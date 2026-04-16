Piramal Pharma Solutions et Ajinomoto Bio-Pharma Services collaborent pour soutenir le développement et la fabrication de CAM

Piramal Pharma Solutions est un leader mondial dans le développement et la fabrication de conjugués anticorps-médicaments (CAM), s'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience spécialisée pour soutenir les partenaires depuis les premières étapes jusqu'à la commercialisation.

Ajinomoto Bio-Pharma Services est un fournisseur de premier plan de services de fabrication biopharmaceutique et de technologies de plateforme, responsable du développement d'AJICAP™, un ensemble de technologies propriétaires conçues pour faciliter la création de CAM et de lieurs spécifiques à un site.

Piramal et Ajinomoto Bio-Pharma Services ont conclu un accord de collaboration en vue d'améliorer les programmes de développement et de fabrication de CAM de leurs clients.

MUMBAI, Inde et TOKYO, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, qui fait partie de Piramal Pharma Ltd. (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), et Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), l'un des principaux fournisseurs de services de fabrication biopharmaceutique et de technologies de plate-forme, ont annoncé une collaboration stratégique.

Dans le cadre de cette collaboration, Piramal orientera vers Aji Bio-Pharma et AJICAP™ ses clients à la recherche d'une technologie de fabrication de CAM. Aji Bio-Pharma recommandera Piramal à ses clients en tant que CDMO potentiel pour la fabrication de produits avec la technologie AJICAP™, en soutenant leurs programmes de développement et de fabrication.

À la suite de la signature de cet accord, Piramal et Ajinomoto concluront un accord de transfert de matériel (ATM) distinct pour le transfert de technologie entre les entreprises. L'ATM dotera Piramal de l'expertise, des capacités et du personnel nécessaires pour fabriquer avec précision et rapidité des produits grâce à AJICAP™.

En tant que premier CDMO pour le développement de CAM approuvé par la FDA, Piramal apporte plus de vingt ans d'expérience dans ce domaine. L'entreprise a également été la première à fabriquer des CAM commerciaux, ce qui lui a permis d'accumuler plus de 15 ans d'expertise spécialisée. Grâce à un réseau mondial d'installations de pointe, Piramal a mis au point des centaines de CAM, réalisé des milliers de lots et fabrique actuellement plusieurs CAM commerciaux. Les expansions en cours augmentent la capacité de production commerciale de CAM de Piramal.

La technologie AJICAP™ d'Ajinomoto facilite le développement des CAM et de technologies de liaison spécifiques à un site grâce à des processus simples et efficaces, permettant aux développeurs pharmaceutiques en phase précoce de créer des CAM plus efficaces et moins toxiques. Associer cette plateforme innovante à l'expertise de Piramal en fabrication GMP de CAM, tant en clinique qu'à l'échelle commerciale, permet aux clients d'accélérer le développement, de simplifier le transfert technologique et de faciliter la montée en échelle..

« Nous sommes ravis de collaborer avec Ajinomoto Bio-Pharma Services et d'améliorer notre plateforme CAM en offrant un support de fabrication pour les produits basés sur AJICAP™ », a déclaré Peter DeYoung, PDG de Piramal Global Pharma. « Avec la mise en œuvre de ces capacités, nous allons accélérer l'innovation et élargir l'accès à cette technologie pour nos clients et leurs patients dans le monde entier. »

« Cette collaboration avec Piramal élargit l'écosystème qui soutient la technologie AJICAP™ en mettant en relation les clients sous licence avec un partenaire de fabrication de CAM expérimenté », a déclaré Yasuyuki Otake, directeur général, Bio-Pharma Services Dept., Ajinomoto Co., Inc. « À travers cette collaboration, nous souhaitons offrir à nos clients des voies simplifiées et un accès à une expertise approfondie en matière de CAM afin d'implémenter des programmes de haute qualité, du début du développement jusqu'à la fabrication commerciale. »

En associant la technologie de conjugaison site-spécifique d'AJICAP™ à la vaste expertise de Piramal en matière de développement et de fabrication, cette collaboration aidera les clients à fournir des thérapies à base CAM sûres, efficaces et précises avec une efficacité exceptionnelle.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs hautement puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, par l'intermédiaire de Yapan Bio Private Limited, société associée de Piramal Pharma Limited.

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À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Par ailleurs, PPL détient un investissement stratégique minoritaire dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

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* Comprend une installation via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

À propos d'Aji Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée, avec des sites en Belgique, en Inde, au Japon et aux États-Unis, qui fournit une assistance pour la thérapie génique, les principes actifs et la fabrication de petites et grandes molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services offre une large gamme de plateformes et de capacités innovantes pour les programmes précliniques et pilotes jusqu'aux quantités commerciales, y compris les principes actifs hautement puissants, la fabrication en flux continu, la synthèse d'oligonucléotides, la biocatalyse, la technologie d'expression des protéines Corynex®, les conjugués anticorps-médicaments (CAM) et plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services s'engage à fournir un niveau élevé de qualité et de service pour répondre aux besoins de nos clients. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.AjiBio-Pharma.com

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