificial, implementadas em todo o seu portefólio, a Orisha reforça a clareza da sua oferta e afirma uma diferenciação clara num mercado ainda fragmentado.

«A nossa ambição não é "fazer IA", mas conceber software mais inteligente, mais fiável e mais útil. Com o Scout, escolhemos uma IA concreta, que esclarece a ação, reforça a experiência humana e cria valor real para os nossos clientes. O Scout é um pilar estratégico desta visão e um forte marcador do nosso compromisso. Na Orisha, queremos acompanhar esta revolução tecnológica do dia a dia, afirmando uma visão europeia da IA baseada na confiança, na exigência tecnológica e na proximidade com as profissões, e contribuir para o surgimento de soluções capazes de se impor à escala europeia, conciliando inovação, responsabilidade e impacto operacional», declara Alexandre Fretti, CEO da Orisha.

Sobre a Orisha

Fundada em 2003, a Orisha é um Grupo Europeu especializado no desenvolvimento de software empresarial dedicado às empresas do retalho, imobiliário, saúde, construção e agrifood. Desde a sua criação, a Orisha acompanha as empresas rumo ao sucesso, oferecendo soluções específicas para a sua atividade e indispensáveis ao seu negócio (pagamentos, gestão comercial e financeira, gestão de stocks, CRM, RH, comércio eletrónico, etc.). Todos os dias, as soluções concebidas pela Orisha tornam possíveis milhões de interações e transações num mundo hiperconectado. Desde 2021, a Orisha é apoiada pela TA Associates, um ator global de private equity e líder no setor tecnológico. Em julho de 2024, a Francisco Partners, também um importante ator de private equity especializado em empresas tecnológicas, associou-se à TA Associates para entrar no capital do grupo e apoiar a continuidade do seu desenvolvimento. O grupo, nascido em França, conta hoje com mais de 2.000 colaboradores na Europa e apoia os seus clientes em mais de 50 países.