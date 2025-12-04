Phemex déclenche la frénésie des trading de fin d'année avec une prestigieuse compétition sur les contrats à terme d'une valeur de 450 000 dollars

APIA, Samoa, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, a annoncé la seconde édition de sa compétition phare de Trading de contrats à terme, un défi mondial de fin d'année qui se déroulera du 4 au 31 décembre 2025 avec une cagnotte totale de 450 000 USDT. Cet événement renforce l'engagement de Phemex à créer un écosystème de produits dérivés très dynamique et gratifiant pour les traders du monde entier.

Conçue pour célébrer la diversité de la communauté Phemex, la structure de la compétition garantit l'inclusion de traders de tous les styles et de tous les niveaux. Ce système à double parcours permet aux nouveaux membres de la communauté de briller aux côtés des vétérans chevronnés, 30 % de la cagnotte étant spécifiquement dédiée aux nouveaux arrivants.

Faits marquants de l'événement :

Récompenses communautaires dynamiques : les cagnottes des classements hebdomadaires et mensuels se débloquent de façon dynamique en fonction du volume total de trading, ce qui encourage la participation collective.

les cagnottes des classements hebdomadaires et mensuels se débloquent de façon dynamique en fonction du volume total de trading, ce qui encourage la participation collective. Engagement quotidien : les traders peuvent participer à 28 batailles quotidiennes de retour sur investissement, chacune avec un pool fixe de 2 000 USDT et un volume d'entrée minimum de 1 000 USDT, offrant des opportunités constantes de se classer et de gagner des récompenses.

les traders peuvent participer à 28 batailles quotidiennes de retour sur investissement, chacune avec un pool fixe de 2 000 USDT et un volume d'entrée minimum de 1 000 USDT, offrant des opportunités constantes de se classer et de gagner des récompenses. L'expérience gamifiée : quatre cycles de missions « Mystery Box » d'une valeur de 94 000 USDT ajoutent une dimension ludique à la compétition. Les traders peuvent collecter de l'ETH, de l'or et d'autres bonus. Les tâches sont rafraîchies à chaque cycle, ce qui permet aux participants actifs de gagner jusqu'à 13 boîtes tout au long de l'événement.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, plébiscitée par plus de 10 millions d'opérateurs dans le monde entier. La plateforme offre des services de trading spot et dérivés, du trading social ainsi que des produits de gestion de fortune. Sur la base d'une approche avant-gardiste et d'un engagement d'offrir plus de contrôle et d'initiative aux utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution permettant aux opérateurs de se développer et de réussir, quel que soit leur niveau.

