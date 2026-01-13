SaleCycle acquisisce BEYABLE e si propone come alternativa europea alle piattaforme martech globali

GATESHEAD, Inghilterra, 13 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- SaleCycle, leader globale nelle soluzioni e‑commerce, ha annunciato l'acquisizione di BEYABLE, un'azienda tecnologica francese in rapida crescita, specializzata nella personalizzazione onsite e nell'ottimizzazione delle conversioni.

L'accordo unisce due realtà complementari con l'obiettivo di creare una delle piattaforme full‑funnel più avanzate d'Europa, in risposta alla crescente domanda di soluzioni che aiutino i brand a convertire più visitatori e generare ricavi misurabili.

La piattaforma combinata integrerà l'identity resolution, behavioural intent scoring, personalizzazione onsite, A/B test e remarketing tramite email, SMS, WhatsApp e RCS.

Questa mossa strategica rappresenta un passo chiave nell'evoluzione di SaleCycle come leader nella performance e‑commerce, rispondendo all'esigenza dei brand di un approccio integrato per riconoscere, comprendere e attivare i clienti in tempo reale.

I brand del retail e dell'e‑commerce affrontano oggi una crescente pressione nel massimizzare il ritorno sugli investimenti di marketing, con costi di acquisizione in aumento e budget sempre più limitati.

Soluzioni come SaleCycle e BEYABLE consentono di valorizzare l'investimento già effettuato per generare traffico, migliorando la capacità di conversione onsite e su più canali, per sfruttare ogni opportunità.

L'acquisizione avviene in un contesto in cui fino al 90% del traffico e‑commerce resta anonimo, rendendo l'identity resolution e l'analisi comportamentale elementi cruciali per il successo della conversione.

SaleCycle già oggi identifica e reingaggia questi visitatori su diversi canali, mentre BEYABLE aggiunge l'intent scoring in tempo reale e la personalizzazione onsite.

Insieme, le due aziende offriranno una soluzione integrata per Identify-Engage-Convert-Re-engage, con risultati concreti e misurabili.

Fabien Sanchez, CEO di SaleCycle, dichiara:

«Questa acquisizione rappresenta un momento decisivo per la performance dell'e‑commerce. Unendo risoluzione dell'identità, scoring comportamentale e personalizzazione onsite, stiamo costruendo una piattaforma che consente ai brand di ingaggiare e convertire ogni visitatore in modo intelligente e in tempo reale – esattamente ciò che il mercato chiede da anni.»

Julien Dugaret, CEO di BEYABLE, aggiunge:

«Unire le forze con SaleCycle ci permette di portare la nostra visione su scala globale, continuando a offrire agilità e ROI misurabile, come i nostri clienti si aspettano. Questo accordo ci apre le porte a nuovi mercati e settori in cui SaleCycle opera da oltre 15 anni, creando nuove opportunità di crescita e innovazione per i nostri clienti.»

L'acquisizione si inserisce nella strategia di SaleCycle di costruire una martech europea di proprietà, in grado di offrire ai brand un'alternativa affidabile rispetto alle grandi suite di marketing globali.

Combinando capacità avanzate di conversione con una governance dei dati solida e conforme alla normativa europea, questa unione aiuterà i brand e‑commerce a ottimizzare le performance, restando pienamente conformi ai requisiti normativi.

Con oltre 300 clienti enterprise nei settori retail, travel, telco e luxury, SaleCycle offrirà ora una soluzione moderna, API‑first, in grado di rappresentare una valida alternativa alle suite legacy pesanti, integrandosi perfettamente con piattaforme come Salesforce e Adobe.

Chi è SaleCycle

Fondata a Newcastle nel 2010, SaleCycle è una piattaforma di conversione full‑funnel che aiuta i brand a identificare, trattenere e reingaggiare più visitatori online.

Con sede a Gateshead (Regno Unito) e a Parigi, SaleCycle collabora con oltre 300 brand globali per migliorare le performance dei siti web e recuperare vendite perse.

Grazie a una tecnologia proprietaria di risoluzione dell'identità, SaleCycle è in grado di identificare fino al 70% dei visitatori anonimi o guest, generando nuove opportunità di ricavo e ampliando l'efficacia delle campagne.

Perfettamente integrata con le principali piattaforme CRM e marketing, SaleCycle arricchisce i profili cliente e potenzia lo stack esistente.

Marchi come Balenciaga, Vodafone, Breitling, L'Occitane e Best Western si affidano a SaleCycle per convertire prima dell'abbandono e recuperare dopo.

Chi è BEYABLE

BEYABLE è una piattaforma di personalizzazione e ottimizzazione delle conversioni con sede a Parigi, fondata nel 2014.

Basata sulla convinzione che ogni visitatore si comporti in modo diverso, BEYABLE utilizza lo scoring comportamentale in tempo reale per segmentare il traffico e offrire esperienze personalizzate onsite su tutti i dispositivi.

La sua piattaforma comprende personalizzazione onsite, A/B testing, e‑merchandising e analytics avanzati, permettendo ai brand di massimizzare il valore di ogni visita al sito.

Affermata per la sua agilità, innovazione e capacità di migliorare le conversioni in modo misurabile, BEYABLE collabora con brand internazionali come FedEx, A.P.C., Saint‑Gobain e Sisley.

