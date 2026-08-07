Strutt betreedt Europa: uitbreiding van de productlijn met nieuwe ev¹e-variant en presentatie van het evoluerende slimme ecosysteem op IFA 2026

BERLIJN, 7 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Smart mobility innovator Strutt betreedt officieel de Europese markt met een grote showcase op IFA Berlin 2026 (4-8 september). Het evenement markeert het wereldwijde debuut van het nieuwe ev¹e-model, een gloednieuwe lijn van ecosysteemaccessoires en de uitrol van een evoluerende, software die wordt aangestuurd door gebruikersfeedback.

Sterke Europese dynamiek

Deze grote uitbreiding volgt op de zeer succesvolle eerste leveringen van Strutts vlaggenschipmodel ev¹c in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Sinds de marktintroductie, heeft ev¹c overweldigend positieve feedback gegenereerd van alledaagse bestuurders, zakelijke ontwikkelingspartners en belangrijke opinieleiders, waardoor de missie van het merk om de persoonlijke transportruimte te transformeren, wordt gevalideerd.

Wereldwijd debuut: Strutt ev¹e

Na de lancering van de Strutt ev¹c eerder dit jaar, breidt Strutt zijn productaanbod uit met de introductie van de nieuwe Strutt ev¹e. De ev¹e is ontworpen voor gebruikers die uitzonderlijke rijprestaties, vertrouwen en dagelijks gebruiksgemak belangrijk vinden en brengt Strutts kenmerkende techniek naar een breder publiek, als aanvulling op de bestaande ev¹c-serie.

De ev¹e is gebouwd op dezelfde geavanceerde chassisarchitectuur als de ev¹c en beschikt over Strutts eigen aandrijfsysteem met vier motoren, wat zorgt voor uitstekende controle, stabiliteit en terreinvaardigheid. Hij kan hellingen tot 13 graden beklimmen, hindernissen tot 5 cm overwinnen en tot 32 km afleggen op één acculading.

Voor bestuurders die de geavanceerde sensorfuncties van het evSense-systeem niet nodig hebben, biedt de ev¹e Strutts toonaangevende industriële ontwerp, op de auto-industrie geïnspireerde techniek en een verfijnde rijervaring in een toegankelijker product. De Strutt ev¹e zal vanaf september 2026 verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van € 4199 via de Strutt-website en geautoriseerde verkooppartners in heel Europa.

Software die zich in de loop van de tijd ontwikkelt

Trouw aan zijn visie op software-gedefinieerde mobiliteit, behandelt Strutt zijn voertuigen als levende platforms die naast hun gebruikers evolueren. Op IFA 2026 zal Strutt zijn slimme functies presenteren, waaronder Cruise Mode, Waypoints-navigatie en naadloze app-integratie. In plaats van als statische apparaten te fungeren, zijn deze functies ontworpen om voortdurend te itereren en te verbeteren op basis van voortdurende feedback van de gemeenschap. Met Over-The-Air (OTA) software-updates kunnen nieuwe functies worden ingezet op de ev¹c terwijl de prestaties van het apparaat voortdurend worden verbeterd.

"De ontvangst van de ev¹c in het Verenigd Koninkrijk en Europa bewijst dat onze aanpak weerklant vindt", zei Tony Hong, CEO van Strutt. "Met het wereldwijde debuut van de ev¹e, onze voortdurend itererende softwareverbeteringen op ev¹c en aanpasbare accessoires leveren we een gepersonaliseerd mobiliteitsplatform op maat van de Europese levensstijl".

Deelnemers en media worden uitgenodigd om het wereldwijde debuut van de ev¹e te ervaren en de nieuwste softwarefuncties van de ev¹c uit de eerste hand te verkennen op de Strutt-stand (CCB.b 123, City Club B) tijdens IFA 2026.

Over Strutt

Strutt herdefinieert slimme mobiliteit door geavanceerde robotica, slimme rijtechniek en gebruikersgericht ontwerp te integreren om het ultieme alledaagse voertuig te creëren. Als onderdeel van zijn wereldwijde uitbreidingsstrategie betreedt Strutt belangrijke markten in Europa en het Verenigd Koninkrijk, terwijl het zij aanwezigheid in de VS en de APAC-regio's blijft uitbreiden, waardoor zijn visie op toegankelijke en intelligente mobiliteit wereldwijd meer gebruikers bereikt.

Meer informatie: https://eu.strutt.inc/

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