SaleCycle adquiere BEYABLE y se posiciona como alternativa europea a las plataformas martech globales

GATESHEAD, Inglaterra, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- SaleCycle, referente global en soluciones para e‑commerce, ha anunciado la adquisición de BEYABLE, una empresa tecnológica francesa de rápido crecimiento especializada en personalización onsite y optimización de la conversión.

Esta sinergia une a dos empresas complementarias para crear una de las plataformas de conversión full‑funnel más robustas de Europa. La integración responde a la creciente necesidad de soluciones que no solo capturen la atención, sino que aseguren una conversión máxima y un retorno de inversión claramente medible.

La plataforma combinada integrará resolución de identidad, scoring de intención comportamental, personalización onsite, AB testing y remarketing a través de email, SMS, WhatsApp y RCS.

Este movimiento estratégico consolida la posición de SaleCycle como referente en rendimiento e‑commerce. Un enfoque unificado para identificaar, comprender y activar clientes en tiempo real.

Las empresas del sector retail y e‑commerce sufren cada vez más presión para maximizar el retorno de inversión en marketing, a medida que aumentan los costes de adquisición y se reducen los presupuestos.

Soluciones como esta permiten a las marcas capitalizar la inversión realizada para atraer tráfico, convirtiendo más visitantes, tanto onsite como en otros canales, y maximizando cada oportunidad.

Esta fusión se produce en un momento en el que hasta el 90% del tráfico e‑commerce es anónimo, lo que convierte la resolución de identidad y la comprensión del comportamiento en elementos clave para el éxito en la conversión.

SaleCycle ya identifica y vuelve a captar a estos visitantes a través de múltiples canales, mientras que BEYABLE aporta scoring de intención en tiempo real y personalización onsite.

Juntas, estas dos compañías ofrecerán una solución integrada de Identify-Engage-Convert-Re-engage, con resultados tangibles y medibles.

Fabien Sanchez, CEO de SaleCycle, comenta:

«Esta adquisición representa un punto de inflexión en el rendimiento del e‑commerce. Al integrar resolución de identidad, scoring comportamental y personalización onsite, hemos creado una plataforma capaz de transformar cada visita en una interacción inteligente y en tiempo real — algo que el mercado lleva años demandando.»

Julien Dugaret, CEO de BEYABLE, añade:

«Unirnos a SaleCycle nos permite proyectar nuestra visión a escala global, manteniendo la agilidad y el retorno de inversión. Esta alianza nos da acceso a nuevos mercados y verticales donde SaleCycle ya opera desde hace más de 15 años, abriendo un nuevo horizonte de innovación y crecimiento para nuestros clientes.»

Esta adquisición reafirma la estrategia de SaleCycle:construir una plataforma martech europea líder que ofrezca a las marcas una alternativa de confianza frente a las grandes suites globales de marketing.

Combinando capacidades avanzadas de conversión con una sólida gobernanza de datos conforme a la normativa europea, esta alianza ayudará a las empresas e‑commerce a cumplir con los requisitos de privacidad mientras optimizan su rendimiento en identidad, personalización y remarketing.

Con el respaldo de más de 300 marcas enterprise en sectores como retail, travel, telecomunicaciones y lujo, SaleCycle despliega ahora una solución moderna y API‑first. Esta arquitectura no solo se posiciona como una alternativa real a las suites tradicionales, sino que actúa como el complemento perfecto para potenciar ecosistemas basados en Salesforce o Adobe.

Sobre SaleCycle

Fundada en Newcastle en 2010, SaleCycle es una plataforma de conversión full‑funnel que ayuda a las marcas a identificar, retener y volver a captar a más visitantes online.

Con sede en Gateshead (Reino Unido) y París (Francia), SaleCycle colabora con más de 300 marcas globales para mejorar el rendimiento de sus sitios web y recuperar ventas perdidas.

Gracias a su tecnología propia de resolución de identidad, SaleCycle identifica hasta el 70% de los visitantes anónimos o invitados, desbloqueando nuevas oportunidades de ingresos y ampliando el alcance de cada campaña.

La plataforma se integra de forma nativa con los principales sistemas de CRM y marketing, enriqueciendo los perfiles de cliente y potenciando el stack existente.

Con el respaldo de marcas como Balenciaga, Vodafone, Breitling, L'Occitane y Best Western, SaleCycle ayuda a los equipos de marketing optimizando la conversión antes del abandono y reactivando el interés del usuario después de este.

Sobre BEYABLE

BEYABLE es una plataforma de personalización y optimización de conversiones con sede en París, fundada en 2014.

Basada en la premisa de que cada visitante se comporta de manera diferente, BEYABLE utiliza scoring comportamental en tiempo real para segmentar el tráfico y ofrecer experiencias personalizadas onsite en todos los dispositivos.

Su plataforma incluye personalización onsite, AB testing, e‑merchandising y analítica avanzada, permitiendo a las marcas maximizar el valor de cada visita.

Reconocida por su agilidad, innovación y capacidad para aumentar las conversiones de forma medible, BEYABLE trabaja con marcas líderes como FedEx, A.P.C., Saint‑Gobain y Sisley.

