« Manifestement peu fiables » : Verra répond aux critiques sur les crédits compensatoires pour les forêts tropicales avec une analyse technique détaillée

WASHINGTON, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Un article publié dans le journal britannique The Guardian le 18 janvier 2023 comporte de nombreuses inexactitudes qui présentent de manière erronée les activités de Verra, une organisation à but non lucratif qui administre des normes sur les marchés environnementaux et sociaux afin de lutter contre la déforestation dans les pays abritant des forêts tropicales.

Ce sont les conclusions publiées aujourd'hui dans un examen technique mené par les experts de Verra les plus expérimentés, qui ont évalué l'article et les trois études sur lesquelles il s'appuie.

Ils ont constaté que l'article du Guardian contient des déclarations sensationnalistes sur la valeur des crédits carbone émis par Verra pour des projets compensatoires de la déforestation tropicale, également connus sous le nom de projets REDD. Ces affirmations ont été reprises par d'autres médias, tels que Die Zeit.

L'examen technique a révélé que l'article du Guardian et deux des trois études, dirigées par le même scientifique de l'Université libre d'Amsterdam, le Dr Thales West, sont « manifestement peu fiables » en raison de nombreuses lacunes graves.

Les experts ont constaté que l'article du Guardian s'appuie sur une méthodologie arbitraire et non publiée utilisant les résultats des études de Thales West et al. En outre, il déforme grossièrement les conclusions de la troisième étude réalisée par des scientifiques de l'Université de Cambridge (Guizar-Coutiño et al.).

L'étude de l'Université de Cambridge conclut : « Nos résultats permettent d'être optimiste. Malgré les nombreux obstacles à une mise en œuvre juste et économiquement durable, la première génération de projets REDD+ a permis de réduire efficacement la déforestation ». The Guardian n'a pas mentionné cette conclusion dans son rapport. Au lieu de cela, l'étude apparaît comme une critique des projets REDD.

Les experts ont constaté que les affirmations de l'article concernant la valeur des crédits carbone reposaient uniquement sur les études de Thales West et al. L'examen a révélé que ces études utilisaient des ensembles de données reconnus comme étant inadaptés, s'appuyaient sur des zones géographiques inappropriées et ignoraient les facteurs clés qui causent la déforestation.

Il a également montré que l'article était trompeur, car il ne reconnaît pas les incohérences entre les trois études dont il s'inspire, présentant au contraire une image déformée de consensus. Par exemple, les experts de Verra ont constaté que sur les 12 projets brésiliens évalués par les deux groupes, une étude de Thales West a conclu que la déforestation ou la dégradation était réduite dans 33 % des projets, tandis que l'étude de Cambridge indique que la déforestation était réduite dans 92 % et la dégradation des forêts dans 75 % des projets.

Robin Rix, responsable juridique, politique et marchés de Verra, a déclaré :

« Verra, bien que généralement réticente à commenter des travaux universitaires individuels, a jugé nécessaire de s'attaquer aux nombreuses distorsions présentes dans ces analyses. Nous nous félicitons de l'examen universitaire, mais notre examen technique souligne les risques liés à la simplification excessive d'un processus complexe et à la sélection des résultats.

Verra s'engage à élaborer et à faire respecter les normes les plus élevées pour les projets relatifs au climat et au développement durable, y compris les projets qui protègent les forêts tropicales de la planète.

Éviter la déforestation est vital pour l'action climatique et les projets REDD représentent l'un des moyens les plus efficaces de la combattre. Le monde doit travailler en collaboration pour améliorer les projets REDD, si nous croyons à l'action climatique, à la protection de la biodiversité et au soutien des communautés locales ».

Verra invite les parties prenantes, y compris les médias, à lire l'examen technique et à lui faire part de leurs préoccupations concernant les articles parus dans les médias.

À propos de Verra

Verra est une organisation à but non lucratif qui gère le principal programme de crédit carbone au monde, le programme Verified Carbon Standard (VCS), ainsi que d'autres programmes de normes des marchés environnementaux et sociaux. Verra s'engage à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à améliorer les moyens de subsistance et à protéger les ressources naturelles en travaillant avec les secteurs privé et public. Nous soutenons l'action climatique et le développement durable à l'aide de normes, d'outils et de programmes qui évaluent de manière crédible, transparente et fiable les impacts environnementaux et sociaux et qui permettent de financer le maintien et l'élargissement des projets qui apportent vraiment ces avantages.

