SumUp s'étend sur le marché de la comptabilité avec une offre gratuite alimentée par Sage dans le cadre du programme Making Tax Digital for Income Tax

La nouvelle solution, alimentée par la technologie de comptabilité intégrée de Sage et construite à partir de flux de travail financiers fiables et vérifiables, aidera les entrepreneurs individuels à simplifier leurs déclarations de revenus trimestrielles, alors que la réglementation Making Tax Digital for Income Tax entrera en vigueur dans seulement quatre semaines

LONDRES, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- La société mondiale de technologie financière SumUp a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle offre de comptabilité directement intégrée à l'interface de sa plateforme, alimentée par Sage , le leader de la technologie comptable, financière, RH et de paie pour les petites et moyennes entreprises. Cette offre apporte des capacités d'intelligence artificielle de niveau financier dans les flux de travail quotidiens pour aider les commerçants du Royaume-Uni à se conformer au programme gouvernemental Making Tax Digital for Income Tax1 (MTD, ou déclaration numérique des impôts sur le revenu) avant son entrée en vigueur le 6 avril 2026 .

SumUp and Sage launch new solution for MTD compliance

La nouvelle réglementation gouvernementale exige que les entrepreneurs individuels dont les revenus sont supérieurs à 50 000 GBP enregistrent leurs revenus et leurs dépenses sous forme numérique et envoient des rapports fiscaux trimestriels au HMRC, plutôt que des déclarations de revenus pour l'année complète. Une étude menée par Sage indique que 70 % des entrepreneurs individuels ne sont pas encore préparés au programme MTD for Income Tax , et que nombre d'entre eux utilisent encore le papier et le crayon ou des tableurs pour remplir leur déclaration d'autoévaluation2. Grâce à cette offre conjointe, les entrepreneurs individuels pourront rationaliser leur déclaration d'impôt sur le revenu, ce qui réduira la charge administrative et les aidera à rester en conformité avec les exigences de l'HMRC.

Conformément à l'engagement continu de SumUp en faveur de la réussite des petites entreprises du Royaume-Uni, cette étape majeure dans l'intégration de fonctionnalités comptables à l'écosystème SumUp marque l'expansion de l'entreprise sur ce marché. En tirant parti de la technologie de comptabilité intégrée de Sage3 et de l'expertise de cette dernière, SumUp transforme les paiements, les factures, les dépenses et les données bancaires déjà saisies dans son écosystème, y compris les transactions en espèces, en soumissions conformes au programme MTD for Income Tax. Contrairement aux solutions bancaires traditionnelles qui ne suivent que les transferts numériques, SumUp saisit automatiquement tous les flux de revenus sans qu'il soit nécessaire de les saisir manuellement. Les entrepreneurs individuels pourront gérer leurs obligations en matière d'autoévaluation de l'impôt sur le revenu entièrement dans l'interface web de SumUp. Les revenus et les dépenses seront automatiquement enregistrés et catégorisés en temps réel, ce qui leur permettra de mieux contrôler leurs finances et d'en avoir une meilleure visibilité.

Les dépenses professionnelles peuvent déjà être saisies en payant avec la carte SumUp et en téléchargeant un reçu, ce qui garantit que les pièces justificatives sont stockées en toute sécurité avec chaque transaction. La solution fournit un cadre clair pour les soumissions trimestrielles au HMRC et permet aux entrepreneurs individuels de préparer et de déposer leurs déclarations directement auprès du HMRC à partir de l'interface SumUp, tout en bénéficiant d'une estimation en temps réel de leurs obligations fiscales, ce qui les aide dans la gestion prévisionnelle de leurs flux de trésorerie. Les nouveaux utilisateurs qui n'ont jamais saisi de transactions dans SumUp peuvent également importer des données bancaires historiques, permettant une transition en douceur vers le reporting numérique.

Le vice-président principal du département Global Banking de SumUp, Felix Lamouroux, a commenté : « Chez SumUp, nous nous engageons à construire un monde où chaque commerçant a les moyens de prospérer. Si les commerçants créent une entreprise, ce n'est pas pour l'aspect administratif, mais ils doivent de plus en plus s'adapter pour rester à la pointe des nouvelles réglementations. Nous disposons déjà de toutes les données nécessaires au calcul fiscal. Nos services de paiement s'intègrent parfaitement à nos systèmes de point de vente et, grâce à notre solution de facturation, nous fournissons à nos commerçants des données détaillées sur leurs revenus. Nos produits de gestion des dépenses et des comptes d'entreprise fournissent une vue d'ensemble détaillée de tous les coûts de l'entreprise. Cela nous place dans une position unique pour aider nos commerçants à se conformer au programme MTD for Income Tax sans effort ni coûts supplémentaires. Avec Sage comme partenaire technologique, et leur comptabilité innovante intégrée à SumUp, nous pouvons proposer à nos commerçants une offre de comptabilité et de conformité fiscale de confiance, bénéficiant de l'expertise sectorielle approfondie de Sage, et crédible dès le premier jour. »

Gordon Stuart, vice-président principal du département Fintech & Embedded Services chez Sage a confié pour sa part : « Le programme Making Tax Digital for Income Tax représente un changement important pour les entrepreneurs individuels, et beaucoup d'entre eux ne sont pas encore prêts à affronter le changement à venir. En intégrant les fonctionnalités de comptabilité et de fiscalité de Sage, y compris l'autocatégorisation des transactions alimentée par l'IA, directement dans l'interface et l'expérience de SumUp, nous éliminons la complexité là où des petites entreprises gèrent déjà leur argent. Cette collaboration permet d'intégrer la déclaration de l'impôt sur le revenu aux flux de travail quotidiens, aidant ainsi les entrepreneurs individuels à respecter leurs obligations sans qu'ils aient besoin de connaissances spécialisées ni de logiciels supplémentaires. C'est un exemple clair de la façon dont la technologie de comptabilité intégrée peut répondre aux besoins des petites entreprises, en rendant la conformité plus simple, plus intuitive et plus accessible. »

Les commerçants de SumUp peuvent trouver plus d'informations sur le programme Making Tax Digital et comment s'y préparer ici : https://www.sumup.com/en-gb/business-account/making-tax-digital/

Notes aux rédacteurs :

1 À partir du 6 avril 2026, le HMRC demande aux entrepreneurs individuels et aux propriétaires fonciers de déclarer leurs revenus et leurs dépenses via Making Tax Digital si leur revenu annuel provenant d'une activité indépendante et d'un bien immobilier est supérieur à 50 000 GBP.

2 Étude menée par IPSE pour le compte de Sage en septembre 2025 auprès de 1 000 entrepreneurs individuels basés au Royaume-Uni. L'étude, intitulée From spreadsheets to software: Supporting sole traders through Making Tax Digital for Income Tax, a exploré la sensibilisation et la préparation au programme Making Tax Digital for Income Tax.

3 Sage Embedded Services est une suite modulaire d'API sans tête conçue pour les banques, les fintechs et les plateformes logicielles, permettant à ces organisations d'intégrer de manière transparente la technologie comptable, financière, RH et de paie de Sage dans leurs produits existants. Les plateformes peuvent ainsi proposer à leurs clients des outils financiers essentiels, sans la complexité ni les coûts liés au développement de solutions personnalisées à partir de zéro. L'expérience utilisateur est améliorée et les opérations financières sont simplifiées pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Pour en savoir plus, cliquez ici .

À propos de SumUp

SumUp est une entreprise de technologie financière de premier plan qui vise à uniformiser les règles du jeu pour les entreprises de toutes tailles et dont la vision est d'instaurer un monde où chacun peut construire une entreprise prospère. Fondée en 2012, SumUp est le partenaire financier de plus de 4 millions de petits commerçants sur 37 marchés à travers le monde, les aidant à démarrer, gérer et développer leur activité. Issue de l'espace de paiement, SumUp soutient aujourd'hui ses commerçants à travers ses trois piliers principaux : paiements, points de vente, et comptes et cartes. Grâce à sa SuperApp, SumUp propose aux commerçants un compte professionnel gratuit, des options d'avance de fonds, une boutique en ligne et une solution de facturation – ainsi que l'acceptation des paiements en personne et à distance, intégrée de manière transparente aux terminaux de cartes et aux caisses des points de vente SumUp. SumUp s'engage à utiliser son succès pour rendre le monde meilleur en consacrant 1 % de ses revenus nets générés par les appareils Solo au soutien de causes environnementales et de projets éducatifs et entrepreneuriaux partout dans le monde. SumUp a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs mondiaux en termes d'inclusion par le Stonewall Workplace Equality Index.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.sumup.com/en-gb

À propos de Sage

Chez Sage, notre mission est de faire tomber les barrières pour permettre à chacun de prospérer, à commencer par les millions de petites et moyennes entreprises, partenaires et comptables que nous accompagnons. Les clients font confiance à nos logiciels de finance, de ressources humaines et de paie pour assurer la fluidité du travail et de l'argent. En numérisant les processus commerciaux et les relations avec les clients, les fournisseurs, les employés, les banques et les gouvernements, notre plateforme alimentée par l'IA connecte les PME, supprime les frictions et fournit des informations exploitables. Faire tomber les barrières signifie également que nous utilisons notre temps, notre technologie et notre expérience pour lutter contre les inégalités numériques et économiques ainsi que la crise climatique.

Sage Embedded Services | Sage UK

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2928312/SumUp_Sage_lockup.jpg