La 26e CIFIT ouvrira ses portes à Xiamen en septembre, après un roadshow couronné de succès à Guangzhou

GUANGZHOU, Chine, 24 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 26e China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) se tiendra du 8 au 11 septembre au Xiamen International Expo Center, la Finlande étant le pays d'honneur de cette année et le Guangdong la province d'honneur. En tant qu'événement international très influent dans le domaine de l'investissement, la CIFIT continue de soutenir la connectivité mondiale et la coopération transfrontalière dans le cadre de sa mission principale, à savoir « Développer l'investissement bilatéral, faciliter conjointement le développement mondial », en fournissant une plateforme pour les échanges internationaux et la collaboration commerciale.

Le 21 mai, le comité d'organisation de la CIFIT a proposé un événement promotionnel sur les rives de la rivière des Perles à Guangzhou, réunissant plus de 200 participants, dont des fonctionnaires consulaires des États-Unis, de Hongrie, du Royaume-Uni, du Qatar et d'Arabie saoudite, ainsi que des représentants de chambres de commerce étrangères et des cadres d'entreprises multinationales et privées. L'événement a mis en lumière les principales caractéristiques et les opportunités d'investissement associées à l'édition de cette année de la CIFIT.

Le roadshow était axé sur le rôle de Guangdong en tant que province invitée d'honneur et a mis en avant la position stratégique de Guangzhou en tant que pôle commercial et d'innovation majeur au sein de la région de la baie de Guangzhou. Un nouveau format « 1+2 » a été introduit lors de l'événement, combinant une session de présentation principale axée sur les incitations politiques et les opportunités commerciales avec deux activités d'engagement industriel dans le district Huadu de Guangzhou et le nouveau district Cuiheng de Zhongshan afin de faciliter les relations commerciales ciblées et la coopération industrielle.

L'événement promotionnel a également intégré un nouveau format de conférence et d'exposition visant à renforcer l'engagement sur place et la mise en réseau des entreprises. Neuf zones d'exposition thématiques ont été aménagées à l'extérieur du site principal, avec des présentations sur les points forts de la CIFIT, la Finlande en tant que pays invité d'honneur, Guangdong en tant que province invitée d'honneur, CIFIT GIFT, le « Hailian Global Lounge at Cifit », ainsi que des vitrines interactives de Luckin Coffee et des représentants de l'industrie du café éthiopien. Grâce à des présentations de produits et à des expériences interactives, les participants ont pu interagir plus directement avec les organisations participantes et découvrir les initiatives d'investissement.

Du roadshow à Guangzhou à la Foire à Xiamen, la CIFIT se réjouit à la perspective d'accueillir des participants du monde entier en septembre.