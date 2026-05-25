De 26e CIFIT wordt in september in Xiamen geopend, voorafgegaan door een succesvolle roadshow in Guangzhou

GUANGZHOU, China, 25 mei 2026 /PRNewswire/ -- De 26ste China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) vindt plaats van 8 tot 11 september in het Xiamen International Expo Center, met Finland als gastland van eer en Guangdong als gastprovincie van eer. Als zeer toonaangevend internationaal investeringsevenement blijft CIFIT zich inzetten voor wereldwijde verbondenheid en grensoverschrijdende samenwerking, in het kader van zijn kernmissie "Uitbreiding van wederzijdse investeringen, gezamenlijke bevordering van wereldwijde ontwikkeling", en biedt het een platform voor internationale uitwisseling en zakelijke samenwerking.

Op 21 mei organiseerde het CIFIT-organisatiecomité een promotie-evenement aan de oevers van de Pearl River in Guangzhou, waarbij meer dan 200 deelnemers samenkwamen, waaronder consulaire ambtenaren uit de Verenigde Staten, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Saoedi-Arabië, samen met vertegenwoordigers van buitenlandse kamers van koophandel en leidinggevenden van multinationale bedrijven en particuliere bedrijven. Het evenement belichtte de belangrijkste kenmerken en investeringsmogelijkheden in verband met de CIFIT-editie van dit jaar.

De roadshow richtte zich op de rol van Guangdong als Guest Province of Honor en benadrukte de strategische positie van Guangzhou als een belangrijk zakelijk en innovatief centrum binnen de Greater Bay Area. Tijdens het evenement werd een nieuw "1+2"-concept geïntroduceerd, waarbij een hoofdpresentatiesessie over beleidsstimulansen en zakelijke kansen werd gecombineerd met twee activiteiten gericht op sectorale betrokkenheid in het Huadu-district van Guangzhou en het Cuiheng New District van Zhongshan, om gerichte zakelijke contacten en industriële samenwerking te bevorderen.

Het promotie-evenement bevatte ook een nieuw conferentie- en tentoonstellingsformaat gericht op het verbeteren van de betrokkenheid op locatie en netwerken voor bedrijven te bevorderen.. Negen thematische tentoonstellingsgebieden werden buiten de hoofdlocatie opgezet, met presentaties over CIFIT-highlights, Finland als Guest Country of Honor, Guangdong als Guest Province of Honor, CIFIT GIFT, de "Hailian Global Lounge at Cifit", evenals interactieve showcases van Luckin Coffee en vertegenwoordigers van de Ethiopische koffie-industrie. Door middel van productvertoningen en interactieve ervaringen konden de deelnemers meer rechtstreeks in contact komen met deelnemende organisaties en investeringsinitiatieven.

Van Guangzhou naar Xiamen kijkt CIFIT ernaar uit om in september deelnemers van over de hele wereld te verwelkomen.