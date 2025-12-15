Piramal Pharma Solutions démontre son engagement envers l'excellence avec un taux de recommandation net exceptionnel

Piramal Pharma Solutions a récemment obtenu un taux de recommandation net (TRN) de 55, dépassant de loin les moyennes du secteur.

Un prestataire tiers, DNV, a validé l'enquête et le TRN.

Cette réalisation témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur d'une approche centrée sur les parties prenantes et de l'excellence opérationnelle.

MUMBAI, Inde, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, une entreprise de fabrication et de développement en sous-traitance (CDMO) de premier plan mondial, qui fait partie de Piramal Pharma Ltd. (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), a atteint un impressionnant taux de recommandation net (TRN) de 55 pour la période représentant l'exercice 2025 (avril 2024 à mars 2025). Cela témoigne de l'engagement permanent de l'entreprise en faveur de l'excellence et de la collaboration.

Peter DeYoung, PDG de Piramal Global Pharma

Le TRN est un indicateur largement reconnu pour mesurer la fidélité des clients. Il mesure la probabilité que les clients recommandent un produit ou un service donné à leurs pairs. Piramal Pharma Solutions réalise chaque année des enquêtes auprès des clients et des promoteurs afin d'évaluer ses performances et de s'assurer qu'elle répond à l'évolution des besoins de ses clients. Ces enquêtes sont coordonnées par l'équipe Customer Centricity de l'entreprise et validées par DNV, un expert indépendant en assurance et gestion des risques, ce qui garantit l'exactitude et la responsabilité.

Les résultats de ces enquêtes font l'objet d'une analyse approfondie qui permet d'élaborer des stratégies commerciales et des plans d'action pour l'année à venir. Ces plans sont ensuite affinés et mis en œuvre dans l'ensemble de l'entreprise, ce qui permet d'optimiser la prestation de services et l'engagement des clients dans tous les domaines d'activité.

Cette année, le TRN de Piramal Pharma Solutions a largement dépassé le score négatif moyen rapporté par de nombreux CDMO concurrents, renforçant ainsi sa position de leader reconnu dans l'industrie.

Cette réussite peut être attribuée à l'engagement inébranlable de Piramal Pharma Solutions en faveur d'une approche centrée sur le patient, le client et le consommateur, qui est profondément ancré dans son réseau mondial. L'entreprise donne la priorité à ces parties prenantes dans chacune de ses actions et décisions, en veillant à ce que ses objectifs opérationnels et ses stratégies commerciales s'alignent sur leurs besoins. Cette approche favorise une communication et une collaboration accrues à chaque étape, renforçant ainsi les partenariats à long terme et approfondissant les relations avec les clients.

Piramal Pharma Solutions ne se contente pas de viser la satisfaction du client, elle aspire à l'enchanter. En se concentrant sur les besoins de ses parties prenantes, l'entreprise ne se contente pas de répondre aux attentes de ses clients, elle les dépasse.

« Les enseignements tirés de l'enquête TRN de cette année guideront nos initiatives stratégiques et nous permettront d'améliorer encore l'engagement des clients et l'efficacité opérationnelle », a déclaré Peter DeYoung, PDG de Piramal Global Pharma. « Nous resterons engagés dans une démarche d'amélioration continue, en affinant nos offres de services et en améliorant nos processus afin de garantir que nous apportons la plus grande valeur aux clients, aux consommateurs et aux patients dans le monde entier. »

L'équipe Customer Centricity garantit l'intégrité des données TRN en collaborant avec différents départements tout au long du processus d'assurance externe. Ils gèrent la collecte des données et présentent les résultats au conseil d'administration, qui examine les informations en vue de leur publication dans le rapport annuel sur le développement durable, avec la certification de DNV. Cette approche structurée démontre l'engagement de Piramal Pharma Solutions en faveur de la transparence et de la responsabilité pour tous les indicateurs de performance.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs très puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, grâce à l'association de Piramal Pharma Limited avec la société Yapan Bio Private Limited.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants : Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées à PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre AbbVie et PPL, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation stratégique minoritaire au sein de Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez cliquer sur les liens suivants : Piramal Pharma | LinkedIn

* Comprend une installation via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

