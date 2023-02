«Palesemente inaffidabile»: Verra risponde alle critiche sui crediti di compensazione delle foreste pluviali con analisi tecniche dettagliate

WASHINGTON, 31 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Un articolo pubblicato il 18 gennaio 2023 sul quotidiano britannico Guardian contiene numerose inesattezze e distorsioni che rappresentano in modo errato le attività di Verra, un'organizzazione no-profit che gestisce gli standard nei mercati ambientali e sociali, per far fronte alla deforestazione nei Paesi coperti dalla foresta tropicale.

Queste sono le conclusioni pubblicate oggi in un Riesame tecnico condotto dai maggiori esperti di Verra, che hanno analizzato l'articolo e i tre studi sui quali si basa.

Hanno concluso che l'articolo del Guardian fa affermazioni sensazionalistiche riguardo al valore dei crediti di carbonio emessi da Verra per progetti di compensazione della foresta pluviale, noti anche come progetti REDD. Queste affermazioni sono state riprese anche da altri media, come Die Zeit.

Il Riesame tecnico ha concluso che l'articolo del Guardian e due dei tre studi, ciascuno guidato dallo stesso scienziato della Libera Università di Amsterdam, Dr. Thales West, sono «palesemente inaffidabili» perché contengono diverse gravi lacune.

Gli esperti hanno concluso che l'articolo del Guardian si affida a una metodologia arbitraria e non pubblicata nell'utilizzare i risultati degli studi di Thales West et al. e distorce in maniera grossolana le conclusioni del terzo studio condotto dagli scienziati dell'Università di Cambridge (Guizar-Coutiño et al.).

Lo studio dell'Università di Cambridge conclude: «I nostri risultati lasciano spazio all'ottimismo. Nonostante le numerose sfide per un'implementazione giusta ed economicamente sostenibile, la prima ondata di progetti REDD+ è stata efficace per ridurre la deforestazione». Il Guardian ha dimenticato di menzionare questa conclusione nella sua relazione. Mentre invece lo studio è stato presentato come cruciale per i progetti REDD.

Secondo gli esperti, le affermazioni dell'articolo sul valore dei crediti di carbonio si basavano solo sugli studi di Thales West et al . Il Riesame ha concluso che questi studi hanno utilizzato set di dati notoriamente inadatti, sono stati basati su aree geografiche inadeguate e hanno ignorato fattori chiave noti per causare la deforestazione.

Ha inoltre dimostrato che l'articolo era fuorviante perché non riconosceva le incongruenze tra i tre studi dai quali attingeva, presentando invece un quadro distorto di concordanza. Gli esperti di Verra hanno trovato, ad esempio, che dei 12 progetti in Brasile valutati da entrambi i gruppi, uno studio di Thales West ha concluso che la deforestazione o il degrado sono stati ridotti nel 33% dei progetti, mentre lo studio di Cambridge ha concluso che la deforestazione è stata ridotta nel 92% e il degrado forestale nel 75% dei progetti.

Robin Rix, Chief Legal, Policy e Markets Officer di Verra, ha dichiarato:

«Pur essendo generalmente riluttante a commentare i singoli lavori accademici, Verra ha ritenuto necessario rispondere alle tante distorsioni che scaturiscono da queste analisi. Accogliamo con favore il vaglio del mondo accademico, ma il nostro Riesame tecnico mette in evidenza i rischi che si corrono nel tentare di semplificare eccessivamente un processo complesso e nel selezionare le conclusioni.

Verra è assolutamente impegnata nello sviluppo e nell'applicazione dei più elevati standard per i progetti climatici e di sviluppo sostenibile, che comprendono i progetti per la protezione delle foreste tropicali del mondo.

Evitare la deforestazione è vitale per l'azione climatica e il REDD è stato uno dei mezzi di maggior successo per combatterla fino ad oggi. Il mondo deve unirsi e lavorare in modo collaborativo per migliorare il REDD, se crediamo nell'azione climatica, nella protezione della biodiversità e nel sostegno alle comunità locali.».

Verra invita le parti interessate, compresi i media, a leggere il Riesame tecnico e a entrare in contatto se avessero delle perplessità riguardo a quanto riportato dai media.

A PROPOSITO DI VERRA

Verra è un'organizzazione no-profit che gestisce il principale programma di crediti di carbonio al mondo, il Verified Carbon Standard (VCS) Program, nonché altri programmi per gli standard nei mercati ambientali e sociali. Verra si impegna per aiutare a ridurre le emissioni di gas serra, migliorare le condizioni di vita e proteggere le risorse naturali lavorando col settore pubblico e privato. Sosteniamo l'azione climatica e lo sviluppo sostenibile con standard, strumenti e programmi che valutano in modo credibile, trasparente e consistente gli impatti ambientali e sociali e permettono di ottenere finanziamenti per sostenere e far crescere progetti che forniscano benefici verificabili.

