Kavalan sai 'Best of the Best Single Malt Whisky' -palkinnon Tokiossa

Taiwanilainen tislaamo juhlii huikeaa palkintokauttaan

TAIPEI, 19. heinäkuuta 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan on päihittänyt kilpailijat ja saanut vuoden 2023 "Best Asian Distillery" tittelin Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) -kilpailussa.

Järjestäjien mukaan kyseessä on uusi, riippumaton palkinto, jonka tarkoituksena on tuoda paremmin esiin alueen kehitystä ja potentiaalia Japania lukuun ottamatta.

Kavalan dominates the whisky competitions of 2023, winning 'Best Asian Distillery' at TWSC, 'Best of Class Other Single Malt' at SFWSC, and 'Distillery of the Year' at IWC. Mr. Lee receives the prestigious 'Best of The Best Single Malt Whisky 2023' award certificate from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya(土屋 守). (PRNewsfoto/Kavalan)

Kavalanin toimitusjohtaja YT Lee kertoi olevansa ylpeä siitä, että Solist PX Sherry Cask voitti vuoden 2023 "Best of the Best Single Malt Whisky" -voiton.

"Minulle on kerrottu, että tämänvuotisen kilpailun väkevien alkoholijuomien kategoriassa oli 183 single malt -ehdokasta, joten olen otettu, että Tokion tuomarit pitivät PX Sherryämme parhaana", YT Lee sanoi.

Best of the Best on kaksiosainen sokkotestausprosessi, jossa 12 tai useampi tuomari valitsee 20 parasta single malt -viskiä. Toisella arviointikierroksella 10 erityistuomaria myöntää korkeimman pistemäärän saaneelle tuotemerkille "Best of The Best" -tittelin.

Kavalan voitti myös vuoden 2023 parhaan aasialaisen viskin palkinnon Distillery Select No.2:lle ja kolme Superior-kultaa Solist PX Sherrylle, Distillery Reserve Peated Maltille ja Solist Oloroso Sherrylle. Kaikki Solist-sarjan tuotteet pullotetaan tynnyrivahvuisina.

2023 San Franciscon World Spirits -kilpailu (SFWSC)

San Franciscossa Kavalanin Solist ex-Bourbon Single Cask Strength -viski nimettiin "luokan parhaaksi muuksi Single Malt -viskiksi" sen ihastuttavan monimuotoisen, moniulotteisen makuelämyksen vuoksi, jossa korostuvat vanilja, hedelmät ja kookos.

2023 International Whisky -kilpailu (IWC)

IWC:ssä Kavalan kruunattiin vuoden 2023 kansainvälisen viskikilpailun (IWC) "Vuoden tislaamoksi". Ensimmäisen, toisen ja kolmannen sijan himoitussa Best World Whisky - Cask Strength -luokassa saivat Kavalan Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask ja Distillery Reserve Peated Malt.

Tietoa Kavalanin tislaamosta

Kavalanin tislaamo Yilanin maakunnassa on toiminut "single malt"-viskien tislaamisen edelläkävijänä Taiwanissa jo vuodesta 2005. Viskimme kypsytetään intensiivisessä kosteudessa ja lämmössä, ja sen valmistuksessa käytetään "Lumivuorenakin" tunnetun Xueshan-vuoren sulamisvesiä; sekä meri- että vuoristotuulet tuovat makunsa viskiin. Yhdessä kaikki tämä saa aikaan Kavalanin tunnetun kermaisuuden. Tislaamomme otti nimensä Yilanin maakunnan vanhasta nimestä, ja taustatukenamme on noin 40 vuoden kokemus juomanvalmistuksesta emoyhtiömme King Car Groupin taholta. Olemme saaneet jo yli 770 kultamitalia tai korkeampiarvoisempaa palkintoa alamme tiukimmista kilpailuista. Vieraile osoitteessa www.kavalanwhisky.com

