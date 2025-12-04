Phemex ontketent eindejaarshandelsgekte met een Apex-wedstrijd goed voor $450.000 aan futures

APIA, Samoa, 4 december 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptobeurs die de gebruiker vooropstelt, kondigde de tweede editie aan van haar Futures Trading Apex Competition, een wereldwijde eindejaarsuitdaging die loopt van 4 tot 31 december 2025 met een totale prijzenpot van 450.000 USDT. Dit evenement versterkt de inzet van Phemex om voor traders wereldwijd een lonend high-energy derivatenecosysteem op te bouwen.

Phemex Ignites Year-End Trading Frenzy with $450,000 Futures Apex Competition

De wedstrijdstructuur is ontworpen om de diversiteit van de Phemex-community te vieren en garandeert inclusiviteit voor traders van elke stijl en elk niveau. Dit dual-track systeem zorgt ervoor dat nieuwe leden van de community naast doorwinterde veteranen kunnen schitteren, waarbij 30% van de prijzenpot speciaal voor nieuwkomers is bestemd.

Hoogtepunten van het evenement:

Dynamische communityrewards: Prijzenpotten voor wekelijkse en maandelijkse klassementen worden dynamisch op basis van het totale handelsvolume ontsloten, waardoor collectieve deelname wordt aangemoedigd.

Prijzenpotten voor wekelijkse en maandelijkse klassementen worden dynamisch op basis van het totale handelsvolume ontsloten, waardoor collectieve deelname wordt aangemoedigd. Dagelijks engagement: Traders kunnen aan 28 dagelijkse ROI-wedstrijden deelnemen, elk met een vaste pool van 2.000 USDT en een minimaal instapvolume van 1.000 USDT - wat constante kansen biedt om goed gerangschikt te worden en sporen te verdienen.

Traders kunnen aan 28 dagelijkse ROI-wedstrijden deelnemen, elk met een vaste pool van 2.000 USDT en een minimaal instapvolume van 1.000 USDT - wat constante kansen biedt om goed gerangschikt te worden en sporen te verdienen. Gegamificeerde ervaring: Vier cycli Mystery Box-missies ter waarde van 94.000 USDT verrijken de wedstrijd met wat gaminggehalte en een leuke toets. Traders kunnen ETH, goud en andere bonussen verzamelen. Taken worden elke cyclus vernieuwd, waardoor actieve deelnemers tijdens het evenement tot 13 boxen kunnen verdienen.

Voor de volledige regels en om mee te doen aan de uitdaging, gaat u naar: https://phemex.com/ .

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een cryptobeurs die de gebruiker vooropstelt en die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen handelaren wereldwijd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copy trading en vermogensbeheerproducten waarbij gebruikerservaring, transparantie en innovatie voorop staan. Met een toekomstgerichte aanpak en een streven naar empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare tools, toegang voor iedereen en evoluerende mogelijkheden voor traders op elk niveau om te groeien en succes te boeken.

Ga voor meer informatie naar: https://phemex.com/

