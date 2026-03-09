SumUp lanza una oferta gratuita de Making Tax Digital para el impuesto sobre la renta, impulsada por Sage

-SumUp se expande al mercado de la contabilidad con una oferta gratuita de Making Tax Digital para el impuesto sobre la renta, impulsada por Sage

La nueva solución, impulsada por la tecnología de contabilidad integrada de Sage y basada en flujos de trabajo financieros confiables y auditables, ayudará a los comerciantes individuales a simplificar las declaraciones trimestrales del impuesto sobre la renta, ya que las reglas de Making Tax Digital para el impuesto sobre la renta entran en vigencia en solo cuatro semanas.

LONDRES, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa global de tecnología financiera, SumUp, ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva oferta de contabilidad directamente dentro de la interfaz de su plataforma, impulsada por Sage, líder en tecnología contable, financiera, de RR.HH. y de nóminas para pequeñas y medianas empresas, que incorpora capacidades de IA de grado financiero a los flujos de trabajo cotidianos para ayudar a los comerciantes del Reino Unido con el cumplimiento de Making Tax Digital para el Impuesto sobre la Renta1 (MTD) antes de que las normas gubernamentales entren en vigor el 6 de abril de 2026.

Las nuevas regulaciones gubernamentales exigirán que los autónomos con ingresos superiores a 50.000 libras esterlinas anuales registren sus ingresos y gastos digitalmente y envíen sus informes fiscales trimestrales a HMRC, en lugar de declaraciones completas. Un estudio de Sage indica que el 70% de los autónomos aún no están preparados para MTD para el impuesto sobre la renta, y muchos aún utilizan papel y lápiz u hojas de cálculo para completar su autoevaluación.2 Gracias a esta oferta conjunta, los autónomos podrán agilizar su declaración del Impuesto sobre la Renta, reduciendo la carga administrativa y ayudándoles a cumplir con los requisitos de HMRC.

En consonancia con el compromiso continuo de SumUp de ayudar a las pequeñas empresas del Reino Unido a prosperar, este importante paso en la integración de las capacidades contables directamente en el ecosistema de SumUp marca su expansión en el mercado contable. Al aprovechar la tecnología contable integrada3 de Sage y su experiencia, SumUp transforma los datos de pagos, facturas, gastos y banca ya registrados en su ecosistema, incluidas las transacciones en efectivo, en un MTD compatible con la declaración de la renta. A diferencia de las soluciones bancarias tradicionales, que solo registran las transferencias digitales, SumUp captura automáticamente todos los flujos de ingresos sin necesidad de entrada manual. Los autónomos podrán gestionar sus obligaciones de autoliquidación del impuesto sobre la renta completamente desde la interfaz web de SumUp, con los ingresos y gastos registrados y categorizados automáticamente en tiempo real, lo que proporciona un mayor control y visibilidad sobre sus finanzas.

Los gastos empresariales ya se pueden registrar pagando con la tarjeta SumUp y cargando un recibo, lo que garantiza que la documentación justificativa se almacene de forma segura junto con cada transacción. La solución proporciona un marco claro para las presentaciones trimestrales a HMRC y permite a los autónomos preparar y presentar directamente a HMRC desde la interfaz de SumUp. Además, proporciona una estimación en tiempo real de las obligaciones fiscales para facilitar la gestión anticipada del flujo de caja. Los nuevos usuarios que no hayan registrado transacciones previamente en SumUp también pueden importar datos bancarios históricos, lo que facilita una transición fluida a la generación de informes digitales.

Felix Lamouroux, vicepresidente sénior de Banca Global de SumUp, comentó: "En SumUp, nos comprometemos a construir un mundo donde todos los comerciantes puedan prosperar. Los comerciantes no emprenden un negocio por el aspecto administrativo, pero cada vez tienen que adaptarse más para mantenerse al día con las nuevas regulaciones. Ya contamos con los datos necesarios para la liquidación de impuestos; nuestros servicios de pago se integran a la perfección con nuestros sistemas de punto de venta y, junto con nuestra solución de facturación, proporcionan a nuestros comerciantes datos detallados de ingresos. Nuestros productos de gestión de gastos y cuentas comerciales ofrecen una visión general detallada de todos los costes empresariales. Esto nos sitúa en una posición privilegiada para ayudar a nuestros comerciantes a cumplir con MTD para el Impuesto sobre la Renta sin esfuerzo y sin coste adicional. Con Sage como socio tecnológico y su innovadora contabilidad integrada en SumUp, podemos ofrecer a nuestros comerciantes una propuesta de contabilidad y cumplimiento fiscal de confianza que se beneficia de la profunda experiencia de Sage en el sector y es creíble desde el primer día".

Gordon Stuart, vicepresidente sénior de Fintech y Servicios Integrados de Sage, comentó: "La digitalización de los impuestos sobre la renta representa un cambio significativo para los autónomos, y muchos aún no están preparados para el cambio que se avecina. Al integrar las capacidades contables e impositivas de Sage, incluyendo la autocategorización de transacciones con IA, directamente en la interfaz y la experiencia de SumUp, eliminamos la complejidad donde las pequeñas empresas ya gestionan su dinero. Esta colaboración integra la declaración de la renta en los flujos de trabajo diarios, ayudando a los autónomos a cumplir con sus obligaciones sin necesidad de conocimientos especializados ni software adicional. Es un claro ejemplo de cómo la tecnología contable integrada puede adaptarse a las necesidades de las pequeñas empresas y hacer que el cumplimiento sea más sencillo, intuitivo y accesible".

Los comerciantes de SumUp pueden encontrar más información sobre la digitalización de los impuestos y cómo prepararse aquí: https://www.sumup.com/en-gb/business-account/making-tax-digital/

Notas a los editores:

1 A partir del 6 de abril de 2026, HMRC exige que los comerciantes individuales y los propietarios informen sus ingresos y gastos a través de Making Tax Digital si sus ingresos anuales provenientes del trabajo autónomo y de la propiedad superan las £ 50.000.

2 Investigación realizada por IPSE por encargo de Sage en septiembre de 2025 entre 1.000 autónomos del Reino Unido. El estudio, titulado "De hojas de cálculo a software: Apoyo a autónomos mediante la digitalización de impuestos para el impuesto sobre la renta", exploró el conocimiento y la preparación para la digitalización de impuestos para el impuesto sobre la renta.

3 Sage Embedded Services es una suite modular de APIs headless diseñada para bancos, fintechs y plataformas de software. Esto permite a estas organizaciones integrar a la perfección la tecnología contable, financiera, de RR.HH. y de nóminas de Sage en sus productos existentes. Esto permite a las plataformas ofrecer a sus clientes herramientas financieras esenciales sin la complejidad ni el coste de desarrollar sus propias soluciones desde cero, mejorando la experiencia del usuario y agilizando las operaciones financieras de las PYMES.

Más información aquí.

Acerca de SumUp

SumUp es una empresa líder mundial en tecnología financiera, impulsada por el objetivo de crear igualdad de condiciones para empresas de todos los tamaños, con la visión de un mundo donde todos puedan construir un negocio próspero. Fundada en 2012, SumUp es el socio financiero de más de 4 millones de pequeños comerciantes en 37 mercados de todo el mundo, ayudándoles a iniciar, gestionar y hacer crecer sus negocios. Con una trayectoria en el sector de los pagos, SumUp apoya hoy a sus comerciantes en sus tres pilares principales: pagos, TPV y cuenta y tarjeta. A través de su SuperApp, SumUp ofrece a los comerciantes una cuenta empresarial gratuita, opciones de adelanto de efectivo, una tienda online y una solución de facturación, así como la aceptación de pagos presenciales y remotos, perfectamente integrada con los terminales de tarjetas y las cajas registradoras de punto de venta de SumUp. SumUp se compromete a aprovechar su éxito para hacer del mundo un lugar mejor, destinando el 1 % de los ingresos netos generados por los dispositivos Solo a apoyar causas medioambientales y a promover proyectos educativos y empresariales en todo el mundo. SumUp ha sido reconocida como una de las Mejores Empresas a Nivel Mundial por el Índice de Igualdad Laboral Stonewall.

Para más información, visite https://www.sumup.com/en-gb

Acerca de Sage

Sage existe para derribar barreras y que todos puedan prosperar, empezando por los millones de pequeñas y medianas empresas a las que prestamos servicio, junto con nuestros socios y contables. Nuestros clientes confían en nuestro software de finanzas, RR.HH. y nóminas para optimizar el flujo de trabajo y el dinero. Al digitalizar los procesos empresariales y las relaciones con clientes, proveedores, empleados, bancos y gobiernos, nuestra plataforma basada en IA conecta a las PYMES, eliminando fricciones y ofreciendo información valiosa. Derribar barreras también significa que dedicamos nuestro tiempo, tecnología y experiencia a abordar la desigualdad digital, la desigualdad económica y la crisis climática.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928312/SumUp_Sage_lockup.jpg