EPAM er kåret til Top IT Sourcing-leverandør i Norden

EPAM oppnår toppscore i transformativ innovasjon og kvalitet i kundebehandling, og leder når det kommer til kundetilfredshet i det nordiske IT-markedet

NEWTOWN, Pa. og STOCKHOLM, 4. april 2024 /PRNewswire/ – Bedrifter fortsetter å bli påvirket av økende krav til teknologisk modernisering som trengs for å opprettholde vekst og forbli konkurransedyktig, og fremhever behovet for eksterne IT-leverandører for å bringe de nyeste digitale transformasjonstjenestene og ingeniørfunksjonene. EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), et ledende firma innen digital transformasjonstjeneste og produksjonsteknikk, kunngjorde i dag at de har blitt kåret til Top IT Sourcing-leverandør i Norden, og oppnådde, for andre året på rad, høy kundetilfredshet av Whitelane Research, en uavhengig organisasjon som fokuserer på forskning rundt IT sourcing over hele Europa. Denne anerkjennelsen understreker EPAMs forpliktelse til å levere førsteklasses applikasjonstjenester, kundebehandling og tjenestelevering for kunder på tvers av flere industrisektorer i Norden.

"Vi er beæret over å bli anerkjent av våre kunder for andre året på rad som en topp IT-tjenesteleverandør i Nordens IT-sourcing marked", sa Boel Zeeberg, VP, EPAM Nordics. "Denne fremragende kundeevalueringen demonstrerer suksessen til våre pågående partnerskap og vårt engasjement for å støtte deres innovasjonsreiser. Vi er glade for å fortsette å utnytte vårt engineering DNA for å hjelpe kunder med å skalere og transformere gjennom vår innovative strategi og våre integrerte rådgivnings-, konsulent- og designfunksjoner."

I undersøkelsen Nordic IT Sourcing Study fra 2024, av Whitelane Research, evaluerte 450+ deltakere fra de ledende IT-utgiftsorganisasjonene i Norden mer enn 1000 unike IT-tjenesteforhold basert på nøkkelprestasjonsindikatorer og IT-tjenestetårn, og leverte en av de mest representative rapportene om det nordiske outsourcingmarkedet. Respondentene i undersøkelsen evaluerte 35 IT-tjenesteleverandører på tvers av flere ytelseskategorier.

EPAM oppnådde eksepsjonelt høye rangeringer i følgende kategorier:

"EPAM har nok en gang vist sin styrke blant kunder i Norden ved å oppnå topposisjonen som den ledende IT-tjenesteleverandøren med eksepsjonelle evner innen transformativ innovasjon, kontostyring, digital transformasjon og applikasjonstjenester", sa Alex van den Bergh, forskningssjef, Europa hos Whitelane. "EPAM fortsetter å levere virkningsfulle resultater og gjør fremtiden virkelig for kunder som spesielt verdsetter deres dedikerte globale team som demonstrerer avanserte ingeniør- og tekniske evner på tvers av ulike bransjer".

Denne kundebaserte anerkjennelsen styrker EPAMs konsekvent høye ytelse som en ledende IT-sourcing leverandør i flere europeiske markeder, og legger til følgende prestasjoner nylig mottatt fra Whiteland Research:

OM EPAM SYSTEMS

Siden 1993 har EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) brukt sin kompetanse innen software engineering for å bli en ledende global leverandør av digital engineering, sky- og KI-aktiverte transformasjonstjenester, samt en ledende forretnings- og erfaringspartner for globale bedrifter og ambisiøse oppstartsbedrifter. Vi adresserer våre kunders transformasjonsutfordringer ved å fusjonere EPAM Continuums integrerte strategi, erfaring og teknologiske rådgivning med over 30 års utførelse av ingeniørvitenskap for å øke våre kunders tid til markedet og drive større verdi fra deres innovasjoner og digitale investeringer.

Vi leverer globalt, men engasjerer oss lokalt med våre ekspertteam av konsulenter, arkitekter, designere og ingeniører, noe som gjør fremtiden virkelig for våre kunder, våre partnere og våre folk rundt om i verden.

Vi tror at de riktige løsningene er de som forbedrer folks liv og gir konkurransefortrinn for våre kunder på tvers av ulike bransjer. Vår tenkning kommer til liv gjennom opplevelsene, produktene og plattformene vi designer og bringer til markedet.

Tilsatt S&P 500 og Forbes Global 2000 i 2021 og anerkjent av Glassdoor som Best Workplace i 2023 og 2024, vil vårt tverrfaglige team betjene kunder på tvers av seks kontinenter. Vi er stolte av å være blant de 15 beste selskapene innen informasjonsteknologitjenester i Fortune 1000 og å bli anerkjent som ledende innen IDC MarketScapes for Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services og Worldwide Software Engineering Services, samt en leder i Gartner® Magic Quadrant™ 2023 for Custom Software Development Services, Worldwide.*

For å lære mer, besøk www.epam.com og følg oss på LinkedIn .

Gartner støtter ikke leverandører, produkter eller tjenester som er beskrevet i deres forskningspublikasjoner, og råder ikke teknologibrukere til å velge bare de leverandørene med høyest rangering. Gartners forskningspublikasjoner består av meningene til Gartners forskningsorganisasjon og skal ikke tolkes som faktauttalelser. Gartner fraskriver seg alle garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til denne forskningen, inkludert alle garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

Fremtidsrettede utsagn

Denne pressemeldingen inneholder estimater og uttalelser som kan utgjøre fremtidsrettede uttalelser i henhold til Safe Harbor-bestemmelsene i Private Securities Litigation Reform Act av 1995, og hvis nøyaktighet nødvendigvis er underlagt risikoer, usikkerhet og antakelser om fremtidige hendelser som kanskje ikke viser seg å være nøyaktige. Våre estimater og fremadrettede uttalelser er hovedsakelig basert på våre nåværende forventninger og estimater av fremtidige hendelser og trender, som påvirker eller kan påvirke vår virksomhet og drift. Disse uttalelsene kan inneholde ord som "kan", "vil", "burde", "tror", "forventer", "forutser", "har til hensikt", "planlegger", "estimerer" eller lignende uttrykk. Disse hendelsene og trendene kan blant annet relateres til utviklingen i forbindelse med krigen i Ukraina og eskaleringen av krigen i den omkringliggende regionen, politiske og sivile uroligheter eller militære aksjoner i de geografiske områdene der vi driver virksomhet og opererer, vanskelige forhold på de globale kapitalmarkedene, valutamarkedene og den bredere økonomien, og den effekten disse hendelsene kan ha på kundenes etterspørsel og våre inntekter, drift, tilgang til kapital og lønnsomhet i fremtiden. Andre faktorer som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de uttrykte eller underforståtte, inkluderer generelle økonomiske forhold, risikofaktorene som er diskutert i selskapets siste årsrapport på skjema 10-K og faktorene som er diskutert i selskapets kvartalsrapporter på skjema 10-Q, særlig under overskriftene "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" og "Risk Factors" og andre innleveringer til Securities and Exchange Commission. Selv om vi mener at disse estimatene og fremadrettede uttalelsene er basert på rimelige forutsetninger, er de underlagt flere risikoer og usikkerheter og laget på grunnlag av informasjon som er tilgjengelig for oss. EPAM påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere eller revidere fremadrettede uttalelser, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller på annen måte, med unntak av det som kan kreves i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning.

