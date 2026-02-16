WAICF 2026 - Policloud acelera su expansión internacional y aspira a contar con 1.000 microcentros de datos soberanos de IA para 2030

CANNES, Francia, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En el Festival Mundial de la IA de Cannes (WAICF) 2026, Policloud , una empresa francesa especializada en infraestructuras de nube soberana distribuida e IA, anuncia la aceleración de su expansión en Europa, el Golfo (CCG) y Estados Unidos. Este impulso se apoya con la firma de contratos estratégicos y la rápida expansión de sus capacidades de computación de alto rendimiento (HPC) para satisfacer la creciente demanda de inferencia en IA.

Un año después de su primer proyecto anunciado en Cannes, Policloud confirma una trayectoria excepcional con 8 instalaciones completadas en menos de seis meses en Francia, el CCG y Estados Unidos, lo que representa 10,5 millones de euros en contratos, y más de 1.200 GPUs ya desplegadas.

Con este inicio, Policloud presenta su hoja de ruta: 100 Policloud en servicio en 2026, es decir, más de 25.000 GPUs, y 1.000 Policloud para finales de 2030, lo que representa más de 250.000 GPUs.

Las unidades Policloud están diseñadas para optimizar el consumo energético y dependen de fuentes disponibles, renovables o no explotadas en las redes existentes. Este modelo permite acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado, reducir costes y huella de carbono, al tiempo que se evaden las limitaciones estructurales de los centros de datos tradicionales (tiempos de construcción, conexión eléctrica, aceptabilidad local).

Policloud ya ha finalizado o iniciado varios proyectos en tres continentes, especialmente en Francia, Emiratos Árabes Unidos y Texas, confirmando la relevancia de su enfoque distribuido con actores públicos, energéticos, agrícolas e industriales.

En un contexto global de tensión en cuanto a capacidad informática y energía, Policloud se posiciona como una alternativa soberana a los hiperescaladores gracias a una infraestructura de IA distribuida, de alto rendimiento y gobernada localmente.

Acerca de Policloud

Policloud es un proveedor soberano de infraestructura cloud que ofrece microcentros de datos modulares refrigerados sin agua, desplegados localmente lo más cerca posible de los datos. Sus unidades, independientes o federadas, ofrecen almacenamiento seguro, cargas de trabajo de IA y virtualización bajo gobernanza local. Policloud está dirigido a autoridades locales, instituciones y actores privados.

Policloud fue fundada por David Gurlé, un empresario e ingeniero francés visionario, pionero de las comunicaciones IP. Exejecutivo de Microsoft y jefe de Skype Enterprise (venta por 8.500 MDD), fundador del unicornio Symphony, ahora está construyendo infraestructuras de nube descentralizadas con Hivenet y Policloud.

policloud.com

