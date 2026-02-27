PHYSICALMIND Institute julkaisee "WELLVILLE" PSA:n uuden tutkimuksen osoittaessa, että painoindeksi saattaa olla vanhentunut

NEW YORK, 27. helmikuuta 2026 /PRNewswire/ -- PHYSICALMIND Institute julkaisi tänään WELLVILLE-nimisen yleishyödyllisen tiedotteen, joka on laadittu vastauksena uuteen WELLNESS-tutkimukseen.

JAMA Network Open -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että kun liikalihavuus määritellään sekä painoindeksin (BMI) että vyötärönympäryksen perusteella, sen esiintyvyys nousee noin 42–43 prosentista lähes 68–70 prosenttiin. Laajennettu määritelmä on saanut tukea 76 organisaatiolta, joihin lukeutuu myös American Heart Association.

Wellville is an upbeat take on a big problem

"Jos vyötärönympärys otetaan huomioon, suurin osa amerikkalaisista aikuisista ylittää liikalihavuuden 35 tuuman raja-arvon", sanoi PHYSICALMIND-instituutin perustaja Joan Breibart, joka on tunnettu Pilates-menetelmän uudistamisesta vuonna 1991. "WELLVILLE luotiin tutkimaan, miten moderni 'wellness'-liike on lupauksistaan huolimatta kulkenut käsi kädessä liikalihavuuden lisääntymisen kanssa Amerikassa."

PSA selittää liikalihavuuden tilastoja selkeällä, helppotajuisella ja paikoin humoristisella kielellä, samalla kun se kehottaa mediaa ja muita instituutioita tunnustamaan ongelman koko laajuuden.

Katso WELLVILLEn PSA täältä:

https://youtu.be/oqeMirUZudQ?si=PapahBrWw5oPkyw4

New Yorkissa sijaitseva PHYSICALMIND Institute tarjoaa modernin pilates-koulutuksen kursseja ja välineitä.

