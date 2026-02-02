Piramal Pharma Solutions presenta capacidades de comprimido en cápsula

El proyecto se inició en la planta de Piramal Pharmaceutical Development Services (PPDS). En tan solo cinco meses, el equipo de la planta completó con éxito la transferencia de tecnología a la planta de fabricación comercial de Piramal en Pithampur, incluyendo el desarrollo de las tres tabletas que se encapsularían.

La amplia experiencia de Piramal en programas integrados fue esencial para el éxito de este proyecto. Los equipos de transferencia de tecnología de Ahmedabad y Pithampur facilitaron una transición fluida durante el desarrollo y la ampliación, mientras que los gestores de los programas integrados garantizaron la superación de cualquier obstáculo en los plazos. La colaboración entre los equipos de control de calidad y validación de ambas plantas garantizó la seguridad y eficacia del producto, lo que en última instancia contribuyó a ofrecer una terapia innovadora a los pacientes que la necesitaban.

Las cápsulas tradicionales contienen una mezcla de principios activos farmacéuticos (API) y excipientes en una cubierta dura de dos piezas, generalmente en forma de microesferas, pellets o polvo. Si bien estas cápsulas ofrecen una rápida absorción y facilidad de uso, a menudo limitan la flexibilidad y el control de la dosis por parte del paciente, lo que las hace menos adecuadas para terapias con mecanismos de administración complejos.

La tecnología de comprimido en cápsula ofrece a los desarrolladores una solución única: diferentes principios activos se formulan en sus propios comprimidos o minicomprimidos. Posteriormente, los comprimidos se unen en una sola cápsula. Al aplicar distintos recubrimientos a los minicomprimidos, los desarrolladores de fármacos pueden lograr perfiles de liberación versátiles del mismo fármaco o de diferentes fármacos. Este enfoque también permite combinar principios activos incompatibles en una sola cápsula, lo que ofrece a los pacientes una forma simplificada de limitar la frecuencia de dosificación y mejorar la adherencia al tratamiento.

"Al permitir la combinación de dos principios activos en la misma cápsula o perfiles de liberación dual dentro de una sola cápsula, nuestra tecnología de comprimido en cápsula proporciona una flexibilidad de dosificación y un control de liberación inigualables, lo que acelera los plazos para los desarrolladores y simplifica la dosificación para los pacientes", afirmó Brad Gold, Ph.D., Director de I+D de Formulaciones Globales en Piramal Pharma Solutions y miembro del Colectivo Científico de Piramal. "Dado que cada fármaco está optimizado en su propio comprimido o minicomprimido, esta tecnología también puede mejorar la estabilidad de la formulación y la personalización del medicamento".

La tecnología de comprimido en cápsula ha transformado la forma en que la industria farmacéutica adapta el desarrollo de medicamentos a las necesidades de los pacientes. Al incorporar este enfoque a su oferta de formulaciones, Piramal demuestra aún más su compromiso con las soluciones centradas en el paciente.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red global integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una gama completa de servicios, que incluye soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y productos farmacéuticos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de API y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos, y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, como vacunas y terapias génicas, gracias a Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited

Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una compleja división de genéricos hospitalarios; y Piramal Consumer Healthcare (PCH), que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

