Piramal Pharma Solutions stellt seine Fähigkeiten im Bereich Tablette-in-Kapsel vor

Das Projekt wurde am Standort von Piramal Pharmaceutical Development Services (PPDS) in Ahmedabad initiiert. Innerhalb von nur fünf Monaten schloss das Standortteam einen erfolgreichen Technologietransfer zum kommerziellen Produktionsstandort von Piramal in Pithampur ab, einschließlich der Entwicklung der drei zu verkapselnden Tabletten.

Die umfassende Erfahrung von Piramal mit integrierten Programmen war für den Erfolg dieses Projekts entscheidend. Die Technologietransferteams in Ahmedabad und Pithampur unterstützten einen reibungslosen Übergang während der gesamten Entwicklung und Skalierung, während integrierte Programmmanager sicherstellten, dass alle Hindernisse hinsichtlich des Zeitplans überwunden wurden. Die Zusammenarbeit zwischen den Qualitätskontroll- und Validierungsteams an beiden Standorten garantierte die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts und trug letztendlich dazu bei, Patienten, die darauf angewiesen sind, eine innovative Therapie zur Verfügung zu stellen.

Herkömmliche Kapseln enthalten eine Mischung aus pharmazeutischen Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredients, API) und Hilfsstoffen in einer zweiteiligen Hartschale, typischerweise in Form von Kügelchen, Pellets oder Pulver. Diese Kapseln bieten zwar eine schnelle Resorption und einfache Anwendung, schränken jedoch häufig die Flexibilität und Kontrolle bei der Dosierung für den Patienten ein, wodurch sie für Therapien mit komplexen Verabreichungsmechanismen weniger geeignet sind.

Die Tablette-in-Kapsel-Technologie bietet Entwicklern eine einzigartige Lösung, bei der verschiedene Wirkstoffe in separaten Tabletten oder Minitabletten formuliert werden. Die Tabletten werden anschließend zusammen in eine einzige Kapselhülle gegeben. Durch die Verwendung unterschiedlicher Beschichtungen für Minitabletten können Arzneimittelentwickler vielseitige Freisetzungsprofile für gleiche oder unterschiedliche Wirkstoffe erzielen. Dieser Ansatz ermöglicht es auch, inkompatible Wirkstoffe in einer Kapsel zu kombinieren, was den Patienten eine vereinfachte Möglichkeit bietet, die Dosierungshäufigkeit zu reduzieren und die Einhaltung der Medikamenteneinnahme zu verbessern.

„Durch die Möglichkeit, zwei Wirkstoffe in derselben Kapsel oder zwei Freisetzungsprofile in einer einzigen Kapsel zu kombinieren, bietet unsere Tablette-in-Kapsel-Technologie eine unübertroffene Flexibilität bei der Dosierung und Freisetzungskontrolle, was die Entwicklungszeiten verkürzt und die Dosierung für Patienten vereinfacht", erklärte Brad Gold, Ph.D., Leiter der globalen Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Formulierungen bei Piramal Pharma Solutions und Mitglied des Science Collective von Piramal. „Da jedes Medikament in seiner eigenen Tablette oder Minitablette optimiert ist, kann diese Technologie auch die Stabilität der Formulierung und die Personalisierung von Medikamenten verbessern."

Die Tablette-in-Kapsel-Technologie hat die Art und Weise revolutioniert, wie die Pharmaindustrie die Entwicklung von Arzneimitteln auf die Bedürfnisse der Patienten abstimmt. Durch die Integration dieses Ansatzes in sein Formulierungsangebot unterstreicht Piramal erneut sein Engagement für patientenorientierte Lösungen.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API sowie fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn| Facebook | X

Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

