Ando Foundation og Nissin Food Products lanserer «Oppskrifter for velværerapport»: Første globale studie avslører direkte sammenheng mellom mat og velvære

OSAKA, Japan, 23. oktober 2023 /PRNewswire/ -- Ando-stiftelsen (*) (heretter «stiftelsen») og Nissin Food Products Co., Ltd. (heretter «selskapet») ga ut oppskrifter for velvære-rapporten den 18. oktober 2023, i samarbeid med det globale analyse- og rådgivningsfirmaet Gallup. Det er den første globale studien som tilbyr en friskt perspektiv på sammenhengen mellom mat og velvære.

(*) Stiftelsen ble etablert i 1983 av Momofuku Ando, grunnleggeren av Nissin Food Products. Han hadde en tro på at «mat og sport er de to hjulene som støtter helse».

Bruttonasjonalprodukt (BNP) har lenge vært brukt som en indikator for å måle omfanget av et lands økonomi. Men i de senere årene har ideen om å konstruere et alternativt mål på økonomisk velstand til BNP («hinsides BNP») blitt utbredt, og velvære, tilstanden til mental, fysisk og sosial tilfredshet til et individ, har fått spesiell oppmerksomhet.

Videre vil «Fremtidens toppmøte», som skal holdes hos FN i september 2024, sette søkelys på å bygge en økonomi og et samfunn med vekt på velvære, og nasjoner over hele verden, inkludert Japan, Storbritannia, Nederland og New Zealand, prøver å måle velvære og anvende denne verdifulle innsikten i retningslinjene sine.

Selv om det tas for gitt at mat er grunnlaget for helse, betraktes det ikke som en del av velvære. Derfor gjennomførte stiftelsen og selskapet, i samarbeid med Gallup, en studie for å teste hypotesen om at mat er en viktig del av velvære.

Oppskrifter for velvære-rapporten fant at de som var «helt fornøyde» med kostholdet har 1,62 ganger større sannsynlighet for å ha høyere subjektiv velvære enn de som ikke var «helt fornøyd» og at mat er en viktig del av velvære så vel som inntekt. Dette er den første studien i verden som viste at det var en tydelig sammenheng mellom mat og velvære.

Ut ifra resultatene fra denne nylig utgitte studien, vil stiftelsen og selskapet fortsette å utforske hvordan mat kan forbedre velvære i samarbeid med forskere fra universiteter og internasjonale organisasjoner.

Klikk her for detaljer:

https://www.ando-zaidan.jp/news/pdf/RFW_release2023_en.pdf

SOURCE Ando Foundation