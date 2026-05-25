26. CIFIT-messut avautuvat Xiamenissa syyskuussa, ja niitä edelsi menestyksekäs kiertue Guangzhoussa

GUANGZHOU, Kiina, 25. toukokuuta 2026 /PRNewswire/ -- 26. China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) -messut järjestetään 8.–11. syyskuuta Xiamenin kansainvälisessä messukeskuksessa. Tänä vuonna Suomi on messujen kunniavierasmaa ja Guangdong kunniavierasmaakunta. Erittäin vaikutusvaltaisena kansainvälisenä sijoitustapahtumana CIFIT tukee edelleen globaalia verkottumista ja rajat ylittävää yhteistyötä ydintehtävänsä "Kaksisuuntaisten sijoitusten laajentaminen, globaalin kehityksen yhteinen edistäminen" mukaisesti tarjoamalla alustan kansainväliselle vuorovaikutukselle ja liiketoimintayhteistyölle.

CIFIT-järjestelykomitea järjesti 21. toukokuuta Guangzhoussa Helmijoen rannalla promootiotapahtuman, johon osallistui yli 200 henkilöä, mukaan lukien konsulivirkamiehiä Yhdysvalloista, Unkarista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Qatarista ja Saudi-Arabiasta sekä edustajia ulkomaisista kauppakamareista ja johtajia monikansallisista ja yksityisyrityksistä. Tapahtumassa esiteltiin tämän vuoden CIFIT-messujen keskeisiä piirteitä ja sijoitusmahdollisuuksia.

Esittelykiertueessa keskityttiin Guangdongin rooliin kunniavieraana ja korostettiin Guangzhoun strategista asemaa merkittävänä liiketoiminta- ja innovaatiokeskuksena Guangdongin–Hongkongin–Macaon suurlahtialueella. Tapahtumassa otettiin käyttöön uusi "1+2"-malli, jossa poliittisiin kannustimiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin keskittyvä pääesittelytilaisuus yhdistettiin kahteen toimialakohtaiseen verkostoitumistapahtumaan Guangzhoun Huadun alueella ja Zhongshanin Cuihengin uudella alueella. Tavoitteena oli edistää kohdennettuja liiketoimintayhteyksiä ja teollista yhteistyötä.

Myös markkinointitapahtumaan sisällytettiin uusi konferenssi- ja näyttelymalli, jonka tarkoituksena oli lisätä paikan päällä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja liiketoimintaverkostoitumista. Pääpaikan ulkopuolelle perustettiin yhdeksän teemallista näyttelyaluetta, joissa esiteltiin CIFIT-messujen kohokohtia, kunniavierasmaana toiminutta Suomea, kunniavierasmaakuntana toiminutta Guangdongia, CIFIT GIFT -messuja, "Hailian Global Lounge at Cifit" -tilaa sekä Luckin Coffee -kahvilan ja Etiopian kahviteollisuuden edustajien interaktiivisia esittelyjä. Tuotenäyttelyiden ja interaktiivisten kokemusten kautta osallistujat pystyivät olemaan suoremmin vuorovaikutuksessa osallistuvien organisaatioiden ja investointihankkeiden kanssa.

Guangzhousta Xiameniin CIFIT odottaa innolla osallistujia ympäri maailmaa tämän vuoden syyskuun tapahtumaan.