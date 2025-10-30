Piramal Pharma Solutions officialise son partenariat avec IntoCell, élargissant ainsi sa plateforme de payload-linker et ses capacités en matière de bioconjugués

Ce partenariat renforce les solides capacités existantes de Piramal en matière de payload-linker et de bioconjugaison. Grâce à cet accord, Piramal peut désormais proposer à ses clients une gamme plus étendue de payload-linkers et des délais de développement de bioconjugués plus courts, renforçant ainsi la qualité de ses services et sa compétitivité dans ce domaine hautement spécialisé. L'accord de licence porte sur les technologies propriétaires d'IntoCell en matière de liaison de médicaments, notamment le linker OHPAS, le payload OHPAS basé sur la duocarmycine, le payload OHPAS basé sur le Nexatecan et le payload GGFG basé sur l'iso-Nexatecan.

Il renforce en outre ADCelerate™, l'approche rapide et intégrée de Piramal pour le développement et la fabrication de bioconjugués. L'utilisation des ressources existantes d'IntoCell permet à Piramal de rationaliser davantage le parcours du concept à la clinique.

Tae Kyo Park, PDG d'IntoCell Inc., a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec Piramal Pharma Solutions, un CDMO de premier plan. Nous mettrons tout en œuvre pour garantir le succès commun des deux entreprises, en conjuguant nos expertises respectives. »

« En combinant les technologies révolutionnaires d'IntoCell en matière de liaison avec les médicaments et notre vaste expertise dans le domaine des bioconjugués, nous nous positionnons comme le partenaire idéal pour les clients qui innovent dans ce segment critique », a déclaré Peter DeYoung, PDG de Piramal Global Pharma. « Cette collaboration renforce considérablement nos capacités et nous permet de redéfinir l'avenir des ADC et d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients du monde entier ».

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs très puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. Piramal Pharma Solutions fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, grâce à l'association de Piramal Pharma Limited avec la société Yapan Bio Private Limited.

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et Piramal Pharma Limited, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation stratégique minoritaire au sein de Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

À propos d'IntoCell

IntoCell Inc. est une société de biotechnologie, cotée au KOSDAQ (287840, mai 2025), qui se concentre sur le développement de technologies propriétaires de linker-payload qui améliorent la stabilité, la solubilité et la libération contrôlée des payloads ADC. Ses technologies de base comprennent le linker OPHAS et un portefeuille de nouvelles bibliothèques de payloads (PMT, Nexatacan, etc.) avec des systèmes innovants de développement de payloads pour faire progresser la prochaine génération de conjugués anticorps-médicaments.

