"Patentemente não confiável": Verra aborda as críticas aos créditos de compensação da floresta tropical com uma análise técnica detalhada

WASHINGTON, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Um artigo publicado no jornal britânico The Guardian em 18 de janeiro de 2023 inclui inúmeras imprecisões e distorções que deturpam as atividades da Verra, uma organização sem fins lucrativos que opera padrões nos mercados ambientais e sociais, para abordar o desmatamento em países com florestas tropicais.

Estas são as conclusões publicadas hoje em uma Análise Técnica realizada pelos especialistas mais experientes da Verra, que avaliaram o artigo e os três estudos nos quais ele se baseia.

Eles descobriram que o artigo do Guardian faz afirmações sensacionalistas sobre o valor dos créditos de carbono emitidos pela Verra para projetos de compensação de florestas tropicais, também conhecidos como projetos REDD. Essas reivindicações foram ecoadas por outras mídias, como a Die Zeit.

A Análise Técnica descobriu que o artigo do Guardian e dois dos três estudos, cada um liderado pelo mesmo cientista da Universidade Livre de Amsterdã, Dr. Thales West, são "claramente não confiáveis" porque contêm múltiplas deficiências graves.

Os especialistas descobriram que o artigo do Guardian se baseia em uma metodologia arbitrária e inédita usando os resultados dos estudos Thales West et al., e deturpa grosseiramente as conclusões do terceiro estudo realizado por cientistas da Universidade de Cambridge (Guizar-Coutiño et al.).

O estudo da Universidade de Cambridge concluiu: "Nossos resultados oferecem algum espaço para otimismo. Apesar dos muitos desafios para a implementação justa e economicamente sustentável, a fase inicial de projetos da REDD+ foi eficaz na redução da perda florestal." O Guardian não mencionou esta conclusão em seus relatórios. Em vez disso, o estudo foi apresentado como fundamental para os projetos da REDD.

As reivindicações do artigo sobre o valor dos créditos de carbono, segundo os especialistas, foram baseadas apenas nos estudos da Thales West et al.. A análise constatou que esses estudos utilizavam conjuntos de dados conhecidos por serem inadequados, contavam com áreas geográficas inadequadas e fatores-chave ignorados conhecidos por causar desmatamento.

Também mostrou que o artigo foi enganoso porque não reconheceu as inconsistências entre os três estudos que se baseia, apresentando, em vez disso, um quadro de consenso distorcido. Os especialistas da Verra constataram, por exemplo, que dos 12 projetos no Brasil avaliados por ambos os grupos, um estudo da Thales West concluiu que o desmatamento ou a degradação foi reduzido em 33% dos projetos, enquanto o estudo de Cambridge constatou que o desmatamento foi menor em 92% e a degradação florestal em 75% dos projetos.

Robin Rix, diretor jurídico, político e de mercado da Verra, disse:

"A Verra, embora relutante em comentar trabalhos acadêmicos individuais, sentiu necessidade de abordar as muitas distorções decorrentes dessas análises. Somos abertos ao escrutínio acadêmico, mas nossa Análise Técnica destaca os riscos de tentar simplificar um processo complexo e suprimir evidências.

A Verra está absolutamente comprometida em desenvolver e aplicar os mais altos padrões para projetos de desenvolvimento climático e sustentável, incluindo projetos que protegem as florestas tropicais do mundo.

Evitar o desmatamento é vital para a ação climática, e a REDD tem sido um dos meios mais bem-sucedidos de combater o desmatamento até o momento. O mundo precisa se unir e trabalhar de forma colaborativa para melhorar a REDD, se acreditarmos na ação climática, em proteger a biodiversidade e sustentar as comunidades locais."

A Verra convida as partes interessadas, incluindo a mídia, a ler a Análise Técnica e a falar se elas têm preocupações com relatórios na mídia.

A Verra é uma organização sem fins lucrativos que opera o principal programa de crédito de carbono do mundo, o Programa Verified Carbon Standard (VCS), bem como outros programas de padrões em mercados ambientais e sociais. A Verra está empenhada em ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, melhorar a subsistência e proteger os recursos naturais trabalhando com os setores público e privado. Apoiamos a ação climática e o desenvolvimento sustentável com padrões, ferramentas e programas que avaliam de forma confiável, transparente e robusta os impactos ambientais e sociais e permitem financiamento para sustentar e ampliar projetos que proporcionem de forma verificável esses benefícios.

FONTE Verra

