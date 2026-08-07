-Strutt entra en Europa: amplía su gama de productos con la nueva variante ev¹e y presenta su ecosistema inteligente en constante evolución en IFA 2026

BERLIN, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El innovador en movilidad inteligente Strutt entra oficialmente al mercado europeo con una importante exhibición en IFA Berlín 2026 (que se celebra del 4 al 8 de septiembre). El evento marca el debut global del nuevo modelo ev¹e, una nueva línea de accesorios del ecosistema y el lanzamiento de un software en evolución impulsado por el usuario.

Fuerte impulso europeo

Esta importante expansión se produce tras las exitosas primeras entregas del modelo insignia ev¹c de Strutt en el Reino Unido y Europa. Desde su lanzamiento, el ev¹c ha recibido una respuesta sumamente positiva de conductores habituales, socios comerciales y líderes de opinión clave, lo que valida la misión de la marca de transformar el sector del transporte personal.

Lanzamiento mundial: El Strutt ev¹e

Tras el lanzamiento del Strutt ev¹c a principios de este año, Strutt amplía su gama de productos con la presentación del nuevo Strutt ev¹e. Diseñado para usuarios que buscan priorizar un rendimiento de conducción excepcional, confianza y facilidad de uso en el día a día, el ev¹e pone la ingeniería característica de Strutt al alcance de un público más amplio, complementando así la gama ev¹c existente.

Construido sobre la misma arquitectura de chasis avanzada que el ev¹c, el ev¹e incorpora el sistema de transmisión de cuatro motores patentado por Strutt, que proporciona control, estabilidad y capacidad todoterreno excepcionales. Puede subir pendientes de hasta 13 grados, superar obstáculos de hasta 5 cm y recorrer hasta 32 km con una sola carga.

Para los conductores que no necesitan de las capacidades de detección avanzadas que proporciona el sistema evSense, el ev¹e ofrece el diseño industrial líder en la industria de Strutt, ingeniería inspirada en la automoción y una experiencia de conducción refinada en un producto más accesible. El Strutt ev¹e estará disponible a un precio de venta recomendado de 4199 euros a través del sitio web de Strutt y distribuidores autorizados en toda Europa a partir de septiembre de 2026.

Software que evoluciona con el tiempo

Fiel a su visión de movilidad definida por software, Strutt concibe sus vehículos como plataformas vivas que evolucionan junto a sus usuarios. En IFA 2026, Strutt presentará sus funciones inteligentes, como el Cruise Mode, la navegación por navegación Waypoints y la integración perfecta con aplicaciones. Es fundamental destacar que, en lugar de ser dispositivos estáticos, estas funciones están diseñadas para iterar y mejorar continuamente en función de los comentarios de la comunidad. Gracias a las actualizaciones de software inalámbricas (OTA), se pueden implementar nuevas funciones en el ev¹c, optimizando al mismo tiempo el rendimiento del dispositivo.

"La acogida del ev¹c en el Reino Unido y Europa demuestra que nuestro enfoque está teniendo éxito", afirmó Tony Hong, consejero delegado de Strutt. "Con el lanzamiento mundial del ev¹e, las mejoras de software en constante evolución del ev¹c y los accesorios personalizables, ofrecemos una plataforma de movilidad personalizada adaptada al estilo de vida europeo".

Se invita a los asistentes y a los medios de comunicación a presenciar el debut mundial del ev¹e y a explorar de primera mano las últimas funciones de software del ev¹c en el expositor de Strutt (CCB.b 123, City Club B) durante IFA 2026.

Acerca de Strutt

Strutt está redefiniendo la movilidad inteligente mediante la integración de robótica avanzada, ingeniería de conducción inteligente y un diseño centrado en el usuario para crear el vehículo ideal para el día a día. Como parte de su estrategia de expansión global, Strutt está entrando en mercados clave de Europa y el Reino Unido, a la vez que continúa consolidando su presencia en Estados Unidos y la región Asia-Pacífico, llevando su visión de movilidad accesible e inteligente a más usuarios en todo el mundo.

Más información: https://eu.strutt.inc/

Para mayor precisión técnica, consulte la copia original en inglés.