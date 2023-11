-El Circuito de Yas Marina presenta una subasta de coches de carreras y deportivos espectaculares durante el fin de semana de #ABUDHABIGP

ABU DABI, EAU, 28 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- La 15ª edición de este fin de semana del GRAN PREMIO DE ABU DHABI DE FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS albergará una subasta exclusiva que presentará más de 30 de los coches de colección más deseables del mundo, incluidos coches de carreras de F1® y superdeportivos de última generación.

The Bonhams On The Grid Auction will see iconic cars including Mario Andretti’s championship winning 1978 John Player Special Lotus-Cosworth Type 79 on sale on Saturday The 2006 McLaren MP4/21, driven by Räikkönen in the infamous Monaco incident will be on sale in Abu Dhabi

La subasta, que tendrá lugar en la icónica línea de salida y llegada el sábado 25 de noviembre, puede seguir la subasta en Bonhamscars.com. Ventas de "On the Grid: The Abu Dhabi Auction", realizada por Bonhams|Cars en asociación con Formula 1 Paddock Club™, y se espera que las ventas superen los 20 millones de dólares estadounidenses.

La impresionante alineación de coches ha estado en exhibición pública en el circuito de Yas Marina durante todo el fin de semana en una galería de última generación hecha a medida, a solo 100 metros de la pista, así como en zonas de aficionados y dentro del Paddock.

Encabezando la subasta exclusiva se encuentran los coches de F1® que no solo han competido, sino que también han triunfado en Grandes Premios y, por lo tanto, están grabados en la memoria de innumerables aficionados globales que han seguido con avidez el deporte.

El John Player Special Lotus-Cosworth Type 79 de 1978 de Mario Andretti, la "Belleza Negra" en la que la superestrella de las carreras estadounidense obtuvo su título del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1®, ofrece la oportunidad única de poseer un coche de F1® de un campeón mundial estadounidense. Se ofrece a la venta por un precio estimado de entre 6,5 y 9,5 millones de dólares.

Otra interesante oportunidad para adquirir un coche de carreras de F1® es el McLaren MP4/21 de Kimi Räikkönen, que se ofrece a un precio estimado de entre 2,5 y 3,5 millones de dólares. Räikkönen logró dos podios con McLaren, sin embargo, en Mónaco el motor se sobrecalentó y Räikkönen es famoso por regresar a su yate en lugar de al paddock del equipo.

Otros artículos de subasta destacados incluyen: el McLaren Elva con especificaciones personalizadas 2022, del piloto campeón del mundo de Fórmula 1®, Fernando Alonso; un Porsche 911 RSR con especificación exclusiva, junto con un Lamborghini Murciélago LP 670-4 Super Veloce 2010.