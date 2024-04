EPAM utses till toppleverantör av IT-sourcing i Norden

EPAM uppnår högsta poäng inom transformativ innovation och kundhanteringskvalitet och leder den nordiska IT-marknaden när det gäller kundnöjdhet

NEWTOWN, Pa. och STOCKHOLM, 4 april 2024 /PRNewswire/ -- Företag fortsätter att påverkas av växande krav på teknikmodernisering som behövs för att upprätthålla tillväxt och förbli konkurrenskraftiga, vilket framhäver behovet av externa IT-leverantörer som erbjuder de senaste tjänsterna inom digital omvandling och teknikmöjligheter. EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), ett ledande företag med tjänster inom digital omvandling och produktteknik, meddelade idag att det har utsetts till toppleverantör av IT-sourcing i Norden och har för andra året i rad uppnått höga kundnöjdhetsrankningar av Whitelane Research, en oberoende organisation som fokuserar på undersökningar inom IT-sourcing i hela Europa. Detta erkännande understryker EPAMS åtagande att tillhandahålla förstklassiga programtjänster, kontohantering och tjänsteleverans för kunder inom flera branscher i Norden.

"Vi är hedrade över att bli erkända av våra kunder för andra året i rad som en toppleverantör av IT-tjänster på den nordiska IT-sourcingmarknaden", säger Boel Zeeberg, VP, EPAM Nordics. "Denna enastående kundutvärdering visar framgången med våra pågående partnerskap och vårt åtagande att stödja deras innovationsresor. Vi är glada över att fortsätta att utnyttja vårt Engineering-DNA för att hjälpa kunder att skala och omvandla genom vår innovativa strategi, integrerade rådgivnings-, konsult- och designfunktioner."

I 2024 Nordic IT Sourcing Study som utfördes av Whitelane Research utvärderade 450+ deltagare från de organisationer som spenderade mest på IT-tjänster i Norden mer än 1 000 unika IT-sourcingförhållanden baserade på nyckelindikatorer och IT-tjänstetorn, vilket gav en av de mest representativa rapporterna om den nordiska outsourcingmarknaden. De som deltog i undersökningen utvärderade 35 IT-tjänsteleverantörer inom flera tjänstekategorier.

EPAM uppnådde exceptionellt höga nöjdhetsbetyg i följande kategorier:

Kontostyrningskvalitet: EPAM fick ett betyg på 85 %

EPAM fick ett betyg på 85 % Serviceleveranskvalitet: EPAM fick ett betyg på 82 %

EPAM fick ett betyg på 82 % Digital omvandling: EPAM fick ett betyg på 80 %

EPAM fick ett betyg på 80 % Programtjänster: EPAM fick ett betyg på 80 %

EPAM fick ett betyg på 80 % Allmän tillfredsställelse: EPAM fick ett betyg på 80 %

"EPAM har återigen visat sin styrka i Norden bland kunder genom att uppnå den främsta positionen som den ledande leverantören av IT-sourcing med exceptionella förmågor inom transformativ innovation, kontostyrning, digital omvandling och programtjänster", säger Alex van den Bergh, forskningschef, Europa på Whitelane. "EPAM fortsätter att leverera effektiva resultat och göra framtiden verklig för kunder som särskilt värderar sina hängivna globala team som visar prov på avancerat tekniskt kunnande inom olika branscher".

Detta kundledda erkännande förstärker EPAM:s konsekvent prestigefyllda position som ledande leverantör av IT-sourcing på flera europeiska marknader, vilket utgör ytterligare en framgång efter tidigare toppbetyg av Whiteland Research:

Se de fullständiga undersökningsresultaten: https://whitelane.com/nordics-2024/ .

OM EPAM SYSTEMS

Sedan 1993 har EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) använt sin expertis inom mjukvaruteknik för att bli en ledande global leverantör av digitala teknik-, moln- och AI-aktiverade omvandlingstjänster samt en ledande affärs- och konsultpartner för globala företag och ambitiösa nystartade företag. Vi hanterar våra kunders omvandlingsutmaningar genom att kombinera EPAM Continuums integrerade strategi, erfarenhet och teknikkonsulttjänster med över 30 års tekniskt utförande för att påskynda våra kunders marknadslanseringar och driva större värde från deras innovationer och digitala investeringar.

Vi levererar globalt, men engagerar oss lokalt med våra expertteam av konsulter, arkitekter, designer och tekniker, vilket gör framtiden verklig för våra kunder, våra partner och våra människor runt om i världen.

Vi tror att de rätta lösningarna är de som förbättrar människors liv och ger våra kunder konkurrensfördelar inom olika branscher. Vårt tänkande synliggörs i de upplevelser, produkter och plattformar som vi designar och lanserar på marknaden.

Utöver rankningar i S&P 500 och på Forbes Global 2000-listan år 2021 och utnämningen av Glassdoor som bästa arbetsplats 2023 och 2024, betjänar våra tvärvetenskapliga team kunder på sex kontinenter. Vi är stolta över att vara bland de 15 bästa företagen inom Information Technology Services i Fortune 1000 och att vara erkända som ledande inom IDC MarketScapes för Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services och Worldwide Software Engineering Services samt en ledare inom 2023 Gartner® Magic Quadrant™ för Custom Software Development Services över hela världen.*

Läs mer på www.epam.com och följ oss på LinkedIn .

*Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i dess forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisations åsikter och bör inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna undersökning, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Framåtblickande utlåtande

Detta pressmeddelande innehåller uppskattningar och uttalanden som kan utgöra framåtblickande uttalanden enligt Safe Harbor-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995, vars noggrannhet ofrånkomligen är förenad med risker, osäkerheter och antaganden om framtida händelser som kan visa sig vara felaktiga. Våra uppskattningar och framåtblickande uttalanden baseras huvudsakligen på våra nuvarande förväntningar och uppskattningar av framtida händelser och trender som påverkar eller kan påverka vår verksamhet och våra tjänster. Dessa uttalanden kan innehålla ord som "kan", "kommer", "bör", "anser", "förväntar sig", "förutser", "har för avsikt att", "planerar", "uppskattar" eller liknande uttryck. Dessa händelser och trender kan bland annat relatera till utvecklingen i samband med kriget i Ukraina och krigets eskalering i den omgivande regionen, politiska och civila oroligheter eller militära åtgärder i de geografiska områden där vi bedriver verksamhet, svåra förhållanden på de globala kapitalmarknaderna, valutamarknaderna och den bredare ekonomin samt den effekt som dessa händelser kan få på kundernas efterfrågan och våra intäkter, verksamhet, tillgång till kapital och lönsamhet i framtiden. Andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de uttryckliga eller underförstådda är allmänna ekonomiska förhållanden, de riskfaktorer som diskuteras i bolagets senaste årsredovisning på formulär 10-K och de faktorer som diskuteras i bolagets kvartalsrapporter på formulär 10-Q, särskilt under rubrikerna Ledningens diskussion och analys av finansiella villkor och resultat av verksamheten ("Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations") och "Riskfaktorer" ("Risk Factors") samt andra dokument som lämnats in till värdepappers- och börskommissionen (Securities and Exchange Commission). Även om vi anser att dessa uppskattningar och framåtblickande uttalanden är baserade på rimliga antaganden, kan de innebära flera risker och osäkerheter och baseras på information som vi för närvarande har tillgång till. EPAM har ingen skyldighet att uppdatera eller revidera framåtblickande uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, utom i de fall som krävs enligt tillämplig värdepapperslagstiftning.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377713/EPAM_Named_a_Top_IT_Sourcing_Vendor_in_the_Nordics.jpg