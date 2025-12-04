-Phemex desata el frenesí de las operaciones de fin de año con un concurso de futuros de Apex de 450.000 dólares

APIA, Samoa, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, anunció la Segunda Edición de su Futures Trading Apex Competition, un desafío global de fin de año que se desarrollará del 4 al 31 de diciembre de 2025 con un premio total de 450.000 USDT. El evento refuerza el compromiso de Phemex de construir un ecosistema de derivados dinámico y gratificante para operadores de todo el mundo.

Diseñada para celebrar la diversidad de la comunidad Phemex, la estructura de la competición garantiza la inclusión de operadores de todos los estilos y niveles. Este sistema de doble vía permite a los nuevos miembros de la comunidad destacarse junto a los veteranos, con un 30 % del premio acumulado dedicado específicamente a los recién llegados.

Aspectos destacados del evento:

Recompensas dinámicas para la comunidad: Los premios para las clasificaciones semanales y mensuales se desbloquean dinámicamente según el volumen total de negociación, lo que fomenta la participación colectiva.

Los premios para las clasificaciones semanales y mensuales se desbloquean dinámicamente según el volumen total de negociación, lo que fomenta la participación colectiva. Participación diaria: Los operadores pueden participar en 28 batallas diarias de ROI, cada una con un fondo fijo de 2.000 USDT y un volumen mínimo de entrada de 1.000 USDT, lo que ofrece oportunidades constantes para clasificar y ganar.

Los operadores pueden participar en 28 batallas diarias de ROI, cada una con un fondo fijo de 2.000 USDT y un volumen mínimo de entrada de 1.000 USDT, lo que ofrece oportunidades constantes para clasificar y ganar. Experiencia gamificada: Cuatro ciclos de misiones de Cajas Misteriosas con un valor de 94.000 USDT añaden un toque gamificado y divertido a la competición. Los operadores pueden acumular ETH, oro y otras bonificaciones. Las tareas se actualizan en cada ciclo, lo que permite a los participantes activos ganar hasta 13 cajas durante el evento.

Para conocer las reglas completas y unirse al desafío, visite: https://phemex.com/.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838571/Phemex_Ignites_Year_End_Trading_Frenzy_with__450_000_Futures_Apex_Competition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg