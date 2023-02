Piramal Pharma Limited: resultados consolidados del tercer trimestre y nueve primeros meses de 2023

-Piramal Pharma Limited anuncia los resultados consolidados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 2023

MUMBAI, India, 9 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha anunciado hoy sus resultados consolidados correspondientes al tercer trimestre y los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2022.

Nota: Los datos financieros del ejercicio anterior (año 22) no incluyen las operaciones de control no comunes, por lo que los datos financieros interanuales no son estrictamente comparables. En las páginas 3 y 4 encontrará explicaciones detalladas y datos financieros comparables.

Principales datos del tercer trimestre del ejercicio fiscal 23 y de los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 23

Los ingresos de explotación crecieron un 11 % interanual en el tercer trimestre del ejercicio de 2013 y en los nueve primeros meses del ejercicio de 2013.

El margen de EBITDA en el tercer trimestre del año fiscal 23 y en los nueve primeros meses del año fiscal 23 fue del 10 %, afectado por el aumento de los gastos de explotación, incluidos los costes de las materias primas, los precios de la energía, la inflación salarial y los costes de marketing.

Superadas con éxito 29 inspecciones reglamentarias (incluida la de la FDA estadounidense) y 155 auditorías de clientes en los nueve primeros meses del ejercicio de 2013.

Puesta en marcha de nuevas capacidades en Ahmedabad PDS, la planta de péptidos (Turbhe, India ) y Riverview (EE. UU.)

Nandini Piramal, presidente, Piramal Pharma Limited dijo: "Basándonos en nuestro reciente aumento de contratos con clientes y en la continua afluencia de solicitudes de propuestas (RFP), creemos que la demanda de servicios CDMO, especialmente para nuestras ofertas diferenciadas, sigue siendo fuerte. Seguimos manteniendo nuestro historial de calidad con una inspección satisfactoria de la FDA estadounidense en nuestras instalaciones de Riverview.

En nuestro negocio de Complex Hospital Generic, la cartera de anestesia inhalatoria está experimentando una demanda saludable. Además, nuestro negocio de Consumer Healthcare en la India está creciendo impulsado por marcas potentes. La inversión en el canal de comercio electrónico también está dando buenos resultados.

Creemos en el potencial de nuestro negocio y, en línea con nuestro objetivo de crecimiento, el Consejo ha aprobado la recomendación de asignar acciones por un importe no superior a INR 1.050 Cr., sujeto a la recepción de las aprobaciones reglamentarias necesarias, las condiciones del mercado y otras consideraciones".

Aspectos más destacados del tercer trimestre y nueve meses del ejercicio 2023

Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO):

Mantenemos nuestro historial de calidad : hemos superado con éxito 29 inspecciones reglamentarias (incluida la de la FDA estadounidense) y 155 auditorías de clientes en los nueve primeros meses del ejercicio de 2013

: hemos superado con éxito 29 inspecciones reglamentarias (incluida la de la FDA estadounidense) y 155 auditorías de clientes en los nueve primeros meses del ejercicio de 2013 Inspección de la FDA estadounidense en las instalaciones de Riverview , Sellersville y Lexington en EE. UU.:

en las instalaciones de , Sellersville y Lexington en EE. UU.: Ninguna observación en Riverview



Formulario 483 con clasificación VAI* en Sellersville y Lexington.

Ralentización de la toma de decisiones por parte de los clientes debido al entorno macroeconómico y mayor atención a la priorización de la cartera

debido al entorno macroeconómico y Aumento prudente de los precios, optimización de los costes y medidas de excelencia operativa para contrarrestar las presiones inflacionistas

El crecimiento de CAPEX previsto va por buen camino

previsto va por buen camino Puesta en marcha de nuevas capacidades en la planta de Ahmedabad PDS (nuevo laboratorio in vitro), aumento significativo de la capacidad de la planta de péptidos de Turbhe ( India ) y ampliación de la capacidad de la planta de Riverview (EE. UU.).

Complex Hospital Generics (CHG):

Impulso continuado de las ventas de Anestesia Inhalatoria (AI) en EE. UU., con un crecimiento del volumen que impulsa las ganancias de cuota de mercado.

(AI) en EE. UU., con un crecimiento del volumen que impulsa las ganancias de cuota de mercado. Ampliación de las capacidades de IA en la India para atender la creciente demanda de los mercados no estadounidenses.

para atender la creciente demanda de los mercados no estadounidenses. La cartera de productos intratecales en EE. UU. sigue liderando la cuota de mercado.

en EE. UU. sigue liderando la cuota de mercado. Tratamiento inyectable del dolor - El crecimiento en el 3T de 2023 y 9 meses de 2023 se vio afectado por las restricciones de suministro. La producción ha aumentado en los últimos meses.

- El crecimiento en el 3T de 2023 y 9 meses de 2023 se vio afectado por las restricciones de suministro. La producción ha aumentado en los últimos meses. Otros inyectables - Lanzamiento de 2 nuevos productos en el 3T de 2023.

- Lanzamiento de 2 nuevos productos en el 3T de 2023. Desarrollo de nuevos productos en distintas fases de desarrollo.

India Consumer Healthcare (ICH):

21 nuevos productos y 25 nuevas referencias lanzadas durante los 9 primeros meses de 2023. Los nuevos productos lanzados en los dos últimos años representan ya el 17 % de las ventas totales de ICH.

durante los 9 primeros meses de 2023. Los nuevos productos lanzados en los dos últimos años representan ya el 17 % de las ventas totales de ICH. Seguimos invirtiendo en medios de comunicación y comercio para impulsar el crecimiento de las marcas potentes.

para impulsar el crecimiento de las marcas potentes. Las marcas potentes - Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol e I-range, crecieron un 39 % interanual en los 9 meses de 2023 y contribuyen al 41 % de las ventas de ICH.

Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol e I-range, crecieron un 39 % interanual en los 9 meses de 2023 y contribuyen al 41 % de las ventas de ICH. El comercio electrónico creció más de un 50 % interanual en los 9 meses de 2023.

interanual Amplio alcance de distribución a través de 200.000 puntos de venta y más de 12.000 tiendas minoristas organizadas. Presencia en las principales plataformas de comercio electrónico

* VAI – Acción voluntaria indicada

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (En INR Crores) Información financiera Particulares Trimestral Anual 3T año23 3T año22 Cambio anual 2T año23 Cambio trimestral 9M año23 9M año22 Cambio anual Ingresos de operaciones 1.716 1.539 11 % 1,720 0 % 4.918 4.428 11 % Otros ingresos 83 161 -49 % 46 79 % 201 198 1 % Total Ingresos 1.799 1.700 6 % 1,766 2 % 5.119 4.625 11 % Costes de Material 625 547 14 % 664 -6 % 1,864 1,611 16 % Gastos empleados 492 396 24 % 470 5 % 1,423 1,186 20 % Otros gastos 511 370 38 % 413 24 % 1,355 1,079 26 % EBITDA 170 386 -56 % 219 -22 % 478 749 -36 % Costes financieros 95 50 89 % 83 14 % 240 141 70 % Depreciación 164 147 12 % 166 -1 % 492 421 17 % Participación en beneficios netos de empresas asociadas 16 9 70 % 11 40 % 47 40 16 % Beneficios antes de impuestos -73 198 -137 % -19 N/D -207 227 -191 % Impuestos 17 35 -52 % 11 49 % 22 40 -46 % Beneficios después de impuestos -90 163 -155 % -30 N/D -230 187 -223 % Partida excepcional 0 0 N/D -7 N/D -7 -15 N/D Beneficio neto después de impuestos después de partida excepcional -90 163 -155 % -37 N/D -237 172 -238 %

Nota: Los datos financieros del 3T 23 y 9M 23 no son estrictamente comparables con los del 3T 22 y 9M 22 respectivamente.

El Hon'ble NCLT, el 12 de agosto de 22, aprobó el plan compuesto de escisión del negocio farmacéutico de Piramal Enterprises Ltd (PEL) en Piramal Pharma Ltd. y la fusión de las filiales de propiedad total de PPL, Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) y Convergence Chemical Pvt Ltd (CCPL) en sí misma con una fecha fijada del 1 de abril de 22.

Por consiguiente, los estados financieros de PPL se han elaborado teniendo en cuenta el plan a partir del 1 de abril de 2022.

Los estados financieros de CCPL y HPPL, filiales al 100 % de PPL, se han combinado como si la fusión se hubiera producido el 1 de abril de 2021 o a partir de la fecha en la que la Sociedad adquirió el control sobre estas filiales, si esta fecha fuera posterior.

Antes de la escisión, PPL había llegado a un acuerdo con PEL para la venta continuada por parte de PEL, de productos en el marco de licitaciones gubernamentales que se obtuvieron en nombre de PEL, hasta que las obligaciones en virtud de estas licitaciones se cumplieran en su totalidad. El acuerdo también incluía la venta de productos de consumo (OTC) de PPL a través de la red CFA (agente de transporte y expedición) de PEL hasta que todas las licencias, registros y permisos necesarios se transfirieran en su totalidad a nombre de PPL.

De acuerdo con el plan, la escisión de la empresa farmacéutica se ha considerado como una transacción de control no común y se ha contabilizado como una combinación de negocios según Ind-AS 103 en los estados financieros de PPL a partir del 1 de abril de 22. En consecuencia, los resultados financieros del trimestre y los nueve meses finalizados en diciembre de 22 no son comparables con los correspondientes períodos anteriores. Los datos financieros comparables se muestran en la siguiente tabla.

Además, todas las existencias de cierre a 31 de marzo de 22 en PEL, con respecto a dichas transacciones, incluían el elemento de margen cargado por PPL a PEL en condiciones de plena competencia. Dado que la escisión es efectiva desde el 1 de abril de 22, el inventario de apertura transferido a PPL a valor razonable (provisional) según IND-AS incluía el elemento de margen y el mismo se ha cargado a la cuenta de resultados en el primer trimestre del año 23 de los estados financieros de PPL, en la venta de dichos productos en PPL.

El impacto único y no recurrente en el EBITDA de este margen de inventario en los estados financieros del 1T de 2023 es de INR 68Cr.

Conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del ejercicio 2023

Piramal Pharma Limited celebrará una conferencia telefónica para inversores y analistas el 9 de febrero de 2023 a las 5:00 PM (IST) para comentar sus resultados del tercer trimestre y nueve meses del ejercicio 2023.

Los datos de acceso para la llamada son los siguientes:

Evento Localización y hora Número de teléfono Conferencia telefónica el 9 de febrero de 2023 India – 5:00 PM IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Número principal) 1 800 120 1221 (número gratuito) EE. UU. – 6:30 AM (Hora del Este - Nueva York) Número gratuito 18667462133 Reino Unido – 11:30 AM (Hora de Londres) Número gratuito 08081011573 Singapur – 7:30 PM (Hora de Singapur) Número gratuito 8001012045 Hong Kong – 7:30 PM (Hora de Hong Kong) Número gratuito 800964448 Únase Express con Diamond Pass™ utilice este enlace para inscribirse previamente a fin de reducir el tiempo de espera en el momento de incorporarse a la conferencia – https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3875819&linkSecurityString=132719d2f8

Acerca de Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de capacidades de fabricación integrales en 17 instalaciones mundiales y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio de genéricos hospitalarios complejos; y el negocio de India de Consumer Healthcare, que vende productos sin receta. Además, PPL tiene una empresa conjunta con Allergan, líder en oftalmología en el mercado indio de formulaciones. En octubre de 2020, PPL recibió una inversión estratégica de crecimiento del 20 % de Carlyle Group.

Para más información, visite: https://www.piramal.com/pharma/

