WAICF 2026 - A Policloud acelera a sua expansão internacional e visa alcançar 1.000 micro-centros de dados soberanos de IA até 2030

CANNES, França, 16 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- No World AI Cannes Festival (WAICF) 2026, a Policloud , uma empresa francesa especializada em cloud soberana distribuída e infraestruturas de IA, anuncia a aceleração da sua expansão na Europa, no Golfo (CCG) e nos Estados Unidos. Este impulso é apoiado pela assinatura de contratos estratégicos e pela rápida expansão das suas capacidades de computação de alto desempenho (HPC) para responder à crescente procura por inferência em IA.

Um ano após o seu primeiro projeto anunciado em Cannes, a Policloud confirma uma trajetória excecional com 8 instalações concluídas em menos de seis meses em França, no CCG e nos Estados Unidos, representando €10,5 milhões em contratos e mais de 1.200 GPUs já implementadas.

Com este início, a Policloud revela o seu roteiro: 100 Policlouds em serviço em 2026, ou seja, mais de 25.000 GPUs, e 1.000 Policlouds até ao final de 2030, representando mais de 250.000 GPUs.

As unidades Policloud são concebidas para otimizar o consumo de energia e dependem de fontes disponíveis, renováveis ou inexploradas nas redes existentes. Este modelo permite acelerar o time-to-market, reduzir custos e pegada de carbono, enquanto contorna as restrições estruturais dos centros de dados tradicionais (tempos de construção, ligação elétrica, aceitabilidade local).

A Policloud já finalizou ou iniciou vários projetos em três continentes, nomeadamente em França, nos Emirados Árabes Unidos e no Texas, confirmando a relevância da sua abordagem distribuída junto dos intervenientes públicos, energéticos, agrícolas e industriais.

Num contexto global de tensão na capacidade computacional e na energia, a Policloud está a posicionar-se como uma alternativa soberana aos hyperscalers graças a uma infraestrutura de IA distribuída, de alto desempenho e governada localmente.

