SaleCycle acquiert BEYABLE, créant un challenger européen aux plateformes martech mondiales

GATESHEAD, England, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- SaleCycle, leader mondial des solutions e–commerce, annonce l'acquisition de BEYABLE, une Martech française en forte croissance spécialisée dans la personnalisation onsite et l'optimisation de la conversion.

Cet accord réunit deux acteurs complémentaires pour créer l'une des plateformes de conversion full–funnel les plus avancées d'Europe, répondant à la demande croissante de solutions permettant aux marques e–commerce de convertir davantage de visiteurs et de générer des revenus mesurables.

La plateforme combinée intégrera l'identity resolution, le scoring d'engagement visiteur, la personnalisation onsite, les AB tests et le remarketing via email, SMS, WhatsApp et RCS. Cette démarche stratégique marque une nouvelle étape dans l'évolution de SaleCycle en tant que leader de la performance e–commerce, répondant au besoin des marques d'une approche unifiée pour reconnaître, comprendre et activer les clients en temps réel.

Les acteurs du e–commerce sont confrontés à une pression croissante pour maximiser le retour sur investissement marketing alors que les coûts d'acquisition augmentent et que les budgets se restreignent. Des solutions comme celle-ci permettent aux marques de tirer pleinement parti de l'investissement déjà réalisé pour générer du trafic en convertissant davantage de visiteurs, onsite et à travers des multiples canaux, pour que chaque opportunité soit exploitée.

Cette acquisition intervient à un moment où jusqu'à 90 % du trafic e–commerce reste anonyme, rendant l'identity resolution et la compréhension comportementale essentielles au succès des conversions. SaleCycle identifie déjà ces visiteurs anonymes et les réengage sur plusieurs canaux (comme RCS, Whatsapp et mails), tandis que BEYABLE apporte le scoring d'intention en temps réel et la personnalisation onsite. Ensemble, ces deux sociétés proposent une solution unifiée d'identification–engagement–conversion–réengagement qui génère des résultats mesurables.

Fabien Sanchez, CEO de SaleCycle, déclare : « Cette acquisition représente un moment décisif pour la performance e–commerce. En réunissant l'identity resolution, le scoring comportemental et la personnalisation onsite, nous créons une plateforme qui aide les marques à engager et convertir chaque visiteur de manière intelligente et en temps réel — une demande que le marché formule depuis des années. »

Julien Dugaret, CEO de BEYABLE, ajoute : « S'associer à SaleCycle nous permet d'étendre notre vision à l'échelle mondiale tout en continuant à offrir l'agilité et le ROI mesurable que nos clients apprécient. Cette union nous permettra de couvrir de nouveaux marchés et secteurs que SaleCycle accompagne depuis plus de 15 ans, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation pour nos clients. »

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de SaleCycle visant à construire une Martech européenne qui offre aux marques une alternative de confiance aux plateformes marketing mondiales. En alliant des capacités de conversion avancées à une gouvernance des données conforme aux normes européennes, ce partenariat aidera les entreprises e-commerce à respecter les exigences de conformité tout en optimisant les performances en matière d'identité, de personnalisation et de remarketing.

Avec plus de 300 marques enterprise accompagnées dans les secteurs du retail, du voyage, des télécoms et du luxe, SaleCycle offre désormais une solution moderne, API–first, qui constitue une alternative aux plateformes traditionnels peu agiles tout en complétant la puissance de plateformes telles que Salesforce, Adobe et autres marketing clouds.

À propos de SaleCycle

Fondée à Newcastle en 2010, SaleCycle est une plateforme de conversion full–funnel qui aide les marques à identifier, retenir et réengager davantage de visiteurs en ligne. Basée à Gateshead (Angleterre) et à Paris (France), SaleCycle collabore avec plus de 300 marques internationales pour améliorer la performance des sites web et récupérer les ventes perdues.

Grâce à sa technologie propriétaire d'identity resolution SaleCycle identifie jusqu'à 70 % des visiteurs anonymes et invités, ouvrant de nouvelles opportunités de revenus et étendant la portée de chaque campagne. SaleCycle s'intègre parfaitement aux principales plateformes CRM et marketing, enrichissant les profils clients et complétant les stacks existants.

Plébiscitée par des marques telles que Balenciaga, Vodafone, Breitling, L'Occitane et Best Western, SaleCycle permet aux équipes marketing de convertir avant l'abandon et réengager après.

À propos de BEYABLE

BEYABLE est une plateforme de personnalisation et d'optimisation de la conversion basée à Paris, fondée en 2014. Fondée sur la conviction que chaque visiteur se comporte différemment, BEYABLE utilise le scoring comportemental en temps réel pour segmenter le trafic et offrir des expériences personnalisées onsite sur tous les appareils. Sa plateforme comprend la personnalisation onsite, les AB tests, le e–merchandising et des analyses de données avancées, permettant aux marques de maximiser la valeur de chaque visite. Reconnue pour son agilité, son innovation et l'augmentation mesurable des conversions, BEYABLE est adoptée par des marques mondiales telles que FedEx, A.P.C., Saint–Gobain et Sisley.

