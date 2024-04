EPAM nimitettiin pohjoismaiden parhaan IT-palveluiden tuottajan

EPAM johtaa pohjoismaiden IT-markkinoita asiakastyytyväisyydessä saavutettuaan huippupisteet muutosinnovaatioiden ja tilinhallinnan laadussa.

NEWTOWN, Pa. ja TUKHOLMA, 4. huhtikuuta 2024 /PRNewswire/ -- Yhä kasvavat teknologian modernisaatiovaatimukset kasvun tukemiseksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi vaikuttavat yrityksiin edelleen, mikä korostaa ulkopuolisten IT-palveluntuottajien tarvetta tarjota uusimpia digitaalisen muutoksen palveluita ja asennustaitoja. EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), johtava digitaalisten muutospalveluita ja tuoteasennuksia tarjoava yritys ilmoitti tänään Whitelane Researchin, itsenäisen eurooppalaisten IT-palveluntuottajien tutkimukseen keskittyvän organisaation nimittäneen sen pohjoismaiden parhaaksi IT-palveluntarjoajaksi toisena vuonna peräkkäin. Tämä tunnustus alleviivaa EPAMin sitoumusta tarjota luokkansa parhaita sovelluspalveluita, tilinhallintaa ja palveluiden toimitusta asiakkaille useilla eri aloilla pohjoismaiden alueella.

"Meille on kunnia tulla asiakkaidemme valitsemaksi pohjoismaiden parhaaksi IT-palveluiden tuottajaksi jo toisena peräkkäisenä vuonna," Boel Zeeberg, VP, EPAM Nordics totesi. "Tämä loistava asiakasarvio kertoo jatkuvien yhteistyökuvioidemme menestyksestä ja sitoutumisestamme heidän innovaatiopolkunsa tukemiseen. Meistä on innostavaa jatkaa suunnittelutaitojemme käyttöä auttaaksemme asiakkaita skaalaamaan ja muuntautumaan innovatiivisen strategiamme, integroidun ohjauksemme, konsultointi- ja suunnittelutaitojemme avulla."

Vuoden 2024 Whitelane Researchin pohjoismaisten IT-palveluntuottajien tutkimuksessa yli 450 pohjoismaiden eniten IT-palveluihin kuluttavista organisaatioista arvioi yli 1 000 yksittäistä IT-palveluntuottosuhdetta tärkeimpien suorituskykyindikaattorien ja IT-palvelurakenteen perusteella. Näin syntyi yksi pohjoismaiden palveluntarjontamarkkinoiden kattavimmista raporteista. Tutkimukseen vastanneet arvioivat 35 IT-palveluiden tarjoajaa useissa eri suorituskategorioissa.

EPAM sai poikkeuksellisen korkeat tyytyväisyysluokitukset seuraavissa kategorioissa:

Tilinhallinnan laatu: EPAM sai luokituksen 85 %

Palveluiden tuoton laatu: EPAM sai luokituksen 82 %

Digitaalinen murros: EPAM sai luokituksen 80 %

Sovelluspalvelut: EPAM sai luokituksen 80 %

Yleinen tyytyväisyys: EPAM sai luokituksen 80 %

„EPAM on taas kerran osoittanut vahvuutensa pohjoismaissa asiakkaiden keskuudessa saavuttamalla ykkössijan johtavana IT-palveluntuottajana, jolla on poikkeukselliset muutosinnovaatio-, tilinhallinta-, digitaalisen muutosten ja sovelluspalvelutaidot," toteaa Alex van den Bergh, Whitelanen Euroopan tutkimuspäällikkö. "EPAM tuottaa edelleen vaikuttavaa tulosta ja tekee tulevaisuudesta totta asiakkaille, jotka arvostavat erityisesti sen omistautuneita globaaleja tiimejä, jotka osoittavat edistynyttä suunnittelun ja teknisten taitojen hallintaa eri aloilla."

Tämä asiakaslähtöinen tunnustus vahvistaa EPAMin koko ajan vahvaa suoritusta johtavana IT-palveluntuottajana useilla Euroopan markkinoilla, ja se jatkaa vastikäisten Whiteland Researchin antamien tunnustusten sarjaa:

Nähdäksesi tutkimuksen kaikki tulokset, käy osoitteessa: https://whitelane.com/nordics-2024/ .

Vuodesta 1993 lähtien, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) on hyödyntänyt ohjelmistosuunnittelutaitojaan tullakseen digitaalisen suunnittelun, pilvi- ja tekoälypohjaisten muutospalveluiden johtavaksi palveluntuottajaksi sekä globaalien yritysten ja kunnianhimoisten startup-yritysten johtavaksi liiketoiminta- ja kokemusasiantuntijakumppaniksi. Hoidamme asiakkaidemme muutoshaasteita yhdistämällä EPAM Continuumin integroidun strategian, kokemuksen ja teknologiakonsultoinnin yli 30 vuotiseen suunnittelukokemukseemme nopeuttaaksemme asiakkaidemme markkinointia ja jotta he saavat enemmän tuottoa innovaatioilleen ja digitaalisille sijoituksilleen.

Toimimme maailmanlaajuisesti, mutta konsulteista, arkkitehdeistä, suunnittelijoista ja insinööreistä koostuvat asiantuntijatiimimme toimivat yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja työntekijöidemme kanssa tehden tulevaisuudesta heille totta.

Uskomme, että oikeat ratkaisut parantavat ihmisten elämää ja parantavat eri alojen asiakkaidemme kilpailuetua. Ajatuksemme realisoituvat suunnittelemissamme ja markinoille tuomissamme kokemuksisssa, tuotteissa ja alustoissa.

Meidät lisättiin S&P 500 - ja Forbes Global 2000 -listalle vuonna 2021 ja Glassdoor palkitsi meidät parhaaksi työpaikaksi vuosina 2023 ja 2024. Monialaiset tiimimme palvelevat asiakkaitamme kuudella mantereella. Olemme ylpeinä Fortune 1000:n 15 parhaan IT-palveluyrityksen joukossa ja meidät on nimetty IDC MarketScapesin johtajaksi luokissa Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services ja Worldwide Software Engineering Services sekä vuoden räätälöityjen ohjelmistokehityspalveluiden 2023 Gartner®in Magic Quadrant™ -johtajaksi maailmanlaajuisesti.*

Saat lisätietoja vierailemalla verkkosivuillamme osoitteessa www.epam.com ja seuraamalla meitä LinkedInissä .

*Gartner ei suosittele mitään sen tutkimusjulkaisuissa esitettyjä myyjiä, tuotteita tai palveluita, eikä suosittele teknologian käyttäjiä valitsemaan vain niitä myyjiä, joilla on korkeimmat luokitukset. Gartnerin tutkimusjulkaisut koostuvat Gartnerin tutkimusorganisaation mielipiteistä, eikä niitä pidä tulkita tosiseikkoja koskeviksi lausunnoiksi. Gartner kiistää kaikki tähän tutkimukseen liittyvät ilmaisut tai epäsuorat takuut, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

