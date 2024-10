TIMEX ŚWIĘTUJE 170 LAT ZEGARMISTRZOSTWA, WYPUSZCZAJĄC NA RYNEK LIMITOWANĄ, PRZYGOTOWANĄ Z MYŚLĄ O TEJ ROCZNICY SERIĘ ZEGARKÓW ZA DOLARA

Uhonorowanie kultowego dziedzictwa i pionierskich wysiłków na rzecz upowszechniania dostępu do czasomierzy.

MIDDLEBURY, stan Connecticut, 21 października 2024 /PRNewswire/ -- Firma Timex®, pionier w branży zegarmistrzowskiej, świętuje 170. rocznicę działalności, oferując 1000 zegarków z limitowanej edycji Waterbury za zaledwie 1 dolara każdy, kultywując tym samym swoje dziedzictwo ukierunkowane na zapewnianie powszechnego dostępu do czasomierzy. Już 16 listopada o godz. 10:00 konsumenci będą mieli szansę odebrać swój limitowany zegarek za cenę 1 dolara u wszystkich uczestniczących w kampanii promocyjnej sprzedawców detalicznych. Zegarki będą również dostępne na stronach Timex.com US i Timex.ca (o godz. 10:00 czasu wschodnioamerykańskiego standardowego / 7:00 czasu pacyficznego), Timex.co.uk (o godz. 10:00 czasu zachodnioeuropejskiego), Timex.eu (o godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego) i shop.timexindia.com (o godz. 10:00 czasu indyjskiego). Nie przegap tej niepowtarzalnej okazji! Odbierz swój limitowany zegarek za dolara i wspólnie z Timex stań się częścią wielkiego święta czasu, żywotności i nieustającego ducha dolara.

Kampania honoruje dziedzictwo doskonałego zegarmistrzostwa firmy istniejącej od 1854 roku, sięgając do jej korzeni, kiedy funkcjonowała jako Waterbury Clock Company. Upamiętnia ona kultowy zegarek kieszonkowy Yankee firmy Timex - pierwszy czasomierz sprzedawany za dolara i znany jako „zegarek, który rozsławił dolara".

170 lat temu odmierzanie czasu było zarezerwowane wyłącznie dla elity, a zegarki kieszonkowe powszechnie uchodziły za drogie. To właśnie wtedy Waterbury Clock Company wkroczyła do akcji i upowszechniła dostęp do czasomierzy. Pięć funtów cukierków kosztowało wówczas 35 centów, a za jednego dolara można było nabyć zegarek kieszonkowy Yankee. U rolników sprawdzał się podczas żniw, konduktorzy pociągów polegali na nim w kwestii punktualności, a pracownicy fabryk synchronizowali swoje przerwy, patrząc na jego wskazówki.

W ręce zwykłych Amerykanów do końca XIX wieku trafiło ponad sześć milionów „zegarków za dolara". Nawet legenda literatury Mark Twain nie mógł oprzeć się jego urokowi - osobiście wysłał firmie dolara za swój własny egzemplarz.

Shari Fabiani, dyrektor ds. marketingu Grupy Timex, podkreśliła znaczenie tego wydarzenia następującymi słowami: „170. rocznica naszej działalności to nie tylko okazja do świętowania naszej przeszłości; to także szczere potwierdzenie naszego niezachwianego zaangażowania w tworzenie wysokiej jakości czasomierzy dostępnych dla każdego. Udostępniony z okazji rocznicy zegarek za dolara oddaje hołd oryginalnej kampanii Waterbury, która obiecywała wszystkim >>prawidłowy czas za niewielkie pieniądze<<. Tworząc ten zegarek, chcieliśmy uhonorować lojalnych konsumentów, którzy zaufali naszej marce i cenią ją od lat".

Zegarek z limitowanej edycji dołącza do uwielbianej przez klientów kolekcji Waterbury firmy Timex, oddając hołd początkom jej istnienia, jako Waterbury Clock Company. Zegarek posiada precyzyjnie wykończone powierzchnie i staranne zastosowania pomysłowości zegarmistrzowskiej, a także błyszczącą, śnieżnobiałą tarczę z oficjalnym logo „170th Anniversary Edition" oraz trójwymiarowe, lakierowane cyfry rzymskie. Po odwróceniu zegarka na drugą stronę ukazuje nam się specjalny dekiel z pionowym szczotkowaniem i grawer upamiętniający ten wyjątkowy momentu w historii Timex.

Pamiętaj: czas nie czeka na nikogo, tak samo jak nasze zegarki.

Więcej informacji na temat limitowanej edycji, stworzonej z myślą o 170. rocznicy działalności Timex, oraz pełną listę globalnych sprzedawców detalicznych można znaleźć TUTAJ. Informacje o aktywach firmy można znaleźć TUTAJ.

Grupa Timex

Grupa Timex projektuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne czasomierze klientom z całego świata. Timex to prywatna firma z siedzibą w Middlebury, w stanie Connecticut, posiadająca liczne jednostki operacyjne i zatrudniająca ponad 3000 pracowników na całym świecie. Podmioty należące do Grupy Timex, jednego z największych producentów zegarków na świecie, wytwarzają zegarki pod wieloma markami światowej klasy, w tym Timex, adidas, Ferragamo, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Philipp Plein, Plein Sport, Ted Baker i Versace.

