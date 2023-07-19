تتويج Kavalan بجائزة "أفضل ويسكي شعير من مرفق تقطير فردي على الإطلاق" في طوكيو

مرفق التقطير التايواني يحتفل بموسم جوائز هائل

تايبيه، 19 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan قد تغلب على المنافسين ليحصل على لقب "أفضل مرفق تقطير آسيوي" لعام 2023 في مسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية (TWSC).

وقال المنظمون إن الجائزة الجديدة تأسست كجائزة مستقلة لعرض تطور المنطقة وإمكاناتها بشكل أفضل، باستثناء اليابان.

Kavalan dominates the whisky competitions of 2023, winning 'Best Asian Distillery' at TWSC, 'Best of Class Other Single Malt' at SFWSC, and 'Distillery of the Year' at IWC. Mr. Lee receives the prestigious 'Best of The Best Single Malt Whisky 2023' award certificate from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya（土屋 守）

قال YT Lee الرئيس التنفيذي لشركة Kavalan: إنه فخور بحقيقة أن Solist PX Sherry Cask حصل على جائزة "أفضل ويسكي شعير من مرفق تقطير فردي على الإطلاق" لعام 2023.

وقال السيد YT Lee: "قيل لي إن هناك 183 طلبًا لشراب الشعير من مرفق تقطير فردي في فئة المشروبات الروحية في مسابقة هذا العام، لذلك أشعر بالتواضع لأن الحكام في طوكيو اعتقدوا أن PX Sherry الخاص بنا جاء على رأس القائمة".

الأفضل على الإطلاق هي عملية تذوق أعمى مكونة من جزأين تبدأ باختيار 12 حكمًا أو أكثر لأفضل 20 ويسكي شعير من مرفق تقطير فردي. الجولة الثانية من التحكيم والتي يقوم بها 10 حكام خاصين، تمنح العلامة التجارية الحاصلة على أعلى الدرجات لقب "الأفضل على الإطلاق".

كما فاز Kavalan بجائزة أفضل أداء من حيث التكلفة لعام 2023 لمرفق تقطير الويسكي الآسيوي المختار رقم 2. وثلاثة ذهبيات متميزة عن Solist PX Sherry وDistillery Reserve Peated Malt وSolist Oloroso Sherry الخاصين بها. مجموعة Solist كلها معبأة في زجاجات بقوة برميل خشبي.

2023 مسابقة سان فرانسيسكو العالمية للمشروبات الروحية (SFWSC)

في سان فرانسيسكو، حاز Kavalan على لقب "أفضل نوع آخر من الشعير من مرفق تقطير فردي في فئته" لتجربته المعقدة والمتعددة الأبعاد مع نكهة الفانيليا والفواكه وجوز الهند.

مسابقة الويسكي الدولية لعام 2023 (IWC)

وتوج Kavalan في مسابقة الويسكي الدولية لعام 2023 (IWC) بجائزة "أفضل مرفق تقطير للعام". المرتبة الأولى والثانية والثالثة في فئة أفضل ويسكي - قوة البرميل في العالم ذهبت إلى Kavalan Solist Port وDistillery Reserve Madeira Cask وDistillery Reserve Peated Malt.

نبذة عن مرفق تقطير Kavalan

مرفق تقطير Kavalan - الذي يقع في مقاطعة ييلان - يتصدر الريادة في فن صناعة ويسكي الشعير المقطر في تايوان منذ عام 2005. الويسكي الخاص بنا، الذي يتم تعتيقه في درجات رطوبة وحرارة شديدة، مصدره المياه الذائبة من جبل الثلج ويتعزز بنسائم البحر والجبل. وكل ذلك يتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي Kavalan. ويأخذ مرفق تقطير Kavalan اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان مدعومًا بقرابة 40 عامًا من الخبرة في مجال صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة King Car Group. وقد فازت منتجاته بأكثر من 770 جائزة ذهبية أو أكثر في مسابقات تنافسية كبيرة في هذا المجال. قم بزيارة www.kavalanwhisky.com

استفسارات وسائط الإعلام:

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Britney Chen

[email protected]

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