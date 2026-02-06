Orisha presenteert Scout, zijn transversale bedrijfs-AI

PARIJS, 6 februari 2026 /PRNewswire/ -- Orisha, een Europese groep gespecialiseerd in de ontwikkeling van bedrijfssoftware, kondigt de lancering aan van Scout, zijn transversale artificiële intelligentie die professionals in de handel, vastgoed, bouw (BTP), gezondheidszorg en agrifood ondersteunt bij hun beslissingen en dagelijkse toepassingen. Deze lancering markeert een strategische mijlpaal in de uitrol van het AI-plan van Orisha. In een context die wordt gekenmerkt door de opkomst van generatieve AI en een gefragmenteerde markt, bevestigt Orisha met Scout een duidelijke visie: een concrete, nuttige, beheerste AI die diep verankerd is in de realiteit en het gebruik van de verschillende beroepen.

Scout, de AI-partner van professionals

Het gebruik van generatieve AI in bedrijfsprocessen maakt het gemiddeld mogelijk om de tijd die aan administratieve en repetitieve taken wordt besteed met 40% te verminderen.

Scout is ontworpen als een "AI-partner" die geïntegreerd is in alle software van de groep en steunt op een centrale AI-API die werd ontwikkeld door het AI-Lab van Orisha. Zo wordt de gebruikerservaring over alle verticale markten van de groep heen geharmoniseerd, met respect voor de specifieke kenmerken van elk beroep.

Scout fungeert als een gids: hij anticipeert, stelt voor, legt uit en vereenvoudigt, zonder ooit de menselijke beslissing te vervangen. Via natuurlijke interacties, zoals klikken op "Ask Scout" in de bedrijfssoftware, stelt hij elke gebruiker concreet in staat om – rechtstreeks in zijn eigen toepassing – repetitieve taken, onmiddellijke antwoorden, processen of contentgeneratie te automatiseren, zonder het werkvenster te verlaten.

«Scout is de gids van Orisha ten dienste van de beroepen. Onze aanpak is gebaseerd op een gedeelde AI die veiligheid, robuustheid en schaalbaarheid biedt, maar altijd zo dicht mogelijk bij het gebruik wordt ingezet: elke aanbeveling is specifiek en contextueel. Die combinatie van technologische kracht en pragmatisme op de werkvloer maakt bij Orisha het verschil», legt Aymeric Thas-Pinot, CTO van Orisha, uit.

Scout is al geïntegreerd in het hart van de oplossingen van de Groep en dekt een breed scala aan professionele toepassingen:

In vastgoed vergemakkelijkt Scout het opstellen van documenten, de geautomatiseerde voorverwerking van boekhoudkundige facturen, de generatie van advertenties en assisted home staging.

In de bouw ondersteunt hij de melding van niet-conformiteiten op basis van fotoanalyse en maakt hij het mogelijk om databanken in natuurlijke taal te bevragen voor sturing en business intelligence.

In de gezondheidszorg helpt Scout bij de analyse van medische beeldvorming, de transcriptie van consultaties en het voorstellen van behandelplannen, in samenwerking met gespecialiseerde partners.

In de handel ondersteunt hij voorraadprognoses, hulp bij herbevoorrading en de creatie van productcontent voor online verkoop.

In agrifood draagt Scout bij aan de optimalisatie van leveringsrondes en aan vragen die specifiek zijn voor productondersteuning.

Op middellange termijn zijn deze investeringen erop gericht om de reactiviteit en de tevredenheid van de klantensupport met 50% te verhogen, dankzij onmiddellijke en contextuele antwoorden die 24/7 beschikbaar zijn. Wat dataverwerking betreft, maakt de ondersteuning van Scout het bovendien mogelijk om het risico op menselijke fouten door manuele invoer of nalevingsverzuim met tot 80% te verminderen, waardoor kritische bedrijfsstromen beter worden beveiligd.

Een AI-strategie ten dienste van professioneel gebruik en dagelijkse technologie

De lancering van Scout vormt een structurerende stap in de Europese groeistrategie van Orisha en in de uitrol van zijn AI-plan. Orisha investeert 25% van zijn omzet in O&O, waarvan het grootste deel in artificiële intelligentie en data. In 2025 vertegenwoordigden deze investeringen bijna 90 miljoen euro.

Orisha heeft daarnaast een gecentraliseerde AI Task Force opgezet en investeert in de aanwerving en opleiding van een team van ongeveer 150 experts in Data Science, ML Engineering en Prompt Engineering.

Door één enkele naam te gebruiken voor al zijn AI-tools die over het volledige portfolio worden uitgerold, vergroot Orisha de duidelijkheid van zijn aanbod en positioneert het zich met een heldere differentiatie in een nog steeds gefragmenteerde markt.

«Onze ambitie is niet om 'AI te maken', maar om slimmere, betrouwbaardere en nuttigere software te ontwerpen. Met Scout kiezen we voor een concrete AI die het handelen verheldert, menselijke expertise versterkt en echte waarde creëert voor onze klanten. Scout is een strategische bouwsteen van deze visie en een sterk symbool van ons engagement. Bij Orisha willen we deze technologische revolutie van het dagelijks leven begeleiden door een Europese visie op AI te verdedigen, gebaseerd op vertrouwen, technologische excellentie en nabijheid tot de beroepen, en zo bij te dragen aan oplossingen die zich op Europese schaal kunnen doorzetten, met een evenwicht tussen innovatie, verantwoordelijkheid en operationele impact», verklaart Alexandre Fretti, CEO van Orisha.

Over Orisha

Orisha werd opgericht in 2003 en is een Europese groep gespecialiseerd in de ontwikkeling van bedrijfssoftware voor ondernemingen in retail, vastgoed, gezondheidszorg, bouw en agrifood. Sinds zijn oprichting begeleidt Orisha bedrijven naar succes door hen beroepsspecifieke en bedrijfskritische oplossingen te bieden (betalingen, commerciële en financiële administratie, voorraadbeheer, CRM, HR, e-commerce, enz.). Elke dag maken de door Orisha ontwikkelde oplossingen miljoenen interacties en transacties mogelijk in een hypergeconnecteerde wereld. Sinds 2021 wordt Orisha ondersteund door TA Associates, een wereldwijde private-equityspeler en leider in de technologiesector. In juli 2024 sloot ook Francisco Partners, eveneens een toonaangevende private-equityspeler gespecialiseerd in technologiebedrijven, zich aan bij TA Associates om toe te treden tot het kapitaal van de groep en de verdere ontwikkeling te ondersteunen. De groep, ontstaan in Frankrijk, telt vandaag meer dan 2.000 medewerkers in Europa en ondersteunt klanten in meer dan 50 landen.

Meer informatie: www.orisha.com

Orisha, lighting up the way.



