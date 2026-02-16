WAICF 2026 - A Policloud acelera a sua expansão internacional e visa alcançar 1.000 micro-centros de dados soberanos de IA até 2030

Notícias fornecidas por

Policloud

16 fev, 2026, 09:00 GMT

CANNES, França, 16 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- No World AI Cannes Festival (WAICF) 2026, a Policloud, uma empresa francesa especializada em cloud soberana distribuída e infraestruturas de IA, anuncia a aceleração da sua expansão na Europa, no Golfo (CCG) e nos Estados Unidos. Este impulso é apoiado pela assinatura de contratos estratégicos e pela rápida expansão das suas capacidades de computação de alto desempenho (HPC) para responder à crescente procura por inferência em IA.

Um ano após o seu primeiro projeto anunciado em Cannes, a Policloud confirma uma trajetória excecional com 8 instalações concluídas em menos de seis meses em França, no CCG e nos Estados Unidos, representando €10,5 milhões em contratos e mais de 1.200 GPUs já implementadas.

Com este início, a Policloud revela o seu roteiro: 100 Policlouds em serviço em 2026, ou seja, mais de 25.000 GPUs, e 1.000 Policlouds até ao final de 2030, representando mais de 250.000 GPUs.

As unidades Policloud são concebidas para otimizar o consumo de energia e dependem de fontes disponíveis, renováveis ou inexploradas nas redes existentes. Este modelo permite acelerar o time-to-market, reduzir custos e pegada de carbono, enquanto contorna as restrições estruturais dos centros de dados tradicionais (tempos de construção, ligação elétrica, aceitabilidade local).

A Policloud já finalizou ou iniciou vários projetos em três continentes, nomeadamente em França, nos Emirados Árabes Unidos e no Texas, confirmando a relevância da sua abordagem distribuída junto dos intervenientes públicos, energéticos, agrícolas e industriais.

Num contexto global de tensão na capacidade computacional e na energia, a Policloud está a posicionar-se como uma alternativa soberana aos hyperscalers graças a uma infraestrutura de IA distribuída, de alto desempenho e governada localmente. 

Sobre o Policloud
A Policloud é um fornecedor soberano de infraestruturas cloud que oferece micro-centros de dados modulares, arrefecidos sem água, instalados localmente o mais próximo possível dos dados. As suas unidades, independentes ou federadas, oferecem armazenamento seguro, cargas de trabalho de IA e virtualização sob governação local. O Policloud destina-se a autoridades locais, instituições e intervenientes privados. 
A Policloud foi fundada por David Gurlé, um empreendedor e engenheiro francês visionário, pioneiro das comunicações IP. Ex-executivo da Microsoft e chefe da Skype Enterprise (venda por 8,5 mil milhões de dólares), fundador do unicórnio Symphony, está agora a construir infraestruturas cloud descentralizadas com a Hivenet e a Policloud. 
policloud.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2903778/Policloud_logo.jpg

Da mesma fonte

WAICF 2026 - Policloud accelerates its international expansion and aims for 1,000 sovereign AI micro-data centers by 2030

WAICF 2026 - Policloud accelerates its international expansion and aims for 1,000 sovereign AI micro-data centers by 2030

At the World AI Cannes Festival (WAICF) 2026, Policloud, a French company specializing in distributed sovereign cloud and AI infrastructures,...
Mais comunicados de imprensa desta fonte

Explorar

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Alternative Energies

Alternative Energies

Comunicados de imprensa em tópicos semelhantes