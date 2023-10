Ando Foundation och Nissin Food Products släpper rapporten "Recipes for Wellbeing Report": First Global Study Reveals Direct Correlation Between Food and Wellbeing

OSAKA, Japan, 24 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Ando Foundation (*) (hädanefter "Stiftelsen") och Nissin Food Products Co., Ltd. (hädanefter "Företaget") släppte rapporten Recipes for Wellbeing Report den 18 oktober 2023 i samarbete med global analys- och rådgivningsfirman Gallup, den första globala studien som erbjuder ett nytt perspektiv på kopplingen mellan mat och välbefinnande.

(*) Stiftelsen grundades av Momofuku Ando 1983, grundaren av Nissin Food Products, med övertygelsen att "mat och sport är de två hjul som hälsan står på".

Bruttonationalprodukt (BNP) har länge använts som indikator för att mäta storleken på ett lands ekonomi. Under senare år har dock idén om att bygga ett alternativt mått på ekonomiskt välstånd till BNP ("bortom BNP") blivit utbredd, och välbefinnandet, en individs mentala, fysiska och sociala belåtenhet, har fått särskild uppmärksamhet.

Dessutom kommer "Framtidens toppmöte", som kommer att hållas i FN i september 2024, att fokusera på att bygga en ekonomi och ett samhälle med tonvikt på välbefinnande, och länder världen över, inklusive Japan, Storbritannien, Nederländerna och Nya Zeeland, försöker mäta välbefinnande och tillämpa denna värdefulla insikt på sin politik.

Även om det tas för givet att mat är grunden för hälsan, anses det inte vara en del av välbefinnandet. Därför genomförde Stiftelsen och Företaget tillsammans med Gallup en studie för att testa hypotesen att mat är en viktig del av välbefinnandet.

Recipes for Wellbeing Report kom fram till att de som var "helt nöjda" med sin kost är 1,62 gånger mer benägna att ha högre subjektivt välbefinnande än de som inte var "helt nöjda" och att mat är en viktig del av välbefinnande tillsammans med inkomst. Detta är den första studien i världen som visade att det fanns ett starkt samband mellan mat och välbefinnande.

Baserat på resultaten av denna nyligen utgivna studie kommer Stiftelsen och Företaget att fortsätta att undersöka hur mat kan förbättra välbefinnandet i samarbete med forskare från universitet och internationella organisationer.

Klicka här för att få mer information:

https://www.ando-zaidan.jp/news/pdf/RFW_release2023_en.pdf

SOURCE Ando Foundation