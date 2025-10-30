Piramal Pharma Solutions formaliza su asociación con IntoCell

Esta alianza fortalece las sólidas capacidades de Piramal en el desarrollo de conectores de fármacos y bioconjugados. Gracias a este acuerdo, Piramal puede ofrecer a sus clientes una gama más amplia de conectores de fármacos y tiempos de desarrollo de bioconjugados más rápidos, mejorando así su oferta de servicios y su competitividad en este campo especializado. El acuerdo de licencia se centra en las tecnologías patentadas de conectores de fármacos de IntoCell, incluyendo su conector OHPAS, el fármaco OHPAS basado en duocarmicina, el fármaco OHPAS basado en nexatecán y el fármaco GGFG basado en isonexatecán.

Además, este acuerdo fortalece ADCelerate™, el enfoque rápido e integrado de Piramal para el desarrollo y la fabricación de bioconjugados. El aprovechamiento de los recursos existentes de IntoCell permite a Piramal optimizar aún más el proceso desde la concepción hasta la clínica.

Tae Kyo Park, consejero delegado de IntoCell Inc., declaró: "Nos complace colaborar con Piramal Pharma Solutions, una CDMO líder. Haremos todo lo posible para garantizar el éxito mutuo de ambas compañías combinando nuestras respectivas áreas de especialización".

"Al combinar las innovadoras tecnologías de unión de fármacos de IntoCell con nuestra amplia experiencia en bioconjugados, nos posicionamos como el socio ideal para los clientes que innovan en este segmento crucial", afirmó Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Esta colaboración mejora significativamente nuestras capacidades, permitiéndonos redefinir el futuro de los ADC y lograr mejores resultados para los pacientes de todo el mundo".

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo de todo el ciclo de vida del fármaco. Atendemos a nuestros clientes a través de una red global integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y productos farmacéuticos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugados anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios de péptidos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluidas vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración de Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

Para más información, visite: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X

Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros de desarrollo y fabricación a nivel mundial y una red de distribución global presente en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una división de genéricos para hospitales complejos; y Piramal Consumer Healthcare, que comercializa productos de venta libre para el bienestar y el cuidado de la salud. Además, AbbVie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre AbbVie y PPL y una de sus compañías asociadas, se ha consolidado como líder en el mercado de oftalmología en la industria farmacéutica india. Asimismo, PPL cuenta con una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

Para más información, visite: Piramal Pharma | LinkedIn

Acerca de IntoCell

IntoCell Inc. es una empresa de biotecnología que cotiza en KOSDAQ (287840, mayo de 2025) y se centra en el desarrollo de tecnologías propias de unión y carga útil que mejoran la estabilidad, la solubilidad y la liberación controlada de las cargas útiles de los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC). Sus tecnologías principales incluyen la unión OPHAS y una cartera de nuevas bibliotecas de cargas útiles (PMT, Nexatacan, etc.) con sistemas innovadores de desarrollo de cargas útiles para impulsar la próxima generación de conjugados anticuerpo-fármaco.

Para más información, visite: https://intocell.com/en/