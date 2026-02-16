WAICF 2026 - Policloud accélère son expansion internationale et vise 1.000 micro-data centers IA souverains d'ici 2030

CANNES, France, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du World AI Cannes Festival (WAICF) 2026, Policloud, entreprise française spécialisée dans les infrastructures cloud et IA souveraines distribuées, annonce l'accélération de son expansion en Europe, dans le Golfe (GCC) et aux États-Unis. Cette dynamique s'appuie sur la signature de contrats stratégiques et sur l'augmentation rapide de ses capacités de calcul haute performance (HPC), destinées à répondre à la demande croissante en inférence IA.

Un an après son premier projet annoncé à Cannes, Policloud confirme une trajectoire exceptionnelle avec 8 installations réalisées en moins de six mois en France, dans le GCC et aux États-Unis, représentant 10,5 M€ de contrats, et plus de 1.200 GPUs déjà déployés.

Fort de ce démarrage, Policloud dévoile sa feuille de route : 100 Policlouds en service en 2026, soit plus de 25.000 GPUs, et 1.000 Policlouds d'ici fin 2030, représentant plus de 250.000 GPUs.

Les unités Policloud sont conçues pour une consommation énergétique optimisée et s'appuient sur des sources disponibles, renouvelables ou inexploitées sur des réseaux existants. Ce modèle permet d'accélérer le time-to-market, de réduire les coûts et l'empreinte carbone, tout en contournant les contraintes structurelles des data centers traditionnels (délais de construction, raccordement électrique, acceptabilité locale).

Policloud a déjà finalisé ou engagé plusieurs projets sur trois continents, notamment en France, aux Émirats Arabes Unis et au Texas, confirmant la pertinence de son approche distribuée auprès d'acteurs publics, énergétiques, agricoles et industriels.

Dans un contexte mondial de tension sur la capacité de calcul et l'énergie, Policloud se positionne en alternative souveraine des hyperscalers grâce à une infrastructure IA distribuée, performante et localement gouvernée.

À propos de Policloud

Policloud est un fournisseur souverain d'infrastructures cloud proposant des micro-data centers modulaires, refroidis sans eau et déployés localement au plus près des données. Ses unités, autonomes ou fédérées, offrent stockage sécurisé, workloads IA et virtualisation sous gouvernance locale. Policloud s'adresse aux collectivités, institutions et acteurs privés.

Policloud a été fondée par David Gurlé, entrepreneur et ingénieur français visionnaire, pionnier des communications IP. Ancien dirigeant chez Microsoft et à la tête de Skype Enterprise (cession à 8,5 Md$), fondateur de la licorne Symphony, il construit aujourd'hui des infrastructures cloud décentralisées avec Hivenet et Policloud.

