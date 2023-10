Ando Foundation ja Nissin Food Products julkaisevat "Reseptejä hyvinvointiin"-raportin: ensimmäinen maailmanlaajuinen tutkimus paljastaa suoran korrelaation ruoan ja hyvinvoinnin välillä

OSAKA, Japani, 24. lokakuuta 2023 /PRNewswire/ -- Ando Foundation (*) (jäljempänä "säätiö") ja Nissin Food Products Co., Ltd. (jäljempänä "yhtiö") julkaisivat 18. lokakuuta 2023 Reseptejä hyvinvointiin -raportin yhteistyössä maailmanlaajuisen analytiikka- ja neuvontayhtiö Gallupin kanssa. Tutkimus on ensimmäinen maailmanlaajuinen tutkimus, joka tarjoaa tuoreen näkökulman ruoan ja hyvinvoinnin yhteydestä.

(*) Nissin Food Products -yhtiön perustaja Momofuku Ando perusti säätiön vuonna 1983. Hän uskoi, että "ruoka ja urheilu ovat kaksi pyörää, jotka tukevat terveyttä".

Bruttokansantuotetta (BKT) on pitkään käytetty maan talouden mittakaavan indikaattorina. Viime vuosina ajatus taloudellisen vaurauden vaihtoehtoisen mittarin kehittämisestä BKT:lle ("BKT:n ulkopuolinen") on kuitenkin yleistynyt, ja huomiota on kiinnitetty erityisesti hyvinvointiin sekä yksilön henkisen, fyysisen ja sosiaalisen tyytyväisyyden tilaan.

Lisäksi YK:n syyskuussa 2024 järjestettävä "tulevaisuuskokous" keskittyy hyvinvointia painottavan talouden ja yhteyskunnan rakentamiseen. Kansakunnat ympäri maailmaa, mukaan lukien Japani, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat ja Uusi-Seelanti, yrittävät mitata hyvinvointia ja käyttää tätä arvokasta näkemystä politiikassa.

Vaikka pidetään itsestään selvänä, että ruoka on terveyden perusta, sitä ei pidetä osana hyvinvointia. Siksi säätiö ja yhtiö toteuttivat yhdessä Gallupin kanssa tutkimuksen testatakseen hypoteesia, jonka mukaan ruoka on tärkeä osa hyvinvointia.

Reseptejä hyvinvointiin -raportin mukaan henkilöiden, jotka ovat "täysin tyytyväisiä" ruokavalioonsa, hyvinvointi on 1,62 kertaa todennäköisemmin subjektiivisesti parempi kuin niillä, jotka eivät olleet "täysin tyytyväisiä". Lisäksi raportin mukaan ruoka on tulojen ohella tärkeä osa hyvinvointia. Tämä on maailman ensimmäinen tutkimus, joka on osoittanut, että ruoan ja hyvinvoinnin välillä on vahva korrelaatio.

Tämän äskettäin julkaistun tutkimuksen tulosten perusteella säätiö ja yhtiö jatkavat yhdessä yliopistojen ja kansainvälisten järjestöjen tutkijoiden kanssa selvitystä siitä, miten ruoka voi parantaa hyvinvointia.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä:

https://www.ando-zaidan.jp/news/pdf/RFW_release2023_en.pdf

SOURCE Ando Foundation