Piramal Pharma Solutions demuestra su compromiso con la excelencia con un Net Promoter Score excepcional

Piramal Pharma Solutions obtuvo recientemente un índice de promotor neto (NPS) de 55, superando ampliamente los promedios del sector.

Un proveedor externo, DNV, validó la encuesta y el índice NPS.

Este logro refleja la dedicación de la organización a la atención centrada en las partes interesadas y la excelencia operativa.

MUMBAI, India, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha alcanzado un impresionante Net Promoter Score (NPS) de 55 para el año fiscal 2025 (abril de 2024 - marzo de 2025). Esto demuestra la dedicación constante de la empresa a la excelencia y la colaboración.

Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma

El NPS es una métrica ampliamente reconocida para medir la lealtad del cliente, midiendo la probabilidad de que recomienden un producto o servicio a sus colegas. Piramal Pharma Solutions realiza encuestas anuales a clientes y promotores para evaluar su desempeño y garantizar su capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes de los clientes. Estas encuestas son coordinadas por el equipo de Atención al Cliente de la compañía y validadas por DNV, un experto externo en aseguramiento y gestión de riesgos, lo que garantiza su precisión y transparencia.

La información obtenida de estas encuestas se analiza exhaustivamente, lo que fundamenta las estrategias empresariales y los planes de acción para el año siguiente. Estos planes se perfeccionan e implementan en toda la organización, optimizando la prestación de servicios y la interacción con los clientes en todas las áreas de negocio.

Este año, el NPS de Piramal Pharma Solutions superó ampliamente la puntuación negativa promedio informada por muchos CDMO de la competencia, lo que refuerza su posición como líder confiable en la industria.

Este logro se atribuye al firme compromiso de Piramal Pharma Solutions con la prioridad en el paciente, el cliente y el consumidor, profundamente arraigado en su red global. La organización prioriza a estos grupos de interés en cada acción y decisión, garantizando que sus objetivos operativos y estrategias de negocio se alineen con sus necesidades. Este enfoque fomenta una mejor comunicación y colaboración en cada etapa, fortaleciendo las alianzas a largo plazo y profundizando las relaciones con los clientes.

Piramal Pharma Solutions no solo busca la satisfacción del cliente, sino también su deleite. Al centrarse en las necesidades de sus grupos de interés, la empresa no solo cumple sus expectativas, sino que las supera.

"A medida que avanzamos, la información obtenida de la encuesta NPS de este año guiará nuestras iniciativas estratégicas, lo que nos permitirá mejorar aún más la interacción con los clientes y la eficiencia operativa", afirmó Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Seguiremos comprometidos con la mejora continua, perfeccionando nuestra oferta de servicios y optimizando nuestros procesos para garantizar que aportamos el máximo valor a clientes, consumidores y pacientes de todo el mundo".

El equipo de Atención al Cliente garantiza la integridad de los datos del NPS colaborando con diversos departamentos durante todo el proceso de verificación externa. Gestionan la recopilación de datos y presentan los resultados a la Junta Directiva, quien revisa la información para su publicación en el Informe Anual de Sostenibilidad, con la garantía de DNV. Este enfoque estructurado demuestra la dedicación de Piramal Pharma Solutions a la transparencia y la rendición de cuentas en todas las métricas de rendimiento.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red global integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una gama completa de servicios, que incluye soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y productos farmacéuticos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de API y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos, y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, como vacunas y terapias génicas, gracias a Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

Para obtener más información, visite: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X

Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* instalaciones globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un complejo negocio de genéricos hospitalarios; y el negocio Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre AbbVie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL tiene una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

Para obtener más información, visite: Piramal Pharma | LinkedIn

* Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845173/Peter_DeYoung_CEO_Piramal_Global_Pharma.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg