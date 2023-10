Ando Foundation og Nissin Food Products publicerer "Recipes for Wellbeing Report": Første globale studie, der afslører direkte sammenhæng mellem mad og velvære

OSAKA, Japan, 20. oktober 2023 /PRNewswire/ -- Ando Foundation (*) (herefter "Fonden") og Nissin Food Products Co., Ltd. (herefter "Virksomheden") har udgivet Recipes for Wellbeing Report den 18. oktober 2023, i samarbejde med den globale analyse- og rådgivningsvirksomhed Gallup. Studiet er det første globale studie, der giver et nyt perspektiv på sammenhængen mellem mad og velvære.

(*) Fonden blev etableret i 1983 af Momofuku Ando, grundlæggeren af Nissin Food Products, baseret på holdningen, at "mad og sport er to hjul, der understøtter sundhed."

Bruttonationalproduktet (BNP) har længe været anvendt til at måle størrelsen af et lands økonomi. I løbet af de seneste år er ideen om at skabe et andet mål for økonomisk fremgang end BNP ("Udover BNP") blevet meget udbredt, og velvære, individets mentale, fysiske og sociale tilfredshed, har tiltrukket sig særlig opmærksomhed.

"Summit of the Future," som holdes i FN i september 2024, vil desuden fokusere på at bygge en økonomi og et samfund med udgangspunkt i velvære, og nationer i hele verden, herunder Japan, Storbritannien, Holland og New Zealand, forsøger at måle velvære og at anvende denne værdifulde viden på deres politikker.

Selvom vi mener, at det siger sig selv, at mad er grundlaget for sundhed, betragtes den ikke som en del af velvære. Derfor har Fonden og Virksomheden sammen med Gallup udført et studie for at afprøve hypotesen, at mad er en vigtig del af velvære.

Recipes for Wellbeing Report fandt, at det var 1,62 gange mere sandsynligt, at de, der var "fuldstændig tilfredse" med deres fødevareindtag, havde en højere subjektiv velvære end de, der ikke var "fuldstændigt tilfredse", samt at mad er en vigtig komponent i velvære sammen med indkomst. Dette er det første studie i verden, som har bevist, at der er en stærk sammenhæng mellem mad og velvære.

Baseret på resultaterne af dette nyligt publicerede studie vil Fonden og Virksomheden i samarbejde med forskere fra universiteter og internationale organisationer fortsætte med at undersøge, hvordan mad kan øge velvære.

Klik her for yderligere oplysninger:

https://www.ando-zaidan.jp/news/pdf/RFW_release2023_en.pdf

