IL CIRCUITO DI YAS MARINA OSPITA UNA VENDITA ALL'ASTA DI SPETTACOLARI AUTO DA CORSA E SPORTIVE DURANTE IL FINE SETTIMANA #ABUDHABIGP

ABU DHABI, EAU, 26 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La pietra miliare di questo fine settimana – la 15a edizione del GRAN PREMIO DI ABU DHABI SPONSORIZZATO DA ETIHAD AIRWAYS PER IL CIRCUITO DI FORMULA 1 – ospiterà un'esclusiva vendita all'asta di più di 30 delle auto da collezionista più desiderabili al mondo, comprese auto da corsa di F1® e supercar all'avanguardia.

The Bonhams On The Grid Auction will see iconic cars including Mario Andretti’s championship winning 1978 John Player Special Lotus-Cosworth Type 79 on sale on Saturday The 2006 McLaren MP4/21, driven by Räikkönen in the infamous Monaco incident will be on sale in Abu Dhabi

Gli appassionati di motori e auto da corsa in tutto il mondo potranno seguire in streaming su Bonhamscars.com la vendita all'asta, che si svolgerà sull'iconica linea di partenza-arrivo sabato 25 novembre. Si prevede che l'importo delle vendite che saranno realizzate dall'asta "On the Grid: The Abu Dhabi Auction", gestita da Bonhams|Cars in partenariato con Formula 1 Paddock Club™, supererà i 20 milioni di USD.

La straordinaria esposizione di auto è stata aperta al pubblico presso il circuito di Yas Marina per l'intero fine settimana in una galleria all'avanguardia costruita su misura, ad appena 100 metri di distanza dalla pista, oltre che in zone per gli appassionati e all'interno del paddock.

L'attrazione principale dell'esclusiva vendita all'asta sono auto F1® che hanno non solo gareggiato ma anche trionfato in Gran Premi e quindi sono impresse per sempre nella memoria di innumerevoli appassionati in tutto il mondo che seguono con avidità lo sport.

La John Player Special Lotus-Cosworth Type 79 del 1978 di Mario Andretti – la "Bellezza nera" con la quale il favoloso pilota automobilistico italiano, naturalizzato statunitense, ha vinto il campionato mondiale di Formula 1® offre la sola opportunità di possedere un'auto F1® guidata da un campione del mondo statunitense. Il prezzo di vendita stimato è pari a 6,5 – 9,5 milioni di USD.

Un'altra opportunità molto interessante di acquistare un'auto da corsa F1® è presentata dalla McLaren MP4/21 di Kimi Räikkönen, offerta a un prezzo stimato di 2,5 – 3,5 milioni di USD. Räikkönen è salito due volte sul podio con la McLaren, ma a Monaco il motore si surriscaldò ed è diventato famoso il ritorno di Räikkönen al suo yacht anziché al paddock del suo team.

Altri articoli degni di nota in vendita all'asta sono: la McLaren Elva con specifiche personalizzate 2022 di Fernando Alonso, campione del mondo di Formula 1®; una Porsche 911 RSR dalle specifiche uniche e una Lamborghini Murciélago LP 670-4 Super Veloce del 2010.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2285352/Ethara_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2285353/Ethara_2.jpg