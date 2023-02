WASHINGTON, 2 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Un artículo publicado en el periódico británico The Guardian el 18 de enero de 2023 incluye numerosas inexactitudes y distorsiones que tergiversan las actividades de Verra, una organización sin ánimo de lucro que aplica normas en mercados medioambientales y sociales, para hacer frente a la deforestación en países con bosques tropicales.

Estas son las conclusiones publicadas hoy en una Revisión Técnica realizada por los mayores expertos de Verra, que han evaluado el artículo y los tres estudios en los que se basa.

Han descubierto que el artículo de The Guardian hace afirmaciones sensacionalistas sobre el valor de los créditos de carbono emitidos por Verra para proyectos de compensación de la selva tropical, también conocidos como proyectos REDD. Otros medios de comunicación, como Die Zeit, se han hecho eco de estas afirmaciones.

La Revisión Técnica ha concluido que el artículo de The Guardian y dos de los tres estudios, cada uno dirigido por el mismo científico de la Universidad Libre de Ámsterdam, el doctor Thales West, son "manifiestamente poco fiables" porque contienen múltiples deficiencias graves.

Los expertos constataron que el artículo de The Guardian se basa en una metodología arbitraria e inédita que utiliza los resultados de los estudios de Thales West et al. y distorsiona de forma flagrante las conclusiones del tercer estudio, realizado por científicos de la Universidad de Cambridge (Guizar-Coutiño et al.).

El estudio de la Universidad de Cambridge concluía "Nuestros resultados ofrecen cierto margen para el optimismo. A pesar de los numerosos retos para una aplicación justa y económicamente sostenible, la oleada inicial de proyectos REDD+ fue eficaz para reducir la pérdida de bosques". The Guardian no mencionó esta conclusión en su reportaje. En su lugar, el estudio se presentó como una crítica a los proyectos REDD.

Según los expertos, las afirmaciones del artículo sobre el valor de los créditos de carbono se basaban únicamente en los estudios de Thales West et al. La Revisión concluyó que estos estudios utilizaban conjuntos de datos que se sabía que no eran adecuados, se basaban en zonas geográficas inapropiadas e ignoraban factores clave que se sabe que causan deforestación.

También demostró que el artículo era engañoso porque no reconocía las incoherencias entre los tres estudios en los que se basaba, presentando en su lugar una imagen distorsionada del consenso. Los expertos de Verra descubrieron, por ejemplo, que de los 12 proyectos en Brasil evaluados por ambos grupos, un estudio de Thales West concluía que la deforestación o degradación se reducía en el 33% de los proyectos, mientras que el estudio de Cambridge concluía que la deforestación era menor en el 92% y la degradación forestal en el 75% de los proyectos.

Robin Rix, director jurídico, Políticas y Mercados de Verra, declaró:

"Verra, aunque en general es reacia a comentar trabajos académicos individuales, ha considerado necesario abordar las numerosas distorsiones que se derivan de estos análisis. Acogemos con satisfacción el escrutinio académico, pero nuestra Revisión Técnica pone de relieve los riesgos de tratar de simplificar en exceso un proceso complejo y de seleccionar los resultados.

Verra está absolutamente comprometida con el desarrollo y la aplicación de las normas más estrictas para los proyectos climáticos y de desarrollo sostenible, incluidos los proyectos que protegen los bosques tropicales del mundo.

Evitar la deforestación es vital para la acción climática, y REDD ha sido uno de los medios más exitosos para combatirla hasta la fecha. El mundo necesita unirse y trabajar en colaboración para mejorar REDD, si creemos en la acción por el clima, la protección de la biodiversidad y el sostenimiento de las comunidades locales".

Verra invita a las partes interesadas, incluidos los medios de comunicación, a leer la Revisión Técnica y a ponerse en contacto con ellos si les preocupan las informaciones aparecidas en los medios.

