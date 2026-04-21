Stake s'associe à ACE & Company pour développer une plateforme de cession secondaire dédiée aux investissements immobiliers fractionnés aux Émirats arabes unis

Cette joint-venture stratégique vise à renforcer la liquidité, la transparence et la confiance des investisseurs dans les offres immobilières de Stake aux Émirats arabes unis

DUBAI, EAU, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Stake, la principale plateforme numérique d'investissement immobilier de la région MENA, et ACE & Company, un groupe d'investissement mondial basé en Suisse et axé sur les marchés privés, avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à soutenir le développement de solutions de liquidité pour les investisseurs dans les produits Stake. Cet accord portera dans un premier temps sur le portefeuille immobilier de la plateforme aux Émirats arabes unis, détenu par l'intermédiaire de « Prescribed Companies », l'équivalent des entités ad hoc (SPV) au sein du Centre financier international de Dubaï (DIFC).

Stake Partners with ACE & Company to Develop Secondary Transfer Facility for Fractional Real Estate Investments in the UAE.

Cette initiative a pour objectif de créer un marché plus liquide, plus transparent et plus efficace pour les investisseurs souhaitant investir dans des opportunités immobilières fractionnées via la plateforme de Stake. En associant le modèle d'accès innovant de Stake à la longue expérience d'ACE & Company en matière d'investissement sur le marché privé et de transactions secondaires, le partenariat vise à renforcer l'écosystème d'investissement autour des structures de propriété fractionnée aux Émirats arabes unis.

L'entreprise commune reflète la confiance des deux entreprises dans les fondamentaux à long terme des Émirats arabes unis. Dans un contexte d'incertitude régionale accrue, les Émirats arabes unis continuent de se distinguer par leur résilience économique, leur stabilité politique, la qualité de leurs infrastructures et l'intérêt soutenu des investisseurs internationaux. Ces caractéristiques ont contribué à faire du pays l'une des destinations les plus attrayantes de la région pour les capitaux immobiliers à long terme.

Grâce au cadre d'infrastructure secondaire prévu, les investisseurs des produits Stake devraient bénéficier d'une plus grande souplesse dans la gestion de leurs participations, d'une meilleure visibilité sur les cours du marché et de voies d'accès à la liquidité plus claires. De son côté, le marché dans son ensemble devrait bénéficier d'une plus grande stabilité, d'une meilleure formation des prix, ainsi que d'une participation et d'une confiance accrues dans l'immobilier fractionné en tant que classe d'actifs susceptible d'être investie. Le cadre fonctionne dans le cadre des autorisations réglementaires existantes de Stake approuvées par la DFSA, offrant aux investisseurs une surveillance établie et une clarté réglementaire. Stake est réglementée par la DFSA, le régulateur indépendant pour les activités menées à partir ou à l'intérieur du DIFC.

Pour Stake, ce partenariat marque une étape importante dans l'évolution continue de sa plateforme, qui va au-delà de la simple possibilité d'accéder à la détention d'actifs pour s'orienter vers le développement d'une infrastructure de marché plus aboutie. Pour ACE & Company, cette collaboration s'appuie sur sa vaste expérience en matière de capital-investissement et d'investissements secondaires pour aider à débloquer des solutions de liquidité dans un segment à croissance rapide du paysage de l'investissement alternatif. Le cadre établi des marchés privés du DIFC, et en particulier sa réglementation sur les sociétés prescrites, a joué un rôle central dans la mise en œuvre de ce modèle, en fournissant l'infrastructure institutionnelle et juridique sur laquelle repose l'innovation de ce mécanisme de transfert secondaire.

Manar Mahmassani, cofondateur et co-PDG de Stake, a déclaré :

« Les Émirats arabes unis ont toujours récompensé ceux qui y investissent avec conviction, et c'est exactement ce que représente ce partenariat. » Stake est né dans une situation de crise. Nous avons démarré notre activité pendant la pandémie de COVID, alors que les marchés immobiliers internationaux étaient en difficulté et que le secteur immobilier de Dubaï était au plus bas. Ce que nous avons vu, c'est un marché qui est loin d'être cassé, mais qui est fondamentalement sain, et qui traverse une période de difficultés temporaires. Cette conviction ne nous a jamais quittés. Aujourd'hui, le monde observe la région et nous voulons être clairs sur notre position : nous sommes pour Dubaï et pour les Émirats arabes unis. Ce n'est pas le moment de se retirer : le moment est venu de mettre en place l'infrastructure institutionnelle que ce marché mérite. C'est exactement l'objectif de ce partenariat : un marché mature et résilient qui attire la confiance des institutions et des capitaux engagés sur le long terme. »

Sherif El Halwagy, associé et cofondateur de ACE & Company a déclaré :

« Forts de près de vingt ans d'expérience dans la fourniture de liquidités aux investisseurs sur l'ensemble des écosystèmes des marchés privés par le biais des marchés secondaires, nous voyons une formidable opportunité dans le secteur des marchés secondaires immobiliers aux Émirats arabes unis. Ce partenariat reflète notre conviction dans les fondamentaux à long terme du pays et notre approche disciplinée du déploiement de capitaux dans des actifs de haute qualité. Nous nous réjouissons de renforcer nos relations avec les investisseurs et les partenaires de la région. »

Le partenariat est conçu pour bénéficier à toutes les parties prenantes de l'écosystème. Les investisseurs existants bénéficient d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure transparence, les investisseurs potentiels ont davantage confiance dans la structure, et le marché profite de mécanismes de liquidité renforcés, d'une source évolutive de capitaux permanents ou à long terme et d'un cadre de participation plus institutionnalisé.

Alors que la propriété fractionnée continue de gagner du terrain au niveau mondial, Stake et ACE & Company estiment qu'une infrastructure secondaire solide jouera un rôle essentiel dans le soutien de la croissance à long terme du secteur. L'entreprise commune représente un engagement partagé non seulement en faveur de l'innovation des produits, mais aussi de la mise en place de l'architecture de marché sous-jacente nécessaire pour soutenir une expansion durable dans les Émirats arabes unis et au-delà.

À propos de Stake

Fondée aux Émirats arabes unis en 2021, Stake est une fintech basée au DIFC et la principale plateforme d'investissement immobilier dans la région MENA et ailleurs. Réglementée par la Dubai Financial Services Authority (DFSA) pour la propriété fractionnée, et par la Capital Market Authority (CMA) en Arabie saoudite pour la distribution de fonds, Stake a constitué une communauté de plus de 2 millions d'utilisateurs issus de plus de 211 nationalités et a rendu possible plus de 450 000 investissements dans plus de 600 biens immobiliers et 4 fonds immobiliers privés, générant plus de 70 millions d'AED de revenus locatifs et dépassant 1,5 milliard d'AED de transactions immobilières à ce jour.

A propos de ACE & Company

ACE & Company est un groupe d'investissement mondial axé sur les marchés privés, avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissement. La société investit dans trois stratégies principales — capital-risque, promoteurs indépendants et opérations secondaires —, offrant ainsi une exposition diversifiée et des opportunités de rendement différenciées tout au long du cycle de vie des marchés privés. Basée à Genève, ACE & Company a des bureaux à Zurich, Londres, New York et Le Caire.

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