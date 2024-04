EPAM udnævnt til en af Nordens førende leverandører af it-sourcing

EPAM har fået topkarakterer i transformativ innovation og kontohåndtering, og er førende på det nordiske it-marked med hensyn til kundetilfredshed

NEWTOWN, Pa. og STOCKHOLM, 4. april 2024 /PRNewswire/ -- Virksomheder bliver fortsat påvirket af de stigende krav til teknologimodernisering, der er nødvendige for at opretholde vækst og forblive konkurrencedygtige, hvilket fremhæver behovet for eksterne it-udbydere til at yde de nyeste digitale transformationstjenester og ingeniørfunktioner. EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), en førende digital transformationsservice- og produktingeniørvirksomhed, meddelte i dag, at den er udnævnt som Top IT Sourcing Vendor i Norden og har for andet år i træk opnået en høj kundetilfredshedsrangering af Whitelane Research, en uafhængig organisation med fokus på IT-sourcingforskning i hele Europa. Denne anerkendelse styrker EPAMs forpligtelse til at levere de bedste applikationstjenester, kontoadministration og levering af tjenester til kunder på tværs af flere industrisektorer i Norden.

EPAM Named a Top IT Sourcing Vendor in the Nordics by Whitelane Research

"Vi er beæret over at blive anerkendt af vores kunder for andet år i træk som en top it-serviceudbyder på det nordiske it-sourcingmarked", sagde Boel Zeeberg, VP, EPAM Nordics. "Denne fremragende kundeevaluering viser succesen med vores løbende partnerskaber og vores forpligtelse til at støtte deres innovationsrejser. Vi er glade for fortsat at kunne udnytte vores Engineering DNA til at hjælpe kunder med at skalere og transformere gennem vores innovative strategi, integrerede rådgivnings-, konsulent- og designfunktioner."

I Whitelane Research's 2024 Nordic IT Sourcing Study evaluerede 450+ deltagere fra de førende IT-udgiftsorganisationer i Norden mere end 1000 unikke IT-sourcingrelationer baseret på nøgleindikatorer og IT-servicetårn, hvilket leverede en af de mest repræsentative rapporter om det nordiske outsourcingmarked. Undersøgelsens respondenter evaluerede 35 it-serviceudbydere i flere præstationskategorier.

EPAM opnåede usædvanligt høje tilfredshedsscorer i følgende kategorier:

Kvalitet af kontoadministration: EPAM fik en score på 85 %

EPAM fik en score på 85 % Servicekvalitet: EPAM fik en score på 82 %

EPAM fik en score på 82 % Digitalisering: EPAM fik en score på 80 %

EPAM fik en score på 80 % Applikationstjenester: EPAM fik en score på 80 %

EPAM fik en score på 80 % Generel tilfredshed: EPAM fik en score på 80 %

"EPAM har endnu en gang vist sin styrke i Norden blandt kunderne ved at opnå førstepladsen som den førende IT Sourcing-leverandør med ekstraordinære evner inden for transformativ innovation, kontoadministration, digital transformation og applikationstjenester", sagde Alex van den Bergh, Head of Research, Europe hos Whitelane. "EPAM fortsætter med at levere resultater med indvirkning og gøre fremtiden virkelig for kunder, der især værdsætter de dedikerede globale teams, der demonstrerer avancerede tekniske og tekniske evner på tværs af forskellige brancher".

Denne kundeledede anerkendelse styrker EPAM's konsekvent høje præstationer som en førende leverandør af IT-sourcing på flere europæiske markeder og tilføjer følgende nylige resultater fra Whiteland Research:

For at se de fulde undersøgelsesresultater, besøg: https://whitelane.com/nordics-2024/ .

OM EPAM SYSTEMS

Siden 1993 har EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) anvendt softwareingeniørekspertise til at blive en førende global udbyder af digitale ingeniør-, cloud- og AI-aktiverede transformationstjenester samt en førende forretningspartner og erfaringsrådgiver for globale virksomheder og ambitiøse startups. Vi løser vores kunders transformationsudfordringer ved at fusionere EPAM Continuums integrerede strategi, erfaring og teknologikonsulting med vores 30+ års erfaring indenfor ingeniørvirksomhed for at fremskynde vores kunders time to market og drive større værdi ud af deres innovationer og digitale investeringer.

Vi leverer globalt, men engagerer os lokalt med vores ekspertteams af konsulenter, arkitekter, designere og ingeniører, hvilket gør fremtiden virkelig for vores kunder, vores partnere og vores folk rundt om i verden.

Vi mener, at de rigtige løsninger er dem, der forbedrer folks liv og giver vores kunder konkurrencemæssige fordele på tværs af forskellige brancher. Vores tænkning kommer til live i de oplevelser, produkter og platforme, vi designer og bringer på markedet.

Tilføjet S&P 500 og Forbes Global 2000 i 2021 og anerkendt af Glassdoor som den bedste arbejdsplads i 2023 og 2024, vores tværfaglige teams betjener kunder på tværs af seks kontinenter. Vi er stolte over at være blandt top 15 af virksomheder i IT-tjenester i Forbes 1000 og over anerkendelsen som leder i IDC MarketScapes for Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services og Worldwide Software Engineering Services, samt som leder i 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Custom Software Development Services, Worldwide.

Besøg www.epam.com for at få mere at vide, og følg os på LinkedIn .

*Gartner støtter ingen leverandører, produkter eller ydelser, der er afbildet i deres forskningspublikationer, og råder ikke teknologibrugere til kun at vælge de leverandører, der har de højeste ratings. Gartners forskningspublikationer giver udtryk for Gartners forskningsorganisations holdninger og skal ikke opfattes som faktuelle oplysninger. Gartner fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, hvad angår denne forskning, herunder garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Udsagn, der relaterer til fremtiden

Denne pressemeddelelse indeholder skøn og udtalelser, som kan udgøre fremadrettede udtalelser i henhold til Safe Harbor-bestemmelserne i Private Securities Litigation Reform Act af 1995, og hvis nøjagtighed nødvendigvis er underlagt risici, usikkerheder og antagelser om fremtidige begivenheder, som måske ikke viser sig at være nøjagtige. Vores skøn og fremadrettede udtalelser er hovedsagelig baseret på vores nuværende forventninger og skøn over fremtidige begivenheder og tendenser, som påvirker eller kan påvirke vores forretning og drift. Disse udsagn kan omfatte ord som f.eks. "kan", "vil", "bør", "tror", "forventer", "forudser", "formår", "planlægger", "skønner" eller lignende udtryk. Disse begivenheder og tendenser kan bl.a. vedrøre udviklinger i forbindelse med krigen i Ukraine og krigens eskalering i den omkringliggende region, politiske og civile uroligheder eller militære aktioner i de geografiske områder, hvor vi driver forretning og driver virksomhed, vanskelige forhold på de globale kapitalmarkeder, valutamarkederne og den bredere økonomi, og den virkning, som disse begivenheder kan have på kundernes efterspørgsel og vores indtægter, drift, adgang til kapital og rentabilitet i fremtiden. Andre faktorer, der kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de udtrykkelige eller underforståede, omfatter generelle økonomiske forhold, de risikofaktorer, der er behandlet i selskabets seneste årsberetning på formular 10-K, og de risikofaktorer, der er behandlet i selskabets kvartalsrapporter på formular 10-Q, navnlig under rubrikkerne "ledelsens drøftelse og analyse af den finansielle situation og driftsresultater" og "risikofaktorer" samt andre indlæg til Securities and Exchange Commission. Selv om vi mener, at disse skøn og fremadrettede udtalelser er baseret på rimelige antagelser, er de udsat for en række risici og usikkerheder og er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, vi i øjeblikket har til rådighed. EPAM påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde, medmindre det kræves i henhold til gældende værdipapirlovgivning.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377713/EPAM_Named_a_Top_IT_Sourcing_Vendor_in_the_Nordics.jpg