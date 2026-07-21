شركة Seegene: "الاختبارات التي تقتصر على الكشف عن الفيروسات قد تُغفل مسببات الأمراض البكتيرية التنفسية المرتبطة بالالتهاب الرئوي" -- دعوة إلى التحول نحو اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الشاملة للمُتلازمات

قد تؤدي الاختبارات التي تقتصر على الكشف عن الفيروسات إلى عدم رصد مسببات الأمراض البكتيرية التنفسية المرتبطة بالالتهاب الرئوي في 78% من الحالات الإيجابية للفيروسات، في حين قد تؤدي الاختبارات التي تقتصر على البكتيريا إلى عدم اكتشاف العدوى الفيروسية المصاحبة في 88% من الحالات الإيجابية لمسببات الأمراض البكتيرية المرتبطة بالالتهاب الرئوي

دراسة المليون السريرية العالمية ( GMCS ) تهدف إلى بناء أدلة سريرية تدعم اعتماد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل ( PCR ) الشاملة للمُتلازمات كمعيار عالمي جديد للتشخيص

سيول، كوريا الجنوبية, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Seegene Inc.، المتخصصة عالميًا في التشخيص الجزيئي، عن إطلاق دراسة المليون السريرية العالمية (GMCS)، وهي مبادرة واسعة النطاق تهدف إلى توفير أدلة سريرية تدعم الانتقال من الاختبارات التقليدية التي تركز على الفيروسات إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الشاملة للمُتلازمات، القادرة على الكشف عن مسببات الأمراض الفيروسية ومسببات الأمراض البكتيرية المرتبطة بالالتهاب الرئوي في الوقت ذاته.

باستخدام منصة ™STAgora الإحصائية للتحليل التابعة لشركة Seegene، حللت الشركة نحو 260,000 نتيجة لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال، جُمعت على مدى 42 شهرًا من أطفال تتراوح أعمارهم ما بين حديثي الولادة و5 سنوات. أظهر التحليل وجود مسببات للأمراض الفيروسية والبكتيرية التنفسية المرتبطة بالالتهاب الرئوي معًا، مما يبرز تعقيد أنماط اكتشاف مسببات الأمراض في حالات عدوى الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

كما كشف التحليل أن اختبارات لوحات الفيروسات التنفسية سجلت معدل إيجابية بلغ 87%، وأن 78% من هذه الحالات الإيجابية كانت تحمل أيضًا مسببات أمراض بكتيرية مُسببة للالتهاب الرئوي. وبالمثل، أظهرت اختبارات لوحات البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي معدل إيجابية بلغ 76%، فيما تبين أن 88% من الحالات الإيجابية كانت إيجابية أيضًا لمسببات أمراض فيروسية.

تسلط هذه النتائج الضوء على الطبيعة المعقدة لعدوى الجهاز التنفسي لدى الأطفال الصغار، حيث غالبًا ما تتزامن مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية، بدلًا من أن تحدث كل منها بصورة منفصلة. تشير النتائج إلى أن عدوى الجهاز التنفسي كثيرًا ما تنطوي على أنواع متعددة من مسببات الأمراض، وأن الاختبارات التي تركز على فئة واحدة من مسببات الأمراض قد لا توفر صورة مكتملة عن أنماط العدوى.

تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن عدوى الجهاز التنفسي لدى الأطفال قد تتطور، في بعض الحالات، إلى حالات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو الإنتان (تعفن الدم). كما تؤكد النتائج أهمية الحصول، في مرحلة مبكرة من التقييم السريري، على معلومات شاملة عن مسببات الأمراض، تشمل كلًا من الفيروسات والبكتيريا المرتبطة بالالتهاب الرئوي، بما يدعم اتخاذ القرارات التشخيصية والعلاجية المناسبة.

إضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى أن الاختبارات الموجهة للكشف عن مسبب مرضي بعينه قد لا تكون كافية لرصد أنماط الكشف المتزامن عن مسببات الأمراض، التي تُلاحظ بصورة متكررة في الممارسة السريرية الفعلية. أظهر اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) التنفسي الشامل معدل إيجابية بلغ 96%. من بين النتائج الإيجابية، تضمنت 82% الكشف عن مسببين مرضيين أو أكثر، ما يعزز أهمية تقييم احتمال وجود عدة إصابات تنفسية في الوقت نفسه.

على الرغم من الطبيعة المعقدة لعدوى الجهاز التنفسي، ما تزال الاختبارات في العديد من مرافق الرعاية الصحية تركز إلى حد كبير على الكشف عن العدوى الفيروسية، مثل فيروس الإنفلونزا وفيروس SARS-CoV-2 والفيروس المخلوي التنفسي (RSV). وقد انعكس هذا التوجه أيضًا في تحليل للطلب على نحو 19.5 مليون اختبار تفاعل بوليميراز متسلسل (PCR) للجهاز التنفسي، وفرتها شركة Seegene في 62 دولة خلال السنوات الثلاث الماضية. أظهر التحليل أن منتجات الاختبارات الفيروسية استحوذت على نحو 80% من إجمالي الطلب، في حين شكلت المنتجات المخصصة للكشف عن البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي نحو 20% من الطلب.

مع ذلك، فإن أعراض عدوى الجهاز التنفسي، مثل سيلان الأنف والسعال والحمى، غالبًا ما تكون متشابهة، سواء كانت العدوى ناجمة عن فيروس أو عن بكتيريا مرتبطة بالالتهاب الرئوي، مما يجعل من الصعب تحديد المسبب المرضي اعتمادًا على الأعراض وحدها. يؤكد ذلك مجددًا أهمية الحصول على معلومات شاملة عن مسببات الأمراض في مرحلة مبكرة من عملية التقييم السريري.

على الرغم من أن الاختبارات الموجهة للكشف عن مسبب مرضي محدد تظل ذات قيمة في تحديد أهداف بعينها، فإنها قد لا تقدم صورة كاملة عندما تكون هناك عدة مسببات أمراض موجودة في الوقت نفسه. في المقابل، قد تساعد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الشاملة للمُتلازمات اختصاصيي الرعاية الصحية على فهم أنماط العدوى بصورة أفضل، ودعم اتخاذ قرارات تشخيصية وعلاجية أكثر استنارة.

يهدف نهج Seegene في الاختبارات الشاملة على تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إلى الكشف، من عينة واحدة وفي اختبار واحد، عن الفيروسات التنفسية وأهم مسببات الأمراض البكتيرية المرتبطة بالالتهاب الرئوي. كما يتيح تقرير STAgora عرضًا مرئيًا سهل الفهم لأنماط الكشف المتزامن، وتوليفات مسببات الأمراض، وتوزيعها، إضافة إلى قيم عتبة الدورة (Ct – Cycle Threshold) الخاصة بكل مسبب مرضي. لا يقتصر التقرير على إظهار ما إذا كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، بل يتيح أيضًا تقييم المستويات النسبية لاكتشاف كل مسبب مرضي في حالات الكشف المتزامن، بما يدعم اتخاذ قرارات تشخيصية وعلاجية مناسبة استنادًا إلى خصائص كل حالة عدوى.

ترى Seegene أن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الشاملة تمثل ابتكارًا في مجال تشخيص أمراض الجهاز التنفسي، إذ تدعم إجراء تقييم أكثر شمولًا لأسباب العدوى، وتساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالتشخيص وإدارة حالات المرضى.

اعتبارًا من أغسطس، ستطلق الشركة دراسة المليون السريرية العالمية (GMCS) بهدف توليد أدلة سريرية واسعة النطاق من واقع الممارسة الفعلية حول قيمة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الشاملة في بيئات الرعاية الصحية المتنوعة حول العالم.

من خلال هذه دراسة المليون السريرية العالمية (GMCS)، تعتزم Seegene تقييم الكيفية التي يمكن بها للاختبارات الشاملة دعم عملية اتخاذ القرار السريري عبر مختلف مراحل التشخيص والعلاج. كما تعتزم الشركة الاستفادة من نتائج الدراسة للتحقق من الفائدة السريرية للاختبارات الشاملة متعددة المتلازمات المعتمدة على الأعراض باستخدام تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، والمساهمة في إرساء معايير عالمية جديدة لتشخيص عدوى الجهاز التنفسي.

نبذة عن شركة Seegene

شركة Seegene هي شركة عالمية متخصصة في التشخيص الجزيئي تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في البحث والتطوير والتصنيع وتسويق تقنيات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) اللحظي للمُتلازمات. تشتهر الشركة على نطاق واسع بتكنولوجيا تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) متعدد الأهداف المملوكة لها، والتي تمكن من الكشف المتزامن عن مسببات الأمراض المتعددة في اختبار واحد.

من أبرز مزايا تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) اللحظي للمُتلازمات التي طورتها Seegene قدرتها على الكشف عن ما يصل إلى 14 مسببًا مرضيًا تتشابه أعراضها وعلاماتها السريرية داخل أنبوب اختبار واحد، مع توفير بيانات كمية تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات سريرية أكثر كفاءة.

قد برهنت Seegene على قدراتها التقنية خلال جائحة كوفيد-19، عندما زودت أكثر من 100 دولة حول العالم بما يزيد على 340 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

استنادًا إلى خبرتها في مجال التشخيص الجزيئي، توسع Seegene نطاق أعمالها ليتجاوز تطوير كواشف التشخيص، مُتجهةً نحو إنشاء منظومة تشخيصية متكاملة. تعمل الشركة على تطوير تقنيات جديدة، من بينها ™STAgora، وهي منصة لتحليل بيانات التشخيص بشكل لحظي، و™CURECA، وهو نظام لتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) مؤتمت بالكامل، صُمم لتبسيط سير العمل الكامل لاختبارات التشخيص الجزيئي.

من خلال مبادرة مشاركة التكنولوجيا وشراكاتها العالمية، تسعى Seegene إلى توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات التشخيص الجزيئي وتعزيز الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية.

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