- Stake se asocia con ACE & Company para desarrollar un mecanismo de transferencia secundaria para inversiones inmobiliarias fraccionadas en los EAU

- Esta alianza estratégica busca mejorar la liquidez, la transparencia y la confianza de los inversores en las ofertas inmobiliarias de Stake en los EAU

DUBÁI, EÁU, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Stake, la plataforma digital líder de inversión inmobiliaria en la región MENA, y ACE & Company, un grupo de inversión global con sede en Suiza especializado en mercados privados y con más de 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión, anunciaron hoy una alianza estratégica para impulsar el desarrollo de soluciones de liquidez para los inversores en productos de Stake. El acuerdo se centrará inicialmente en la cartera inmobiliaria de la plataforma en los Emiratos Árabes Unidos, gestionada a través de Sociedades Designadas, el equivalente a los Vehículos de Propósito Especial (SPV) en DIFC.

Stake Partners with ACE & Company to Develop Secondary Transfer Facility for Fractional Real Estate Investments in the UAE.

Esta iniciativa busca crear un mercado más líquido, transparente y eficiente para los inversores que buscan acceder a oportunidades de propiedad fraccionada a través de la plataforma de Stake. Al combinar el innovador modelo de acceso de Stake con la dilatada experiencia de ACE & Company en inversiones en mercados privados y transacciones secundarias, la alianza pretende fortalecer el ecosistema de inversión en torno a las estructuras de propiedad fraccionada en los EAU.

Esta empresa conjunta refleja la confianza de ambas firmas en los fundamentos a largo plazo de los EAU. En un momento de creciente incertidumbre regional, los EAU siguen destacándose por su resiliencia económica, estabilidad política, infraestructura de alta calidad y el interés sostenido de los inversores globales. Estos atributos han contribuido a posicionar al país como uno de los destinos más atractivos de la región para el capital inmobiliario a largo plazo.

Gracias al marco de infraestructura secundaria planificado, se espera que los inversores en productos de Stake se beneficien de una mayor flexibilidad en la gestión de sus participaciones, una mejor visibilidad de los precios de mercado y vías más claras hacia la liquidez. A su vez, el mercado en general se beneficiará de una mayor estabilidad, una determinación de precios más sólida y una mayor participación y confianza en la propiedad fraccionada como clase de activo de inversión. El marco opera dentro de las autorizaciones regulatorias existentes de Stake, aprobadas por la DFSA, lo que proporciona a los inversores una supervisión establecida y claridad regulatoria. Stake está regulada por la DFSA, el regulador independiente para las empresas que operan desde o dentro del DIFC.

Para Stake, esta alianza representa un paso importante en la continua evolución de su plataforma, que va más allá del acceso a la propiedad y se dirige hacia el desarrollo de una infraestructura de mercado más madura. Para ACE & Company, la colaboración aprovecha su amplia experiencia en capital privado y mercados secundarios para ayudar a desbloquear soluciones de liquidez en un segmento de rápido crecimiento del panorama de la inversión alternativa. El marco establecido para los mercados privados del DIFC, y en particular sus regulaciones sobre las empresas designadas, han sido fundamentales para posibilitar este modelo, proporcionando la infraestructura institucional y legal sobre la que se basa esta innovación en el mecanismo de transferencia secundaria.

Manar Mahmassani, cofundador y consejero delegado conjunto de Stake, declaró:

«Los EAU siempre han recompensado a quienes invierten con convicción, y eso es precisamente lo que representa esta alianza. Stake nació en medio de una crisis. Lanzamos la empresa durante la pandemia de COVID-19, cuando los mercados inmobiliarios globales atravesaban dificultades y el sector inmobiliario de Dubái se encontraba en su punto más bajo. Lo que vimos fue un mercado que, lejos de estar colapsado, era fundamentalmente sólido y estaba atravesando un desafío temporal. Esa convicción nunca nos ha abandonado. Hoy, el mundo observa la región, y queremos dejar claro cuál es nuestra postura: apostamos por Dubái y por los EAU. Este no es el momento de retroceder: es el momento de construir la infraestructura institucional que este mercado merece. De eso se trata precisamente esta alianza: un mercado maduro y resiliente que atraiga la confianza institucional y el capital comprometido a largo plazo».

Sherif El Halwagy, socio y cofundador de ACE & Company, afirmó:

«Con casi dos décadas de experiencia ofreciendo liquidez a inversores en ecosistemas de mercados privados a través de operaciones secundarias, vemos una gran oportunidad en el mercado secundario inmobiliario de los EAU. Esta alianza refleja nuestra confianza en los fundamentos a largo plazo del país y nuestro enfoque riguroso en la inversión de capital en activos de alta calidad. Esperamos fortalecer aún más nuestras relaciones con inversores y socios en toda la región».

La alianza está diseñada para beneficiar a todos los participantes del ecosistema. Los inversores actuales obtienen mayor flexibilidad y transparencia, los potenciales inversores ganan mayor confianza en la estructura y el mercado se beneficia de mecanismos de liquidez más sólidos, una fuente escalable de capital permanente/a largo plazo y un marco de participación más institucionalizado.

A medida que la propiedad fraccionada sigue ganando terreno a nivel mundial, Stake y ACE & Company creen que una sólida infraestructura secundaria desempeñará un papel fundamental en el crecimiento a largo plazo del sector. Esta alianza estratégica representa un compromiso compartido no solo con la innovación de productos, sino también con la construcción de la arquitectura de mercado necesaria para respaldar una expansión sostenible en los EAU y más allá.

Acerca de Stake

Fundada en los EAU en 2021, Stake es una empresa fintech con sede en el DIFC y la plataforma líder de inversión inmobiliaria en la región MENA y más allá. Regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) para propiedades fraccionadas y por la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) de Arabia Saudita para la distribución de fondos, Stake ha creado una comunidad de más de 2 millones de usuarios de más de 211 nacionalidades y ha facilitado más de 450.000 inversiones en más de 600 propiedades y 4 fondos inmobiliarios privados, generando más de 70 millones de AED en ingresos por alquiler y superando los 1.500 millones de AED en transacciones inmobiliarias hasta la fecha.

Acerca de ACE & Company

ACE & Company es un grupo de inversión global especializado en mercados privados, con más de 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión y más de 20 años de experiencia en inversiones. La firma invierte en tres estrategias principales: capital de riesgo, patrocinadores independientes y mercados secundarios, ofreciendo una exposición diversificada y oportunidades de rentabilidad diferenciadas a lo largo del ciclo de vida de los mercados privados. Con sede en Ginebra, ACE & Company cuenta con oficinas en Zúrich, Londres, Nueva York y El Cairo.

Contactos para medios

Stake

Ozge Onur

Vicepresidente de marketing

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ACE & Company

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Relaciones con los inversores

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