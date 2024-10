TIMEX CELEBRA 170 AÑOS DE RELOJERÍA CON UN RELOJ DE ANIVERSARIO DE EDICIÓN LIMITADA POR 1 DÓLAR

Honrando su herencia icónica y sus esfuerzos pioneros en la democratización de los relojes

MIDDLEBURY, Conn., 21 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Timex®, una empresa pionera en la industria relojera, celebra su 170º aniversario con 1.000 relojes Waterbury de edición limitada por tan solo 1 dólar, lo que revive un legado de cronometraje accesible. El 16 de noviembre, los consumidores tendrán la oportunidad de solicitar su reloj de edición limitada de 1 dólar en todos los minoristas participantes a las 10 am en su localidad. También estará disponible en Timex.com US y Timex.ca (10 am EST / 7 am PST), Timex.co.uk (10 am GMT), Timex.eu (10 am CET) y shop.timexindia.com (10 am IST). No se pierda esta oportunidad única de solicitar su reloj de edición limitada de 1 dólar y ser parte de la celebración del tiempo, la resiliencia y el espíritu perdurable del dólar de Timex.

Timex

Este lanzamiento rinde homenaje a su legado de relojería sencillamente excelente desde 1854, que se remonta a sus raíces como Waterbury Clock Company. Conmemora el icónico reloj de bolsillo Yankee de Timex, su primer reloj vendido a 1 dólar y conocido como "el reloj que hizo famoso al dólar".

Hace 170 años, el control del tiempo era algo exclusivo de la élite, y los relojes de bolsillo tenían precios muy elevados para el público. Fue entonces cuando Waterbury Clock Company intervino y democratizó el control del tiempo para todos. Cinco libras de caramelos costaban 35 centavos, y con un dólar se conseguía el reloj de bolsillo Yankee Dollar. Los agricultores lo consultaban durante las cosechas, los conductores de trenes confiaban en él para la puntualidad y los trabajadores de las fábricas sincronizaban sus descansos con sus manecillas.

A principios de siglo, más de seis millones de estos "relojes de dólar" habían llegado a manos de los estadounidenses comunes. Incluso la leyenda literaria Mark Twain no pudo resistirse a tener uno, ya que le envió un dólar a Timex a cambio de un reloj propio.

Shari Fabiani, responsable de marketing de Timex Group, expresó la importancia de este lanzamiento: "Nuestro 170 aniversario no es simplemente una celebración de nuestro pasado histórico; es una sincera reafirmación de nuestro compromiso inquebrantable de hacer que los relojes de calidad sean accesibles para todos. El reloj de aniversario de 1 dólar rinde homenaje a la campaña original de Waterbury, que prometía 'la hora correcta por poco dinero'. Al crear este reloj, queríamos honrar a los consumidores leales que han confiado y apreciado nuestra marca a lo largo de los años".

Este lanzamiento especial se suma a la querida colección Waterbury de Timex, rindiendo homenaje a sus orígenes como Waterbury Clock Company con superficies finamente terminadas y aplicaciones cuidadosas de ingenio relojero. Muestra una esfera blanca brillante con el logotipo oficial de la edición del 170 aniversario, realzado por marcadores de números romanos lacados en 3D. Da la vuelta al reloj y revela un fondo de caja especial mejorado con cepillado vertical y grabado con una conmemoración de este momento especial en la historia de la relojería de Timex.

Recuerde: el tiempo no espera a nadie, y estos relojes tampoco lo harán.

Para obtener más información sobre el reloj Timex 170th Anniversary de edición limitada y una lista completa de minoristas globales, visite AQUÍ. Para activos, visite AQUÍ.

Acerca de Timex Group

Timex Group diseña, fabrica y comercializa relojes innovadores en todo el mundo. Timex Group es una empresa privada con sede en Middlebury, Connecticut, con múltiples unidades operativas y más de 3.000 empleados en todo el mundo. Como uno de los fabricantes de relojes más grandes del mundo, las empresas de Timex Group producen relojes bajo una serie de marcas de clase mundial, entre las que se incluyen Timex, adidas, Ferragamo, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Philipp Plein, Plein Sport, Ted Baker y Versace.

Únase a Timex en las redes sociales: @timex

Contactos para Medios:

Patricia Rappaport, [email protected] | Rachel Walder, [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2529064/TW2Y10700_170_Year_Watch__Video_1x1__1.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529065/Timex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2530526/Timex170_horizontal_black__1_Logo.jpg