Seegene: se exige un cambio hacia pruebas PCR sindrómicas integrales

-Seegene: "Las pruebas que solo detectan virus pueden pasar por alto patógenos respiratorios bacterianos asociados a la neumonía"; se exige un cambio hacia pruebas PCR sindrómicas integrales

Las pruebas solo para virus pueden pasar por alto la codetección de bacterias asociadas a la neumonía en el 78 % de los casos positivos para virus, mientras que las pruebas solo para bacterias pueden pasar por alto la codetección de virus en el 88 % de los casos positivos para patógenos bacterianos asociados a la neumonía.

El Estudio Clínico Global de Un Millón de Casos (GMCS, por sus siglas en inglés ) busca generar evidencia clínica que respalde las pruebas PCR sindrómicas integrales como un nuevo estándar global de pruebas.

SEUL, Corea del Sur, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., empresa global de diagnóstico molecular, anunció el lanzamiento del Estudio Clínico Global de Un Millón de Casos (GMCS, por sus siglas en inglés), una iniciativa a gran escala destinada a establecer evidencia clínica para la transición de las pruebas convencionales centradas en virus a pruebas PCR sindrómicas integrales que detecten simultáneamente patógenos virales y bacterianos asociados a la neumonía.

Utilizando la plataforma de análisis estadístico STAgora™ de Seegene, la empresa analizó aproximadamente 260.000 resultados de pruebas PCR respiratorias pediátricas recopilados durante un período de 42 meses en niños de 0 a 5 años. El análisis reveló una frecuente codetección de patógenos respiratorios virales y bacterianos asociados a la neumonía, lo que pone de manifiesto la complejidad de los patrones de detección de patógenos en las infecciones respiratorias pediátricas.

El análisis reveló que las pruebas de panel viral respiratorio arrojaron una tasa de positividad del 87 %, y entre estos casos positivos, el 78 % también presentaba patógenos bacterianos causantes de neumonía. De manera similar, las pruebas de panel bacteriano causante de neumonía mostraron una tasa de positividad del 76 %, y el 88 % de los casos positivos también dieron positivo para patógenos virales.

Estos hallazgos resaltan la complejidad de las infecciones respiratorias en niños pequeños, donde los patógenos virales y bacterianos coexisten con frecuencia en lugar de presentarse de forma independiente. Sugieren que las infecciones respiratorias suelen involucrar múltiples tipos de patógenos y que las pruebas centradas en una sola categoría pueden no ofrecer una visión completa de los patrones de infección.

Estos hallazgos son particularmente relevantes porque las infecciones respiratorias pediátricas pueden, en algunos casos, progresar a afecciones graves como neumonía o sepsis. Subrayan la importancia de obtener información completa sobre los patógenos, incluyendo tanto virus como bacterias asociadas a la neumonía, al inicio de la evaluación clínica para fundamentar las decisiones diagnósticas y terapéuticas adecuadas.

Además, los hallazgos indican que las pruebas específicas para patógenos por sí solas podrían no ser suficientes para detectar los patrones de codetección que se observan con frecuencia en entornos clínicos reales. Las pruebas PCR respiratorias integrales mostraron una tasa de positividad del 96 %. Entre los resultados positivos, el 82 % correspondió a la detección de al menos dos patógenos, lo que respalda aún más la importancia de evaluar múltiples infecciones respiratorias potenciales simultáneamente.

A pesar de la complejidad de las infecciones respiratorias, las pruebas en muchos centros de salud siguen centrándose principalmente en la identificación de infecciones virales, como el virus de la influenza, el SARS-CoV-2 y el virus sincitial respiratorio (VSR). Esta tendencia también se reflejó en un análisis de la demanda de aproximadamente 19,5 millones de pruebas PCR respiratorias suministradas por Seegene en 62 países durante los últimos tres años. El análisis mostró que los productos para pruebas virales representaron aproximadamente el 80 % de la demanda total, mientras que los productos dirigidos a bacterias causantes de neumonía representaron alrededor del 20 %.

Sin embargo, los síntomas respiratorios como la rinorrea, la tos y la fiebre suelen ser similares, independientemente de si la infección es causada por un virus o por bacterias asociadas a la neumonía, lo que dificulta la identificación del patógeno causante basándose únicamente en los síntomas. Esto subraya aún más la importancia de obtener información general sobre los patógenos al inicio del proceso de evaluación clínica.

Si bien las pruebas específicas para cada patógeno siguen siendo valiosas para identificar objetivos individuales, es posible que no proporcionen una imagen completa cuando intervienen varios patógenos simultáneamente. Las pruebas PCR sindrómicas integrales pueden ayudar a los profesionales sanitarios a comprender mejor los patrones de infección y a tomar decisiones de diagnóstico y tratamiento más fundamentadas.

El enfoque integral de pruebas PCR de Seegene está diseñado para detectar virus respiratorios y los principales patógenos bacterianos asociados a la neumonía a partir de una sola muestra en una sola prueba. El informe STAgora proporciona una visualización intuitiva de los patrones de codetección, las combinaciones de patógenos, las distribuciones y los valores Ct (umbral de ciclo) específicos de cada patógeno. Más allá de los simples resultados positivos o negativos, permite evaluar los niveles de detección relativos de cada patógeno en casos de codetección, lo que facilita la toma de decisiones de diagnóstico y tratamiento adecuadas según las características de cada infección.

Seegene sugiere que las pruebas PCR integrales representan una innovación en el diagnóstico respiratorio, ya que permiten una evaluación más amplia de las causas de la infección y ayudan a los médicos a tomar decisiones más informadas sobre el diagnóstico y el tratamiento del paciente.

A partir de agosto, la compañía lanzará GMCS para generar evidencia clínica a gran escala en entornos reales sobre el valor de las pruebas PCR integrales en diversos contextos sanitarios a nivel mundial.

Mediante GMCS, Seegene planea evaluar cómo las pruebas integrales pueden respaldar la toma de decisiones clínicas en las vías de diagnóstico y tratamiento. La compañía pretende utilizar los resultados del estudio para verificar la utilidad clínica de las pruebas PCR sindrómicas integrales basadas en síntomas y contribuir al establecimiento de nuevos estándares globales para el diagnóstico de infecciones respiratorias.

Acerca de Seegene

Seegene es una empresa global de diagnóstico molecular con más de 25 años de experiencia en la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías de PCR sindrómicas en tiempo real. La empresa es ampliamente reconocida por su tecnología patentada de PCR multiplex, que permite la detección simultánea de múltiples patógenos en una sola prueba.

Una característica fundamental de la tecnología sindrómica de PCR en tiempo real de Seegene es su capacidad para detectar hasta 14 patógenos que causan signos y síntomas similares en un solo tubo, proporcionando información cuantitativa para una toma de decisiones clínicas más eficiente.

Las capacidades tecnológicas de Seegene quedaron demostradas durante la pandemia de COVID-19, cuando la empresa suministró más de 340 millones de pruebas de COVID-19 a más de 100 países en todo el mundo.

Aprovechando su experiencia en diagnóstico molecular, Seegene está expandiendo sus servicios más allá de los análisis tradicionales para desarrollar un ecosistema de diagnóstico integrado. La compañía está impulsando nuevas tecnologías, como STAgora™, una plataforma de análisis de datos de diagnóstico en tiempo real, y CURECA™, un sistema de PCR totalmente automatizado diseñado para optimizar todo el flujo de trabajo de las pruebas moleculares.

Mediante su Iniciativa de Intercambio Tecnológico y sus alianzas globales, Seegene busca ampliar el acceso a las tecnologías de diagnóstico molecular y fortalecer la preparación global ante las enfermedades infecciosas.

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